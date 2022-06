Com um autogolo ucraniano, a selecção galesa volta ao Mundial 64 anos depois.

Opinião Desporto 10 min.

Futebol

Olha olha quem voltou: Gales

Rui Miguel Tovar Com um autogolo ucraniano, a selecção galesa volta ao Mundial 64 anos depois.

A história de Gales é secular. Os rapazes jogam (entre o mal e o assim-assim) desde 1876. É a terceira selecção mais antiga do mundo, a seguir à inglesa e à escocesa – só para se perceber bem a distância de uma realidade para a outra, a primeira equipa nacional de Portugal remonta a 1921, quase meio-século depois. De participações em fases finais, só duas: o Mundial-58 e o Euro-2016 – só para entender bem a distância de uma realidade para a outra, Portugal acumula 16.

Gales, eis a surpresa do Mundial-2022. Na final do último play-off de apuramento, em Cardiff, um autogolo de Yarmolenko decide o destino: Ucrânia sai de cena, Gales entra para a história. Ora aí está uma palavra muito ligada a Gales. Nem tanto a selecção, mais os jogadores.

Comecemos pelo início: Ian Rush é ainda hoje o melhor marcador de sempre do Liverpool (346), dos dérbis da cidade vs Everton (25), da Taça da Liga inglesa (48), das finais da Taça de Inglaterra (cinco). É demais? Sim, mas este detalhe é delicioso e é de partilhar: sempre que Rush marca, o Liverpool não perde. É assim em 145 jogos seguidos.

No meio dessa festa, quatro golos ao Benfica em três jogos da Taça dos Campeões. “O Benfica tinha uma grande equipa com a experiência de Bento, os dribles do Chalana, a irreverência de Strömberg, a força do Carlos Manuel, o talento de Diamantino, a inteligência de Nené, a velocidade do José Luís. Todos estes jogadores eram constantemente falados pela imprensa com eventuais convites de Itália, então o El Dorado do futebol mundial, e isso metia-nos respeito.”

Tanto assim é, o Liverpool joga um futebol sério para chegar ao 4:1 na Luz. “Na eliminatória anterior, com o Athletic, em Bilbau, fomos despachados com garrafas, latas e almofadas. Em Lisboa, os adeptos do Benfica aplaudiram-nos.” Rush marca um golo. Na época seguinte, assinaria hat-trick em Anfield. “Ainda hoje tenho guardado esse programa de jogo. Foi o meu segundo a titular depois de uma longa paragem por lesão e marquei três golos ao Bento. Fiquei com moral para encarar o resto da época e até da carreira. As lesões podem arrumar um tipo.”

Isto é Rush, agora Giggs. Lembra-se da sua sala de aula? E dos alunos bem-comportados, sempre na primeira fila, de caderno sem rabiscos, caneta sem a tampa roída e escrita sem nada a apontar? Aqueles que ouvem o professor dizer que dois mais dois são quatro e esticam a mão para interromper a aula e perguntar/afirmar se isso significa que quatro é igual a dois mais dois? Lembram-se? Não deve ser preciso muito esforço porque há sempre um no meio de nós. Em Inglaterra, esse aluno exemplar é Ryan Giggs.

O único a marcar golos em 23 edições da 1.ª divisão inglesa. O recordista do golo mais rápido de sempre do Manchester United na Premier League, vs Southampton, em Novembro 1995. O único a acumular dois troféus do melhor jovem da Premier League em anos seguidos, em 1992 e 1993. E o único jogador da Premier a aparecer num episódio dos Simpsons, em 2003, quando Homer, de férias em Londres com a família, esmurra três homens num passeio e desabafa para Marge: “Aquilo foi por causa de resultados de futebol. Acreditas que eles davam um cartão amarelo a Giggs naquela jogada?”

É aqui que queremos chegar. Nem tanto aos cartões amarelos (Giggs vê mais de 40), é mais vermelhos. Nesse capítulo, Giggs é um doutor. Porque só vê um, e ao serviço de Gales – atenção, nem um vermelho pelo United, onde joga qualquer coisa como 963 jogos. O que se passa então com Giggs na selecção? A 5 Setembro 2001, o extremo vê dois amarelos em Oslo, na qualificação para o Mundial-2002, e é expulso pelo árbitro austríaco Fritz Struchlik. A notícia corre pelos quatro cantos do mundo como se de um acontecimento se tratasse. Há quem fique revoltado, como o seleccionador galês Mark Hughes, e quem aplauda a coragem do juiz, como um tal Ole-Gunnar Solksjaer, avançado norueguês e companheiro de Giggs no Man United. As opiniões dividem-se sobre o segundo amarelo e consequente vermelho.

Aos 67 minutos, o árbitro marca pontapé de baliza para a Noruega e Giggs pede um canto para o Gales. Toma lá amarelo. Aos 87’, Roar Strand sofre um tackle do galês. Uma jogada em que o infractor chega um tudo-nada atrasado à bola e ceifa o adversário. Segundo amarelo e rrrrrrua. Ainda hoje, Hughes queixa-se do protagonismo do árbitro. “Toda a gente sabe que o Giggs não faz mal a ninguém e é um exemplo dentro do campo. O árbitro anotou isso, claro, e expulsou-o só para ficar conhecido mundialmente. Parabéns. Conseguiu o seu objectivo.”

Na altura capitão de Gales e com 27 anos de idade, o esquerdino aparece no flash-interview com cara de poucos amigos e não fala por aí além. Entre umas palavras incompreensíveis em welsh, lá solta o verbo. “Sim, foi o primeiro vermelho. E sim, o primeiro em qualquer escalão. Mas não quero falar disso.” Segue-se a versão de Solskjaer. “Era amarelo. Não podemos punir ou deixar de punir uma falta pela classe do jogador mas sim pela infracção em si. Era amarelo. Tenho pena do Giggsy. Porque sim, porque ninguém gosta de ser expulso por dois amarelos de nada e porque vou com ele no avião para Manchester e tenho de confortá-lo. Ou não.” Ahhhh, o bom humor norueguês a quebrar o gelo. Daí para cá, Giggs nunca mais vê o vermelho.

Isto é Giggs, agora Bale. Dois golos de livre directo nos dois primeiros jogos do Euro-2016 é um facto inédito na história dos Europeus. Segue-se um terceiro golo, de bola corrida, vs Rússia. A partir daí, fecha-se a torneira de golos e Gales é travado por Portugal de Ronaldo e Nani na ½ final. Para trás, uma campanha merecedora de todos os elogios. Afinal, Gales elimina Bélgica nos ¼ com 3:1 de virada.

O sensacional golo de Nainggolan dá um ar je ne c’est quoi ao que os galeses respondem com uma categoria ímpar. O capitão Williams empata de cabeça, Robson-Kanu faz aquela maldade aos centrais no 2:1 e o suplente Volkes acerta um cabeceamento irrepreensível numa belíssima jogada de contra-ataque. Bélgica out, Gales in. É a magia do Euro, com Gales em grande estilo. Além de Bale, há muito Williams. Muito mesmo.

Entre os 23 convocados, há um Williams por cada posição: Owain Fôn Williams é guarda-redes, Ashley Williams é defesa/capitão, Jonathan Williams é médio e George Williams joga solto na frente. Zero relação entre eles. Familiar, queremos dizer. Todos eles são convocados por um homem composto, dos seus 46 anos, chamado Chris Coleman. É uma figura, sempre pipi e amigo dos seus amigos. Que o diga Boa Morte, com quem joga e até treina no Fulham. E não só. “Fui jogar para a Grécia a convite dele”, diz o extremo português, a propósito da ida para o Larissa em 2011-12.

Para fechar, quem é a maior referência galesa em Portugal? Há Saunders e Pembridge no mesmo Benfica, o de 1998-99. O avançado marca cinco golos, o lateral um. Talvez o melhor seja John Benjamin Toshack como treinador do Sporting em 1984-85. Verdade, yes sir, não acaba a época porque está farto de intromissões de vários dirigentes na praça pública (o costume para os lados do José Alvalade), mas o seu registo de três derrotas em 38 jogos é impressionante (nada costume para os lados do José Alvalade). Mais, Toshack é o único treinador do Sporting sem derrotas em casa – sim, para os lados do José Alvalade.

John Benjamin Toshack é um nome ligado ao futebol desde os anos 60, quando ele, como avançado do Liverpool, marca golos a torto e a direito (mais de 200). No final da década 70, Toshack veste a pele de jogador-treinador e sobe o Swansea, equipa do seu coração, da 4.ª à 1.ª divisão inglesa em anos seguidos, ao mesmo tempo que levanta três Taças de Gales, o que motiva a presença na Taça das Taças – e elimina o Braga em 1982-83.

É nesse registo de vitórias que João Rocha, então presidente do Sporting e com negócios em Inglaterra, ouve falar de Toshack e decide abordá-lo para treinar em Lisboa. O convite é aceite e começa assim a primeira aventura de Toshack no estrangeiro (seguem-se muitas outras: Real Sociedad, Real Madrid, Deportivo, Besiktas, Saint-Etienne, Catania e Murcia).

Diz ele, a respeito de Lisboa e do Sporting. “Passei o tempo num hotel, o Alfa, se não me engano. Era numa rua aberta [Avenida Columbano Bordalo Pinheiro]. Gostei do tempo em Lisboa. O pessoal do hotel era encantador, as pessoas na rua também. Respirava-se bom ar e o Sporting tinha uma massa enorme atrás de si, fosse em casa ou fora.’

No arranque da pré-época, o Sporting ganha 2:0 vs Atlético Madrid e 3:1 vs Benfica no José Alvalade. A primeira derrota é vs PSV, num torneio em Madrid, no Vicente Calderón. Na época propriamente dita, a ‘coisa’ até corre bem e o Sporting abre o campeonato com cinco vitórias seguidas e 16:4 em golos. Uma derrota em Penafiel por 2:0 e, um mês depois, a eliminação da Taça UEFA aos pés do Dínamo Minsk, nos penáltis, até nem abalam a fé sportinguista.

Os problemas só surgem depois, já em 1985. A culpa é, em parte, do Rio Ave de Mário Reis, que elimina o Sporting nos ¼ da Taça de Portugal, em pleno José Alvalade (1:0), e ainda empata (1:1) para a 1.ª divisão, a quatro jornadas do fim. Este resultado atira o Sporting irremediavelmente para o segundo lugar, atrás do FC Porto. Neste contexto, Toshack está à beira de um ataque de nervos e tudo se resolve na semana seguinte, a 19 Maio, vs Boavista. O Sporting ganha 2:1, golos de Sousa e Carlos Xavier. No quadradinho seguinte, Toshack pede para sair. Em grande, com só as tais três derrotas em 38 derrotas.

No ano seguinte, Toshack levanta a Taça do Rei pela Real Sociedad, com 11 espanhóis em campo. Depois, ganha o título de campeão espanhol pelo Real Madrid, com mais de 100 golos marcados. Quando volta à Real Sociedad, vai buscar Carlos Xavier e Oceano ao Sporting. Com eles, vive uma etapa bonita em San Sebastian. Conta aí ò JB: “Estamos a jogar com o Barcelona. Aos 80 e tal minutos, está 2-1 para nós e o Carlos isola-se. Só tem Zubizarreta pela frente e falha! Que raiva. Ainda por cima, havia um colega ao seu lado, um jovem negro chamado Cuyami. No balneário, atiro-me ao Carlos. ‘Porque é que não deste a bola ao Johnny?’ E ele, que gaguejava ligeiramente quando se animava ou era apertado, disse-me: ‘Pen-pen-pen-pensava que era o Oceano; se dou ao Oceano, se-se-se-seguro que ele falhava.’ Bem, nem preciso de dizer que me parti a rir.’

E nós rimo-nos com Toshack a propósito das suas frases mais singulares ao longo da história.

‘Os meus jogadores correram como frangos sem cabeça. É difícil fazer pior’

‘Suei no banco mais do que alguns dentro do campo’

‘Sou um cabrão simpático’

‘Na segunda-feira, penso sempre em mudar dez jogadores. Na terça, sete ou oito. Na quinta, quatro. Na sexta, dois e no sábado penso que devem jogar os mesmos sacanas’

‘Todos os treinadores são despedidos, mas é melhor ser despedido pelo Real Madrid do que por qualquer outro clube’

‘Chernobil? Julgava que era um lateral-esquerdo do Dínamo Kiev’

‘Se queres cozinhar tortilha com presunto mas não tens presunto, contentas-te com uma simples tortilha’

‘Vocês criticam-me porque não lavo a roupa suja dentro do balneário, mas há três meses que a lavo e nunca mais seca’

*Autor escreve ao abrigo do antigo AO.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.