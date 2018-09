Português marcou por duas vezes frente ao Sassuolo. Veja aqui as imagens dos primeiros golos do goleador pela equipa italiana no campeonato.

Desporto 2

Os primeiros golos de Ronaldo pela Juventus

Após 320 minutos sem marcar, Cristiano Ronaldo ajudou hoje a Juventus a bater o Sassuolo em jogo da 4ª jornada da Liga italiana de futebol, obtendo os dois golos do triunfo por 2-1.

O capitão da seleção nacional marcou aos 50 e aos 65 minutos. Veja aqui as imagens do primeiro e do segundo golos de Ronaldo.









