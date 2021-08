Um susto enorme. Com um pouco mais de meia maratona percorrida, Sara Moreira perdeu os sentidos. Momentos angustiantes, em que JO desapareceram, trazendo à memória um velho fantasma. A atleta portuguesa está bem. Isto, é o que mais interessa.

Olimpíadas de sofá

E o resto desapareceu

Luís Pedro Cabral Um susto enorme. Com um pouco mais de meia maratona percorrida, Sara Moreira perdeu os sentidos. Momentos angustiantes, em que JO desapareceram, trazendo à memória um velho fantasma. A atleta portuguesa está bem. Isto, é o que mais interessa.

Na maratona, rainha das provas olímpicas, Portugal tem uma história de antípodas. A primeira participação olímpica nacional, nos JO de Estocolmo, em 1912, seria marcada pela tragédia. Foi portuguesa a primeira morte da longa história das Olimpíadas da era moderna. Sob um imprevisto calor tórrido na capital sueca, Francisco Lázaro, que untou o corpo de sebo para se "proteger" do sol, viria a sucumbir a este à passagem do quilómetro 30 da maratona. Era um atleta extraordinário, do mais puro amadorismo, numa época em que o desporto, nos alvores da I República, era ainda um privilégio ao alcance de poucos. Lázaro foi talvez o primeiro atleta do povo, verdadeiramente idolatrado por este. O maratonista do SLB foi encontrado sem sentidos à beira da estrada, com sintomas claros de insolação. Acabaria por falecer no dia seguinte, num hospital de Estocolmo. Registos médicos indicam que o atleta português teve delírios durante a noite. E que a mecânica do seu corpo se comportava como se ainda estivesse a correr. Até hoje, as causas da sua morte estão envoltas em mistério. Esclarecidas ficaram as dúvidas (se alguém as tivesse) sobre a dureza desta prova. Na maratona se testam à infinitude os limites do corpo humano.

A década de 80 foi de ouro para Portugal. Quem não se lembra de ver Carlos Lopes a irromper pelo estádio olímpico, em Los Angeles (1984), no seu estilo peculiar, peito a direito, para a frente, uma locomotiva com as pernas mais rápidas que a própria sombra. Quem não se lembra de ver uma menina franzina, com jeito de tudo menos de atleta de alta-competição, uma máquina perfeita, humildade em carne e osso, resistência, as forças que ela encontrava numa incrível força de vontade. E, no lugar mais alto do pódium dos JO de Seul, em 1988, o seu sorriso, embrulhado na bandeira nacional, como se usasse um lenço à cabeça, feito do mais profundo tecido de Portugal.

A maratona de hoje, na cidade de Sapporo, onde há escassos meses vigorava o estado de emergência por conta do nosso inimigo público número um, vigorava agora o calor. Razão pela qual se antecipou para as 06h00 (hora local) o tiro de partida para a maratona feminina de Tóquio, 800 quilómetros a sul, onde chovia copiosamente. Antecipando dificuldades, as atletas começaram num ritmo lento, dizem os especialistas. No entanto, rapidamente se posiciou à frente do pelotão um verdadeiro contingente africano, com destaque para as fundistas do Quénia e da Etiópia, o que não era exactamente novidade. As atletas africanas pontuavam o ritmo da corrida, sem evidenciar no rosto grande esforço, tendo atrás uma imensa multinacional de atletas, um exército colorido de pés a partilhar uma estrada que, à passagem do quilómetro sexto, altura em que o pelotão começou a esticar-se, parecia ainda sem fim.

A prova tinha um mini-esquadrão português, constituído por Sara Moreira, Sara Catarina Ribeiro e Carla Salomé Rocha, que nesta corrida depositavam o sonho realista de ficar entre as 15 primeiras, guardando em lugar secreto (todos os atletas o fazem) o esquisso de uma medalha olímpica. Estavam bem posicionadas no pelotão da frente, onde as etíopes e as quenianas começavam a impôr o ritmo. De cada vez que aceleravam, o pelotão perdia peças. A humidade e o calor começavam a fazer-se sentir nas atletas. Verificavam-se as primeiras desistências.

Ao 21º quilómetro da maratona, os JO desapareceram. Lá do fundo chegava a notícia que algo de muito errado se passava com uma atleta portuguesa. Daqueles momentos em que o coração salta do peito e atravessa a televisão. Sara Moreira, que estava a fazer uma prova dentro do seu normal, tinha desmaiado. Em que circunstâncias, não se sabia. Mas era sem dúvida preocupante. Com todas as diferenças possíveis e imaginárias, veio de imediato à memória Francisco Lázaro. Foi um minuto longo e pesado, até se saber que a atleta portuguesa, assistida de pronto, tinha recuperado os sentidos. Aparentemente,

estava bem. Só a partir daí a competição readquiriu algum sentido. Mais tarde, Sara Moreira deu a sua versão dos acontecimentos: "Parei para ir à casa-de-banho. Depois comecei a correr e caí para o lado. Não me lembro de mais nada", disse a atleta de Santo Tirso.

Em Tóquio, sob chuva torrencial, os canoístas Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, lograram chegar à final de K4 500 metros, garantindo desde logo mais um diploma para Portugal, mesmo que na corrida das medalhas chegassem em 8º. O que aconteceu.

O final da maratona, com Carla Rocha num meritório 30º lugar e Sara Ribeiro no longínquo 70º, foi emocionante, com algo de previsível - as quenianas Peres Jepchirchir e Brigid Kosgei ganharam ouro e prata, respectivamente - e, algo que não estava nas previsões de ninguém: uma norte-americana no terceiro lugar do pódium. Molly Seidel, natural de Brookfield (Winsconsin), que fez nestes JO a terceira maratona oficial da sua carreira, foi a sensação da prova, pedindo meças às "máquinas" de correr africanas. Embaladíssima pela emoção de bronze, num momento de grande genuinidade e eloquência desportiva, em lágrimas disse o que lhe ia na alma. Não sabia exactamente quantas litrosas de água bebeu pelo caminho e muito menos as que perdeu, mas sabia exactamente o que ia agora, para acompanhar uma medalha de bronze: "Lá em casa, para os ´folks`que me estão a ver, bebam uma cerveja por mim". Uma cervejola? Temos fundista.

