FC Porto joga em casa com a vantagem do 2:1 no José Alvalade e obriga Sporting a ganhar por dois ou mais, como 2014. Por falar nisso, de quando é o último particular entre os dois?

Desporto 5 min.

Taça de Portugal

Oh clássico oh clássico, Jamor à vista

Rui Miguel Tovar FC Porto joga em casa com a vantagem do 2:1 no José Alvalade e obriga Sporting a ganhar por dois ou mais, como 2014. Por falar nisso, de quando é o último particular entre os dois?

Benfica em casa e, depois, taaaaau, toma lá disto, uma viagem ao Dragão. De um jogo para o outro, sem intervalo para respirar. A movida do Sporting é intensa. E inédita desde 1989, ano em que o Sporting de Manuel José faz esse mesmo trajecto para fechar a 1.ª divisão. E o resultado é catastrófico, 0:5 em golos com 0:2 vs Benfica em casa e 0:3 nas Antas.

A primeira parte já está concluída e, coincidência das coincidências, o Benfica repete o 0:2 no José Alvalade. Em 1989 é Valdo mais Abel Campos. Agora é Darwin mais Gil Dias. Segue-se o Porto. Em 1989 é Madjer, Rui Águas e Madjer. E agora? Boa pergunta, a emoção cresce, a incerteza também. Se bem que a vantagem portista de 2:1 é importante, o Sporting quer esquecer o dérbi e arrepiar caminho para o Jamor. Not so fast, o FC Porto sonha com a dobradinha.

Uma vez alcançado o título virtual de campeão (a tal derrota do Sporting em casa vs Benfica permite uma vantagem de nove pontos só com 12 em jogo), o Porto balança para o Jamor. Basta-lhe um empate. E até pode perder 0:1 – o peso a dobrar dos golos fora ainda é válido para a federação. Fácil mais fácil não há, é como se fosse a feijões. Por falar nisso, de quando é o último particular entre os dois?

Uyyy, temos de recuar até 11 Agosto 1998. Por ocasião da apresentação do Sporting aos seus adeptos no José Alvalade, o tetracampeão Porto entra em cena. A primeira parte do Sporting é absolutamente deslumbrante e o Porto de Fernando Santos está ainda longe do inédito penta. A entrada é mesmo de leão, embora Jozic tenha alterado significativamente a estratégia com as lesões de Vidigal no aquecimento e Barbosa aos dois minutos, substituídos por Delfim e Vinícius. A entrada deste último significa a subida de Rui Jorge para médio-esquerdo e a passagem de Bino para a direita.

O FC Porto baralha-se por completo e até se dá por feliz com a magra desvantagem ao intervalo, cortesia Rui Jorge num pontapé ao ângulo superior de Rui Correia. Três minutos depois (20’), o guarda-redes portista faz a defesa da tarde a uma bola de Delfim e, aos 25’, defende um penálti de Leandro Machado. No reatamento, Jardel empata de cabeça após centro milimétrico de Nélson, só que Delfim repõe a verdade do jogo num extraordinário remate de longe, sem hipótese para Costinha. Nove meses depois, o FC Porto é penta e o Sporting é quarto classificado, atrás de Boavista e Benfica.

Feijões? Isso é que era doce. Afastado esse cenário por parte do FC Porto, a propósito daquele 2:1 de virada no José Alvalade, resta ao Sporting jogar como sempre e ganhar como nunca.

Pronto, a feijões é muito démodé. E já ninguém joga assim, muito menos o Sérgio Conceição, único mal-disposto no jogo de despedida de Deco no Dragão entre o FC Porto 2004 e o Barcelona 2006. Quando a RTP o interpela no banco de suplentes, Sérgio encara o jornalista e diz de sua justiça. "Vocês estão a brincar com isto, mas estou mesmo com azia. Fiz a viagem e não foi para comer. Vim para jogar a titular e tenho a certeza que vou voltar a entrar na segunda parte para voltar a ser o melhor em campo (…) Vocês estão a brincar, mas isto é a sério: estou com a azia com o Fernando Santos e estou com azia com o Deco."

Taça de Portugal. A consagração dos cracks do Tondela Encontrado o primeiro finalista do Jamor numa noite em que o Mafra merece o prolongamento pela quantidade de oportunidades perdidas.

Feijões? Isso é que era doce. Afastado esse cenário por parte do FC Porto, a propósito daquele 2:1 de virada no José Alvalade (Sarabia pica, Taremi e Evanilson resolvem), resta ao Sporting jogar como sempre e ganhar como nunca. Nem é preciso recuar muito para uma vitória expressiva no Dragão. Na tarde de 18 Outubro 2014, há taça com o Sporting de Marco Silva. Pois é, Marco Silva tem ali uma magia qualquer no Dragão. Ganha pelo Estoril na época 2013-14 e repete, menos de um ano civil depois, a vitória na casa do FC Porto, agora pelo Sporting.

É jogo de Taça de Portugal, primeira eliminatória com as equipas da 1.ª divisão. O sorteio junta os grandes e o Sporting aproveita para surpreender. Lopetegui faz descansar alguns titulares, como Brahimi, e faz alinhar um 11 totalmente estrangeiro pela primeira vez num clássico. Já o Sporting joga na máxima força e é recompensado com a vantagem mínima ao intervalo. Ao autogolo de Marcano, responde o colombiano Jackson com o pé esquerdo. É Nani quem desempata num lance com culpas para Casemiro e uma perda de bola em zona proibida. Na segunda parte, o Porto é ainda mais confuso e até falha um penálti, com defesa de Patrício à paradinha de Jackson. Já nos últimos instantes, o suplente Carrillo assina o terceiro golo sportinguista na casa do Porto, algo inaudito desde 1976.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Entre 1976 e 2014, o Sporting surpreende as Antas em 1987. Aqui, sim, ½ final. Só que é jogo único e o FC Porto já está a pensar em Viena, na final da Taça dos Campeões vs Bayern. Seja como for, atenção, muita atenção, o FC Porto não perde em casa há 83 jogos, mais precisamente desde 21 Agosto 1983, vs Benfica. Daí para cá, 76 vitórias, sete empates e a espantosa marca de 248:33 em golos. É o FC Porto de Artur Jorge. E é o Sporting de Keith Burkinshaw, substituto de Manuel José a meio dessa época 1986-87.

Tanto Marlon como Silvinho arriscam a sua sorte em contra-ataques desenfreados. Em vão, Mlynarczyk dá o corpo ao manifesto e fecha a baliza. No último instante, ao minuto 119, há uma falta para o Porto apitada por Alder Dante. Marcada à pressa por Jaime Magalhães, a bola sobra para a zona de ninguém e aparece Oceano a desmarcar Marlon na direita. O brasileiro, apertado por dois adversários, corta para dentro e passa ao compatriota Mário, solto no meio. Na cara de Celso, ainda longe da baliza, o jogo de cintura é primoroso, o drible desconcertante. Sem ninguém à sua frente e ainda fora da área, o pontapé é fulminante. Sem qualquer hipótese para Mlynarczyk. Dois-em-um, primeira vitória nas Antas desde 1976 e ida ao Jamor. E hoje?



(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.