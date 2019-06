Oficial. Médio angolano do Dudelange convocado para a Taça das Nações Africanas

Médio angolano do Dudelange quer brilhar no Campeonato Africano das Nações

Depois de uma época repleta de conquistas ao serviço do F91 Dudelange que culminou com a conquista do campeonato e da taça, sem esquecer a excelente fase de grupos na Liga Europa, o médio defensivo vai juntar-se à comitiva angolana, esta quinta-feira, no estágio de preparação para o CAN2019 que este ano se disputa no Egito, entre 19 de junho e 21 de julho.