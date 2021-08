Absolutamente extraordinária a prova de João Vieira nos 50 km´s marcha, em Sapporo. Aos 45 anos, um 5º lugar com sabor a medalha, que esteve tão perto, em quase quatro horas de drama e sofrimento. Está confirmado: sofrer é connosco.

Opinião Desporto 5 min.

Olimpíadas de Sofá

Contra os cânones, marchar, marchar...

Luís Pedro Cabral Absolutamente extraordinária a prova de João Vieira nos 50 km´s marcha, em Sapporo. Aos 45 anos, um 5º lugar com sabor a medalha, que esteve tão perto, em quase quatro horas de drama e sofrimento. Está confirmado: sofrer é connosco.

Convenhamos: Entre as disciplinas do atletismo, a marcha atlética não é propriamente estética. Está longe de ser a coisa mais bonita que o desporto tem para oferecer à vista. Só de ver, cansa, de tão penosa que se torna a prova dos 50 quilómetros de marcha, que se transforma num espectáculo de incrível sofrimento à medida que se encurta a distância para o fim. Toda a gente e até os sedentários sabem que caminhar é o mais salutar dos exercícios. A marcha atlética é outra coisa. Fez a sua estreia olímpica em 1908, em Londres, em distâncias bem diferentes que se hoje são norma - 20 km´s na prova feminina; 20 e 50 km´s nas provas masculinas -, que originavam sempre enormes momentos de confusão e de polémica. Dado que essas provas eram disputadas nas distâncias de 1500 e de 3 mil metros, descambavam inevitavelmente em competições de "sprint" caminheiro, sem a presença de juízes de marcha, como acontece actualmente, com alguns atletas a não resistir à tentação de correr em vez de marchar. Uma espécie de "black friday" olímpico em que às vezes valia tudo menos marchar. A marcha atlética seria retirada dos JO, só voltando em 1928, em Amesterdão. Só nos JO de Melbourne, em 1956, é que as actuais distâncias olímpicas, assim como as regras da modalidade, que são rígidas, ficaram perfeitamente estabelecidas.

Há uma razão para estas provas decorrerem em circuito. Às voltas torna-se mais eficaz o trabalho dos juízes de prova, omnipresentes, que fazem a sua fiscalização, como carrinhos de choque, circulando por entre os atletas com as suas placas de advertência. Tentam passar discretos, mas isso não é possível. São parte da corrida e elemento essencial para assegurar aquela coisa que nos quatro anos de intervalo do olimpismo se discute dia sim, dia não, no futebol. Aquela coisa... ai... como aquilo se chama... está mesmo na ponta língua... já sei, já sei: a verdade desportiva. Por falar nisso, para onde iria a "pulga" agora que não fechou contrato com o Barcelona? Bom... as regras da marcha atlética são muito claras. Será opcional a rotação do quadril, que normalmente alarga a passada, assim como a oscilação vigorosa dos braços, a 90 graus, para imprimir velocidade de progressão. Mas um dos pés tem de estar sempre em contacto com o solo, sob pena de uma bandeirada amarela. À pior de três, dá desqualificação. E não se esqueçam: a perna que avança tem de estar recta, puxada para a frente com o calcanhar a tocar no chão, nem que seja ao de leve. O joelhinho só flecte quando a perna avança, para evitar a bandeirada, ok?

Os intelectuais do olimpismo vão ficar furiosos. Paciência. Visto na TV, a quilómetros de distância daqueles 50, dizia a minha filha de 10 anos: "Ó pai, estes tipos estão todos desengonçados. Que é isto?". Marcha atlética, rapariga! Segundo reza a História, a marcha atlética terá começado em Inglaterra, no século XII, quando os exércitos britânicos alternavam o ritmo de marcha com o de corrida. Quando olhei, já a gaiata estava entregue a uma hipnótica sessão de Tik-Tok.

- Sabias que é nas provas de longa distância que se dá o fenómeno de maior longevidade etária dos atletas? Estás a ouvir? Do outro lado: "Hum-hum", expressão portuguesa do enfado, ao nivel do estalido de boca.

Vá-se lá explicar o corpo e a mente humana. É efectivamente nas provas de maior endurance que ainda dão cartas os mais velhos. Parece um fenómeno paranormal. E, à passagem do quilómetro cinco, ia um à frente do pelotão: Yohann Diniz, atleta francês que em 2014 festejou o títuto de campeão europeu com uma bandeira portuguesa, seguia isolado. Lá para o fundo, mais discreto, um dos atletas mais velhos da prova: João Vieira, que é de Rio Maior, vice-campeão do mundo na distância e o mais velho atleta a ganhar uma medalha em competição (com 43 anos, em 2019), a marchar numa cadência muito segura. Não eram de esperar recordes nesta prova, que começara de madrugada por causa do calor. Às 05h30 (hora local) a temperatura era já de 25 graus, com 86 por cento de humidade. Depois de parar algumas vezes, Diniz acabaria por desistir lá para o km 28, não concluindo as 25 voltas (dois km´s cada) ao parque da cidade. A aproximar-nos no fim, já tinha havia algumas desqualificações e um momento de drama regurgitante por parte do atleta da casa. Ninguém sabe como Satoshi Maruo, quase a desmaiar e com 40 km´s nas pernas, conseguiu retomar a prova.

Ao km 45, com a mesma marca etária, João Vieira seguia em quarto, perfeitamente ao alcance de uma medalha. É nesta fase que se separam os super-atletas dos outros. E João Vieira não baixava o ritmo. O atleta português chegou ao fim num memorável 5º lugar, deixando de boca aberta até os deuses do Olimpo. Na prova feminina (20 km´s de marcha), Ana Cabecinha ficou longe deste feito, alcançando um 20º lugar. "Terminou com muito esforço, "mas tinha de terminar para dedicar ao meu pai", disse um quarto de hora depois, quando retomou o fôlego. Em K4 500 metros, fizeram jus ao seu próprio epíteto de "animais na água", os canoístas Emanuel Silva, João Ribeiro, David Varela e Messias Baptista, alcançando um 4º lugar e a qualificação para as meias-finais. É sempre bom ter na água alguém que conjuga Messias e Baptista no mesmo nome.

