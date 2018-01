OPINIÃO: Um golo na própria baliza

O ano de 2017 não podia ter terminado de pior maneira para o futebol português, com suspeitas de corrupção sobre os principais intérpretes do espetáculo: os jogadores.

Todas as suspeitas de corrupção no futebol português, conhecidas até agora, recaíam sobre os árbitros e os dirigentes. Agora, o caso tornou-se mais grave, passando a envolver os jogadores. Na época passada, a suspeita já se tinha levantado, embora envolvesse jogadores da II Liga. Também é grave, mas ninguém lhe deu a importância que agora é atribuída a quatro jogadores do Rio Ave. Ao que parece, a primeira suspeita tem a ver, unicamente, com o facto de se terem deixado aliciar, por dinheiros vindos do sistema de apostas.

Ainda a poeira não tinha assentado e logo a Polícia Judiciária disse que estava a investigar factos relacionados com o jogo entre o Rio Ave e o Benfica, relativo ao campeonato da 1ª divisão, da época passada. Os dois clubes foram rápidos a refutar as suspeitas, mas isso é insuficiente para limpar as respetivas imagens e dos jogadores putativamente envolvidos. Resta saber por quanto tempo vão prolongar-se as investigações e que tipo de conclusões retirarão.

Recuemos 50 anos. Por essa altura, existia uma prática corrente de aliciamento dos árbitros de futebol que era quase um crime perfeito. Alguém enviava um envelope, com três notas de 20 escudos, em nome do árbitro e sem remetente, para o Grémio da Lavoura, da sua zona de residência. O árbitro, pelo carimbo do correio, percebia de onde vinha o dinheiro e, depois, no domingo seguinte, atuava de acordo com a sua consciência. Surgiu depois um novo esquema, relacionado com apostas, que morreu à nascença. Um caixeiro-viajante, de Embra, arredores da Marinha Grande, enviou uma carta a guarda-redes de futebol, das equipas cujos jogos constavam do boletim do totobola. Se todos eles se deixassem corromper, teríamos no domingo seguinte uma chave impensável e com altíssima probabilidade de produzir um único totalista – ele próprio que depois dividiria o prémio com os jogadores que tivessem alinhado no esquema.

Esta quase infantilidade foi desmascarada de imediato, o caixeiro-viajante e a sua esperteza saloia acabaram na cadeia. Agora, a confirmarem-se as suspeitas, não é de infantilidades que se trata. A indústria do futebol cresceu muito, vale muitos milhões, sustenta muitos interesses. Está instalado um insuportável clima de suspeita e é natural que cada jogador de futebol comece a desconfiar dos seus próprios colegas de equipa, dos dirigentes, dos árbitros e de todos os que, sem que se saiba porquê, giram à volta dos balneários. Os adeptos sentem-se traídos por uma paixão de toda a vida.

