Vlachodimos evita dois golos do Boavista e ainda defende um penálti no desempate resolvido por Weigl (3:2).

Odyssea. Benfica está na final da Taça da Liga

Dez, o Benfica acumula a 10.ª vitória no desempate de penáltis na sua história e marca presença na final da Taça da Liga, em Leiria, no sábado, à espera do vencedor de amanhã entre Sporting e Santa Clara.

A primeira meia-final da competição é assim-assim, tanto em matéria de jogo jogado como em emoção. O Benfica entra sem Rafa, por culpa de um teste positivo de covid, e Nélson Veríssimo mantém a confiança em Lázaro como lateral-direito mais Paulo Bernardo no triângulo do meio-campo e Diogo Gonçalves na frente. O Boavista do 3-4-3 de Petit é afoito na abordagem ao jogo e é o primeiro clube a testar os reflexos do guarda-redes. Vlachodimos, em estreia na Taça da Liga, detém uma bola fácil de Sauer, aos 5’.

O Benfica responde aos 8’, por Yaremchuk, sem perigo para Bracali. Aos 16’, num lance inofensivo a meio-campo, Nathan atrapalha-se com a bola e estende a passadeira vermelha para Everton. O número 7 mete a quinta e, à entrada da área, remata com o pé direito. Bracali estica-se, em vão. A bola é bem colocada.

Até ao final da primeira parte, o Boavista só incomoda Vlachodimos de forma tímida com remates de longe. Já o Benfica perde uma boa oportunidade aos 40’, com serviço de Diogo Gonçalves pela esquerda e pontapé desenquadrado de Everton por cima da baliza. A caminho dos balneários, a novidade da Liga com as entrevistas ao intervalo. Falam Everton e Bracali, o mais veterano de sempre na Taça da Liga, aos 40 anos de idade.

No reinício, o Boavista entra novamente afoito e começa a empurrar um Benfica estranhamente apático. Aos 51’, Morato pontapeia as pernas de Musa e o árbitro Fábio Veríssimo apita penálti. Claro como água. Chamado a bater, Sauer engana Vlachodimos e empata a ½ final. E agora? O Boavista mantém a pressão alta e Musa obriga Vlachodimos a defesas do arco da velha aos 60’ e 69’. É certo, pelo meio (66’), o Benfica assina um remate rasteiro de Gonçalo Ramos para Bracali.

Em cima dos 90’, o recém-entrado Pizzi apanha uma bola a jeito à entrada da área, domina-a com a sola como se fosse futsal e atira uma bojarda para defesa aparatosa de Bracali por cima da trave. É canto. Do cisne. O jogo acaba pouco depois, com vantagem do Benfica na posse de bola (63%) e vantagem do Boavista nos remates (18-6) e nos remates à baliza (7-3).

Já se sabe, a Taça da Liga não patrocina prolongamentos e vai directo para penáltis. Nos primeiros cinco, só um golo – Grimaldo. Nos outros cinco, só um falha – Vertonghen. É Weigl quem desata o nó da incerteza, 3:2. O Boavista sai de cena, sem o merecer. O Benfica, ainda no modo ‘nem aquece nem arrefece’, passa à final e ganha o 10.º desempate de penáltis em 16 – o início até é desencorajador, com três derrotas seguidas (Vorwärts, Porto e Porto), depois acerta-se a mira e toma lá disto, a última derrota é a de Turim, vs Sevilha, em 2014, e daí para cá já Rio Ave, Vitória SC e, agora, Boavista vacilam a 11 metros.

Eis os actores principais e secundários sob a arbitragem de Fábio Veríssimo:

Benfica: Vlachodimos; Lázaro, Vertonghen (cap), Morato e Grimaldo; Weigl, João Mário (Meité 83) e Paulo Bernardo (Gil Dias 63); Diogo Gonçalves (Gonçalo Ramos 63), Yaremchuk (Pizzi 89) e Everton (Radonjic 83)

Vlachodimos; Lázaro, Vertonghen (cap), Morato e Grimaldo; Weigl, João Mário (Meité 83) e Paulo Bernardo (Gil Dias 63); Diogo Gonçalves (Gonçalo Ramos 63), Yaremchuk (Pizzi 89) e Everton (Radonjic 83) Treinador Nélson Veríssimo (português)

Boavista: Bracali (cap); Nathan, Abascal e Filipe Ferreira; Luís Santos, Peréz, Makouta e Hamache; Sauer (Ntep 84), Musa e Gorré (De Santis 90+5)

Bracali (cap); Nathan, Abascal e Filipe Ferreira; Luís Santos, Peréz, Makouta e Hamache; Sauer (Ntep 84), Musa e Gorré (De Santis 90+5) Treinador Petit (português)

Marcadores: 1:0 Everton (16); 1:1 Sauer (53 gp)

Desempate por penáltis:

Peréz (por cima)

Pizzi (defesa de Bracali)

Musa (defesa de Vlachodimos)

Grimaldo 1:0

De Santis (ao lado)

Meité 2:0

Abascal 2:1

Vertonghen (ao poste)

Hamache 2:2

Weigl 3:2

