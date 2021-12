As buscas, domiciliárias e não domiciliárias, foram realizadas nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa.

Operação Malapata. Detidas três pessoas em 28 buscas que incluíram Benfica e Sporting

Lusa As buscas, domiciliárias e não domiciliárias, foram realizadas nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira três pessoas, entre as quais um empresário do setor metalúrgico e um empresário ligado à atividade desportiva, na sequência de 28 buscas que envolveram o Benfica e o Sporting.

Em comunicado, a PJ refere que em causa está a eventual prática de crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.

As buscas, domiciliárias e não domiciliárias, foram realizadas no âmbito da Operação Malapata, nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa.

Sporting diz-se à margem da investigação da PJ

O Sporting assinalou que nem o clube nem a SAD estão a ser investigados ou “têm qualquer relação com o investigado”.

“A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que esta manhã realizaram-se buscas no Estádio José Alvalade. A Sporting SAD e o clube não são alvo da investigação, direta ou indiretamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas”, informaram os ‘leões’.

Em comunicado publicado no sítio oficial na Internet, o Sporting manifestou “enorme surpresa, dada a assumida inexistência de relação da sociedade e clube nas buscas em causa”, assinalando que “tudo decorreu de forma célere, tendo a Sporting SAD entregue os documentos que lhe foram solicitados”.

Benfica confirma buscas em processo em que não é arguido ou visado

O Benfica confirmou a realização de buscas nas instalações do clube, no âmbito de um processo em que “não é arguido ou sequer visado”.

Em comunicado, o clube “confirma que está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça”.

“O Sport Lisboa e Benfica não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais”, lê-se no referido comunicado.





