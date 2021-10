Faz 31 anos a histórica qualificação do Milan em pleno Santiago Bernabéu à conta de 26 foras-de-jogo armados por Baresi.

Desporto 4 min.

Histórias da bola

Os 26 a 0 do Milan ao Real Madrid

Rui Miguel Tovar Faz 31 anos a histórica qualificação do Milan em pleno Santiago Bernabéu à conta de 26 foras-de-jogo armados por Baresi.

Osvaldo Juan Zubeldía. Assim se chama o homem. Duro de roer. E inventivo, já agora. É ele o pai do fora-de-jogo. É ele quem experimenta a offside trap, a armadilha de avançar a defesa em bloco no momento de um ataque adversário. Em 1968, Zubeldía treina o Estudiantes, campeão sul-americano vs Palmeiras. Na final da Taça Intercontinental, a primeira mão vs Manchester United corre-lhe de feição por 1:0 no campo do Boca Juniors. Em Old Trafford, 1:1. Em foras-de-jogo, 15:0 para o Estudiantes. Que abuso. Os ingleses nem sabem de que terra são. Os ingleses e não só. Ao sétimo fora-de-jogo de Best, o norte-irlandês passa-se dos carretos e é expulso por se atirar ao árbitro jugoslavo Zecevic. É um dia glorioso para o futebol argentino e, claro, os admiradores da offside trap. Tanto assim é que ainda hoje o museu de Old Trafford guarda uma frase escrita por Zubeldía aos seus jogadores no balneário: ‘A la gloria no se llega por un camino de rosas’.

Da noite para o dia, o Estudiantes vira equipa de referência e Zubeldía objecto de estudo como exímio preparador de lances nunca vistos na bola como o líbero (Beckenbauer será o expoente máximo daí a uns anos), a marcação homem a homem no meio-campo (Beckenbauer manda Matthäus marcar Maradona na final do Mundial México-86) e os cantos ao primeiro poste com cabeceamento para trás (Beckenbauer sofre com isso na ½ final do Euro-88, vs Holanda). Muitos anos depois, 21 para ser mais exacto, o sorteio dos 1/8 da Taça dos Campeões 1989-90 dá Milan vs Real Madrid. Frente a frente, o campeão e o favorito. A dúvida paira no ar, mesmo que o Milan tivesse goleado o Real Madrid por 5:0 na ½ final da Taça dos Campeões da época anterior.

Na primeira mão, 2:0 para o Milan no Giuseppe Meazza. Antes do primeiro quarto de hora, a eliminatória já está arrumada com golos de Rijkaard e Van Basten (penálti). Na segunda mão, o Real Madrid reduz a desvantagem nos descontos da primeira parte por Butragueño. O mistério adensa-se. E o Milan dá outro festival. Desta vez, sem golos. É mais foras-de-jogo. Qualquer coisa como 26. É verdade, vinte e seis. Que delícia.

Em directo pela televisão para 20 países e na presença de 200 jornalistas, o Santiago Bernabéu vive uma noite esquisita em que a vitória não é festejada e os vencidos são elevados a heróis. Dois deles em destaque. Marco van Basten sofre 14 faltas, a maioria delas de Manolo Sanchís – expulso aos 75 minutos por uma pisadela em Massaro –, e aguenta estoicamente sem protestar nem com o árbitro francês Vautrot nem com os defesas contrários. Diz Sanchís, espantado com a categoria do holandês. ‘Esperava que ele se irritasse, mas não. Caía e levantava-se como se nada fosse, às vezes a limpar a camisola com a ponta dos dedos. E nem olhava para nós.’

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

O outro herói é Franco Baresi, cujo mítico gesto de levantar o braço a pedir o fora-de-jogo, às vezes fictício, a confundir árbitros e adversários, dá brado em Madrid. O mexicano Hugo Sánchez é apanhado 11 vezes na armadilha, Butragueño 9, Martín Vázquez 4, Llorente duas, Michel e Gordillo, uma cada. Há quem lhe pergunte se ele usara desodorizante naquela manhã, porque Vautrot apita de cada vez que levanta o braço. Baresi sorri, descontraído. ‘Boa pergunta. Não me lembro, acho que sim. Tomo sempre muito cuidado nos dias dos jogos. Afinal, sou italiano.”

Um outro jornalista pergunta-lhe se ia ser polícia sinaleiro quando pendurasse as chuteiras, pela quantidade de vezes que levanta o braço para parar o trânsito. “Vocês [espanhóis] hoje estão inspirados. Pena que não tenham estado em campo. Com essa pontaria nas perguntas, iam certamente acertar na baliza. Mas agora vou pô-los em fora-de-jogo, está bem? É que o autocarro do Milan já está a apitar e temos de ir para o aeroporto. Sabem como é, não é? Fui o último a tomar banho, a pôr desodorizante. É que sou muito vaidoso. Sou muito italiano.” Resumo: vitória do Madrid, qualificação do Milan e “faena” de Baresi.

No outro lado, a contestação do Real Madrid é mais que evidente. Na verdade, é uma guerra surda-muda. Mais dor de cotovelo pela superioridade do Milan em golos, técnica e táctica – a do fora-de-jogo, claro. Hugo Sánchez é a voz da indignação. ‘Antes do jogo, olhei para o árbitro e perguntei-me ‘mas este não se tinha reformado já? Uma hora e meia depois, cheguei à conclusão de que ele devia dedicar-se a outra coisa que não o apito.’ A opinião do árbitro é diferente, óbvio. Diz Vautrot: ‘Nunca apitei tantos foras-de-jogo, mas o mérito é dos defesas do Milan e o demérito é dos avançados do Real Madrid. Já se sabe que um centímetro a mais é fatal.’

O Benfica também sofre com os foras-de-jogo do Milan na final dessa Taça dos Campeões e o último lance do jogo é uma abertura de Valdo para o espaço vazio. Aparecem Vata e César Brito isoladíssimos, Baresi e Costacurta mais Tassotti e Maldini devidamente subidos. O fiscal-de-linha levanta a bandeirola, o árbitro apita, não tem nada que saber, é fora-de-jogo clamoroso. Mais um. O Milan de Sacchi é o Estudiantes de Zubeldía. Copy, paste. Corta-e-cola.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

