Criada no Luxemburgo, “Benfica Internacional" continua a poder realizar transações financeiras

Henrique DE BURGO O Ministério Público está a investigar a criação deste empresa, no âmbito da Operação Cartão Vermelho. Luís Filipe Vieira, em prisão domiciliária desde 10 de julho, é um dos quatro arguidos neste processo.

A empresa Benfica Internacional, criada no dia 19 de fevereiro no Luxemburgo e que está a ser investigada pelo Ministério Público português, "pode realizar qualquer transação financeira, comercial, industrial, móvel ou imobiliária". Esta informação está na constituição da empresa, publicada no site do Registo de Comércio e de Sociedades do Luxemburgo.

A criação desta empresa foi noticiada esta semana pelo jornal "Novo Semanário", que dá conta de que o Ministério Público está a investigar a sua criação, no âmbito da Operação Cartão Vermelho.

Luís Filipe Vieira, em prisão domiciliária desde 10 de julho, é um dos quatro arguidos neste processo, investigados por crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Apesar de o ex-presidente do Benfica ter renunciado à presidência do clube, da SAD encarnada e das restantes sociedades do grupo Sport Lisboa e Benfica, o seu nome continua como um dos três administradores da Benfica Internacional, com sede na Avenue Marie-Thérèse (n° 34), na Cidade do Luxemburgo.

Desde 8 de março de 2021, data da publicação da constituição da empresa, o Registo de Comércio e Sociedades não publicou qualquer atualização sobre os administradores. Para já, ao que a Rádio Latina conseguiu apurar, mantêm-se os três administradores da empresa: Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira (administrador da SAD) e João Sacadura Teixeira (gestor de fundos de investimentos residente em Neudorf, na capital).

A Benfica Internacional, sociedade anónima de responsabilidade limitada, é detida pela Benfica SGPS e conta com um capital social de 12 mil euros. Segundo o Novo Semanário, o Benfica justificou a criação desta empresa como estratégia de expansão internacional da marca do clube encarnado.



