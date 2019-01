O Benfica comunicou hoje à CMVM o nome de Bruno Lage como novo treinador do Benfica.

Oficial: Bruno Lage é o novo treinador do Benfica

Bruno Lage é o novo treinador do Benfica a título definitivo. O técnico era atualmente o treinador interino das águias. A informação é oficial e foi comunicada hoje à CMVM. O novo treinador dos encarnados substitui Rui Vitória, que saiu a 3 de janeiro após a derrota das águias com o Portimonense. Vitória esteve a o serviço do Benfica durante três temporadas e meia, onde se sagrou campeão nacional por duas vezes.



Bruno Lage já soma duas vitórias em dois jogos, frente ao Santa Clara e ao Rio Ave. Em conferência de imprensa esta tarde, o novo treinador afirmou ser uma prioridade "reconquistar o público" e demonstrou orgulho no percurso que tem vindo a fazer na "casa" benfiquista.

O perfil de Bruno Lage

O técnico, natural de Setúbal, tem 42 anos, e Lage é o nome de homenagem ao seu pai, figura do futebol em Setúbal. É licenciado em Educação Física, Saúde e Desporto e começou por treinar o Comércio e Indústria, clube sadino. Chegou ao Benfica em 2004/05 e até 2012 orientou vários escalões jovens. Neste ano foi orientar o Al Ahli no Dubai, onde teve o primeiro contacto com Carlos Carvalhal. Entre 2015 e 2018, foi adjunto de Carvalhal, desta vez em Inglaterra, no Sheffield Wednesday e no Swansea. Em 2018 regressou ao Benfica para treinar a equipa B. Ainda no ano passado, tirou o nível UEFA Pro que lhe permite orientar clubes da I Liga. Publicou dois livros sobre futebol.