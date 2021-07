Nisto, mais ninguém falou das camas anti-sexo. São eficazes? Houve queixas? Lesões? Rupturas de protocolo? Sinceramente, quem é que perdeu tempo a desenvolver este gadget?

Olimpíadas de sofá

Bronze profilático e outros assuntos

Luís Pedro Cabral Nisto, mais ninguém falou das camas anti-sexo. São eficazes? Houve queixas? Lesões? Rupturas de protocolo? Sinceramente, quem é que perdeu tempo a desenvolver este gadget?

Entre milhares de jovens aldeões olímpicos, na esmagadora maioria atletas, mais valia ter-se desenvolvido máscaras anti-jet-lag, com twitter incorporado, chinelos com GPS (isto, se calhar, existe), e, por exemplo, caiaques à prova de choque. Já se sabe, uma coisa leva à outra. Pelo sim, pelo não, o melhor é andar prevenido. A escassíssimos minutos da final feminina de K1, ainda por cima em slalom, eis que Jessica Fox se depara com um problema dos grandes. A parte frontal do seu caiaque estava danificada.

Se há coisa que não convém numa final olímpica é meter água. A canoísta australiana entrou em pânico. Se qualquer detalhe dita o adeus às medalhas, este ditava um inglório "sayonara" ao sonho olímpico. Um elemento da equipa australiana tinha no bolso a solução. Visto não haver outro caiaque disponível e dada a sua ergonomia específica, com o relógio a correr a uma velocidade estonteante, o melhor que se arranjou foi um preservativo. Jessica Fox partiu com o primeiro caiaque profilático da história das Olimpíadas da era moderna.

Normalmente, salvo casos muito excecionais, ninguém ganha uma medalha depois de usar um preservativo, mas foi o que aconteceu com Jessica Fox. Foi bom para para si, miss Fox? Tinha aspirações à prata ou mesmo ao ouro mas, dadas as circunstâncias, o bronze fora muito satisfatório. Sabemos, pelo menos, que não vão haver caiaquinhos imprevistos. Com o reconhecido humor australiano, na melhor tradição britânica, a canoísta colocou o preservativo de bronze nas redes sociais.

No canoísmo, versão K4 500, ditou o sorteio que Portugal terá de enfrentar a Alemanha, campeões do mundo e campeões olímpicos em K4 1000, que em Tóquio foi substituída pela distância de 500 metros. Na luta pelos dois lugares de acesso direto às meias-finais estão igualmente no lote de Portugal a Bielorrússia, a Austrália, o Japão e a China. Tudo em aberto para o quarteto Emanuel Silva, Messias Baptista, João Ribeiro e David Varela.

Na vela, Jorge Lima e José Costa, na classe 49er, acabaram na sexta posição da geral, carimbando uma extraodinária presença na Medal Race, onde participam os dez melhores. Andam de novo à vela as nossas esperanças de medalhas. Na ginástica de trampolins, no qual Portugal tinha um candidado fortíssimo à discussão das medalhas, mais um final lacrimejante. Fruto de um erro na segunda série de qualificação, Diogo Abreu, que na geral se classificou em 11º, diz adeus à final e a Tóquio. No lançamento do disco, Irina Rodrigues, que ficou em 25º, viu-se afastada da competição.

Liliana Cá, lançando o artefato a 62,85 metros, vai continuar por lá. São legítimos os sonhos para a final. Cá não esconde ao que vai, apontando ao recorde nacional. Se o conseguir, significa que chega às medalhas. Na prova dos 100 metros, Carlos Nascimento carimbou o passaporte para Portugal. O pupilo de Francis Obikwelu, não conseguiu melhor que um 45º lugar. À partida, o velocista português, que teve de lidar com uma colecção de lesões na longa fase de preparação para Tóquio, diz que sai destas olimpíadas "concretizado". Não concretizou porquê.

A grande supresa olímpica veio da equipa mista da Polónia, que conseguiu a primeira medalha de ouro da história olímpica do país. E logo a multiplicar por quatro, espantando o mundo com uma surpreendente vitória na prova dos 4x400 metros, deixando os EUA e a Jamaica de boca aberta. A grande bronca, seria anunciada pela chamada Unidade de Integridade do Atletismo, que desclassificou e suspendeu preventivamente por doping Blessing Okagbare, a super-atleta nigeriana, vice-campeã olímpica no salto em comprimento nos JO de Pequim, em 2008, sendo em Tóquio semi-finalista dos 100 metros.

No Twitter - o grande fantasma de Simone Biles (que entretanto renunciara também às provas de salto e barras assimétricas) -, a atleta nigeriana deixou um comentário lacónico (ou talvez não): "O sistema desportivo nigeriano tem falhas e nós, os atletas, somos as suas vítimas colaterais".

Ontem, nas meias-finais do judo, categoria pesados, a luso-brasileira Rochele de Jesus Nunes não controlou a sua tristeza e as lágrimas pela eliminação, pedindo desculpas a Portugal, à família, ao país que a acolhera, a todos os que esperavam mais dela. Portugal emocionou-se com ela. Não, Rochele. Não foste uma deceção. Não dececionaste o teu país olímpico (Portugal). O teu esforço orgulha-nos a todos. As tuas lágrimas, "são as lágrimas de Portugal". Pese embora, há que dizê-lo, com um travo salgado a injustiça. Toda a gente (menos os juízes) viu que ficou por assinalar uma penalização à adversária, que teria invertido este resultado. Ai, se o judo tivesse VAR...

