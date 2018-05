São portugueses e muito jovens, mas já se destacam no campeonato sénior luxemburguês de voleibol. Internacionais sub-20 pelo Grão-Ducado e com um título nos Jogos dos Pequenos Estados, foram chamados à seleção principal e contam com o importante apoio do irmão mais velho para os ajudar a evoluir nas carreiras que prometem chegar longe.

Desporto 4 min.

Os gémeos que brilham no voleibol

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ São portugueses e muito jovens, mas já se destacam no campeonato sénior luxemburguês de voleibol. Internacionais sub-20 pelo Grão-Ducado e com um título nos Jogos dos Pequenos Estados, foram chamados à seleção principal e contam com o importante apoio do irmão mais velho para os ajudar a evoluir nas carreiras que prometem chegar longe.

Samuel e Simão Marinho são gémeos e dois dos mais promissores jogadores do campeonato da elite do voleibol luxemburguês. Com 17 anos apenas e ainda estudantes, representam o Lorentzweiler e são internacionais pela seleção de sub-20 do Grão-Ducado, com a qual conquistaram, em 2017, a medalha de ouro nos Jogos dos Pequenos Estados, em São Marino.

Mas a dupla a quem é vaticinado um futuro risonho no voleibol foi ’convidada’ a entrar no mundo da modalidade pela mão do irmão mais velho, Flávio, que hoje continua a exercer um papel preponderante na carreira dos dois gémeos.

“Comecei por jogar futebol e ainda pratiquei outros desportos antes de ter vindo para o voleibol”, esclarece Samuel. “Como o meu irmão Flávio jogava na altura, desafiou-nos a ir experimentar. Fomos, gostámos e agora já não podemos passar sem o voleibol”, facto que Simão confirma: “Tudo começou em Wiltz, onde moramos, no clube local. O nosso irmão mais velho também jogava e depois passou a ser o nosso treinador. Os conselhos que nos dava, e continua a dar, foram fundamentais para o nosso crescimento como jogadores. Os treinos específicos que nos ministrava à parte acabaram, também, por se revelar bastante benéficos. Depois, a partir de uma certa altura, a nossa evolução foi notória e recebemos um convite do Diekirch, equipa que jogava na primeira liga luxemburguesa. Com 16 anos, fomos diretamente para a equipa principal dos seniores e também fizemos alguns jogos com a segunda, com a qual conquistámos um título. Mas foi ao serviço dos cadets (sub-17) que alcançámos a ’dobradinha’, com a conquista do campeonato e da taça na mesma época”, recorda Simão.

Transferência para Lorentzweiler e chegada à seleção nacional

E a ascenção dos dois gémeos no voleibol continuou. Após uma época em cheio no Diekirch, seguiu-se o convite do Lorentzweiler, equipa que luta pelas posições cimeiras do campeonato, período que coincidiu com a chamada de ambos à seleção luxemburguesa de sub-20. Atualmente, treinam-se cinco vezes por semana – três com o clube e duas com a seleção, mas, como precisa Samuel, “quem corre por gosto, não cansa”.

“A ida para Lorentzweiler foi importante para ambos, porque constitui um passo em frente nas nossas carreiras”, explica Simão. “O voleibol é um jogo coletivo e o entrosamento entre todos os membros da equipa é fundamental. A qualidade dos jogadores do clube é assinalável, o que se torna decisivo para a nossa evolução, porque somos os mais jovens. Os colegas mais velhos e com mais traquejo internacional são referências importantes e ajudam-nos a ultrapassar etapas na nossa formação”, indica o ’passador’ da equipa, opinião corroborada pelo irmão Samuel, que joga na posição de líbero: “A passagem para o mundo sénior não é fácil. As exigências aumentam, assim como a intensidade dos treinos. Com a ajuda dos mais experientes, temos vindo a consolidar a nossa posição na equipa, o que nos tem permitido, ultimamente, treinar também com a seleção principal luxemburguesa”, reforça.

Depois de se terem evidenciado no campeonato, a convocação para a seleção nacional de sub-20 surgiu com toda a naturalidade. Em março de 2017 conquistaram a medalha de ouro nos Jogos dos Pequenos Estados, em São Marino, um marco importante para Simão e Samuel: “Foi tudo muito rápido”, diz Simão. “De um momento para o outro saltámos do anonimato para o campeonato principal e depois para a seleção, com uma vitória numa competição importante. Tem sido uma experiência muito boa”, afirma, com um sorriso rasgado. “E agora, com 17 anos, estamos a treinar-nos com a seleção principal”, regozija-se Samuel, para quem representar o Grão-Ducado é um orgulho. “Somos portugueses, mas nascemos aqui e o facto de sermos chamados para representar o Luxemburgo é, de certa forma, o reconhecimento para o trabalho que temos vindo a desenvolver”, vinca Samuel Marinho, secundado pelo irmão: “Acompanhamos o campeonato português, onde existem algumas boas equipas, e claro, os principais na Europa. Somos fãs de Cristiano Ronaldo e o nosso coração bate por Portugal, naturalmente, mas o Luxemburgo tem sido importante para nós”, confessa Simão, que revela o sonho de ser profissional, que partilha com o irmão: “Chegar a uma liga europeia profissional de voleibol é o nosso grande objetivo. Disputar a ’Challenge Cup’ com pavilhões cheios, frente aos melhores jogadores mundiais, é algo que queremos experimentar. É para chegar o mais longe possível que trabalhamos todos os dias com grande determinação”, conclui.