"Obrigada, Cristiano". FIFA faz vídeo de homenagem a Ronaldo

Ana Patrícia CARDOSO No dia em que o jogador português se despediu do Campeonato do Mundo, a Federação Internacional de Futebol prestou-lhe tributo.

Numa derrota inesperada contra Marrocos, Portugal foi eliminado do Campeonato do Mundo de Futebol no Qatar e a seleção já está de regresso a casa.

A imagem que marca o fim da presença portuguesa no Mundial é certamente o capitão português Cristiano Ronaldo em lágrimas, no final do jogo.

Eu vi deus jogar Vi o melhor jogador do mundo e vi um combate de deuses pelo Olimpo e vi alguém desafiar todas as probabilidades que a vida lhe tinha oferecido para tornar-se maior do que si mesmo.

Para o craque português, este foi (em princípio) o último campeonato do mundo pela seleção. Jogo cinco das oito vezes que a seleção foi classificada e marcou em todos.

Em homenagem a um dos maiores jogadores de futebol de sempre, a FIFA publicou um vídeo nas redes sociais com alguns dos seus momentos nas competições da federação e ainda a mensagem: "Obrigado, Cristiano".

