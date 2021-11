Há treinadores e treinadores e há Sir Alex, um homem irrepetível, à sua frente no tempo.

Os 27 anos de Ferguson no Man United

Rui Miguel Tovar Há treinadores e treinadores e há Sir Alex, um homem irrepetível, à sua frente no tempo.

A ideia inicial é endeusar Alex Ferguson, por ocasião do dia 6 Novembro 1986, ainda hoje uma data essencial no futebol inglês como ponto de partida para a ascensão do Manchester United como melhor equipa inglesa. É bom lembrar só este pormenor: em 1986, o Liverpool acumula 16 títulos de campeão, o United sete. Pois bem, 27 anos depois, com a saída de Ferguson, o United já ganha por 20:18. É extraordinário, e mais extraordinário ainda se pensarmos no último título do United em 2013, precisamente no ano do adeus de Ferguson.Vai daí, fazemos agora um levantamento das 27 decisões mais famosas de Ferguson entre 1986 e 2013.

1. Aceitar o convite

No Verão de 1986, após treinar a Escócia no Mundial do México, recusa Tottenham e Arsenal. À terceira é de vez. E entra no lugar de Ron Atkinson, despedido.

2. Bêbado mas fiável

Há uma drinking culture em Old Trafford com três ilustres bêbados e Ferguson dispensa os ídolos Whiteside mais McGrath. Sobra Bryan Robson, futuro capitão de equipa até 1994. Sobre ele, Ferguson diz que bebe, sim, e continua a jogar o que sabe dentro de campo.

3. Olheiro Eric Harrison

Contratado por Atkinson, antecessor de Ferguson, o treinador das camadas jovens permanece em Manchester a trabalhar no United por decisão de Alex e cria um viveiro de jogadores entre Giggs, Beckham, Scholes e os irmãos Neville.

4. Na casa de Giggs

Dérbi dos juniores, 1987. Ferguson está no seu gabinete, com vista para o campo, e vê Giggs à experiência pelo City. Nesse mesmo dia, Alex bate à porta de casa do galês com um contrato na mão.

5. O salvador Robins

Em Janeiro 1990, o Manchester acumula uma série de oito jogos sem vitórias. Em Nottingham, para a Taça de Inglaterra, o destino de Alex está traçado se perder. Alex saca então um miúdo de 18 anos chamado Robins e é ele o herói do 1:0.

6. Leighton a suplente

Se Robins evita a demissão, a decisão de colocar Leighton no banco também lhe salva o emprego. Na final dessa Taça de Inglaterra, o guarda-redes escocês dá barraca no 3:3 vs Crystal Palace. Na repetição, o titular é Sealey e ganha por 1:0.

7. Disponibilidade de Cantona

Campeão inglês em 1992 pelo Leeds, o francês é o enfant terrible do plantel e o treinador Howard Wilkinson não o suporta. É então que Ferguson pergunta: “Qual é a tua disponibilidade para vires para aqui?” O resto é história.

8. Schmeichel perdoado

Uma tremenda discussão entre os dois em 1994, por culpa de um golo em Anfield (3:3, após 3:0 do United), fez amuar o dinamarquês. No dia seguinte, Schmeichel pede desculpas aos companheiros pela troca azeda de palavras. Ferguson ouve a conversa, atrás da porta do balneário, e (também) o perdoa.

9. Fera mansa

Poucos acreditam no regresso de Cantona depois daquele golpe kung-fu num adepto do Crystal Palace em 1995. Alex amansa a fera e lança-o após a suspensão de nove meses. Juntos, conquistam o tricampeonato inglês.

10. Aposta na formação

Derrotado na Premier League pelo Blackburn e na final da Taça de Inglaterra pelo Everton, está na hora de mexer no plantel. No Verão 1995, vende o cabotino Ince mais Kanchelskis e Hughes ao mesmo tempo que promove Beckham, Butt, Scholes e os irmãos Neville.

11. Non a Zidane

Fergue segue Zizou, ainda júnior do Bordéus. A sua dúvida é encaixá-lo com Cantona. Um ano antes do adeus deste, Zidane assina pela Juventus e resolve o assunto.

12. Acelerar com McClaren

Com a saída de Kidd para o Blackburn em 1998, a solução é nomear o treinador de juniores do Oxford, de seu nome Steve McClaren. No ano de estreia, é campeão inglês e europeu além de levantar a Taça de Inglaterra (é o treble).

13. Send me a SAS

Aos 67 minutos da final da Liga dos Campeões-99, com 1:0 para o Bayern, entra Sheringham. A 9’ do fim, entra Solskjaer. E a sensacional reviravolta é consumada com golos nos descontos da dupla SAS (Sheringham and Solskjaer).

14. Renúncia à Taça de Inglaterra

É a competição mais antiga do mundo e Ferguson abdica dela em 2000, precisamente o ano em que defende o título, em detrimento do Mundial de clubes no Brasil.

15. Venda de Stam

Quer tenha sido pela autobiografia do holandês, pelos seus problemas físicos ou pelos 16 milhões de euros da Lazio, a verdade é Ferguson expulsa, por assim dizer, Stam do United e a ressaca é dolorosa: sem o líder da defesa, o United acaba num inédito terceiro lugar em 2002.

16. Olá reforma

Em Fevereiro 2002, anuncia o adeus e perde jogos a fio. É o próprio Ferguson quem se culpabiliza. “Os meus jogadores estavam mais preocupados com o nome do sucessor do que outra coisa qualquer.”

17. Rock of Gibraltar

Em 2002, o Manchester não ganha nenhum título. É o ano em que Ferguson perde tempo nos tribunais, contra o empresário John Magnier, a discutir a posse de Rock of Gibraltar, um cavalo vencedor de dez corridas em 13 possíveis.

18. Adeus reforma

Eriksson vai assumir o comando do Manchester United quando Ferguson adia a reforma. Nesse ano (2003), é campeão inglês pela oitava vez.

19. Sobrolho de Beckham

O número 7 faz 580 km diários de carro só para namorar com Victoria Adams, em Londres. O clash com Ferguson dá-se em pleno balneário, quando uma chuteira voadora acerta em cheio no sobrolho de David. Sem surpresa, David assina pelo Real Madrid em 2003.

20. Ronaldo em Alvalade

Ronaldo desfizera O’Shea com dribles e mais dribles na inauguração do novo Alvalade, em 2003. Há jogadores que pedem a Ferguson para contratar o então CR28 e Sir Alex atrasa a saída do autocarro da equipa inglesa para negociar o craque. Juntos vencem a Liga dos Campeões-2008.

21. Saíde de Keane

O capitão passa-se dos carretos e critica duramente alguns companheiros de equipa numa entrevista ao canal de televisão do Manchester United. A entrevista nunca é tornada pública e Roy Keane recebe guia de marcha em 2005.

22. Exit to Van Nistelrooij

Descrito por Ferguson como o avançado mais certeiro da sua carreira de treinador, o holandês é um homem constantemente amargo e provocador. Às tantas, irrita-se com Ronaldo a meio de um treino e solta o indesculpável ‘vai fazer queixinhas ao teu pai’, poucos meses depois da morte de José Diniz. A única solução é a saída de Van Nistelrooij. No ano seguinte, o Manchester United é campeão com Ronaldo mais Rooney na frente.

23. Queiroz no coração

Contratado como adjunto, após meticulosa observação e conversas com mais de meio mundo, Carlos Queiroz é o braço-direito de Ferguson durante cinco anos, intercalados por duas fases. É ele quem dá os treinos, é ele quem supervisiona os jogadores e é ele quem fala à imprensa em momentos mais delicados. Ainda hoje é um homem altamente considerado na estima de Ferguson.

24. Ronaldo mais um ano

Figura mais destacada de uma equipa de campeões, Cristiano quer mudar de ares e sente-se atraído por Espanha. Muito se fala sobre uma saída unilateral no Verão 2008, já coroado como campeão europeu (marca na final vs Chelsea e, depois, falha um penálti no desempate). Queiroz e Ferguson reúnem-se com o 7 em Portugal e garantem-no só mais uma época em Manchester.

25. Ronaldo game over

O prometido é devido e, um ano depois do tal acordo de cavalheiros, Ronaldo assina pelo Real Madrid. O seu último jogo pelo Manchester United é de triste memória e vale a derrota na final da Liga dos Campeões vs Barcelona. Na zona mista, Ronaldo queixa-se da falta de argúcia táctica de Ferguson.

26. Rivalidade com City

Parente pobre da cidade, o Manchester City cresce a olhos vistos e ameaça o domínio inglês do arqui-rival. Ferguson nunca perde a oportunidade.de lhes dar uma bicada. Forte e feio, always. Em 2011-12, o United ganha a Supertaça inglesa ao City e ainda os elimina na 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra. No último dia da época, o City é campeão no último segundo por obra e graça de Agüero numa altura em que o United está a acariciar o título. É o dia mais amargo da carreira de Ferguson.

27. Adeus definitivo

Agora sim, é o adeus. Estamos em 2012-13 e Ferguson anuncia o fim de uma era. Todos o saúdam como grande campeão, até o Primeiro-Ministro inglês David Cameron. Para fechar com chave de ouro, é campeão inglês pela 13.ª vez.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico)

