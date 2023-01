O diário espanhol El Mundo revelou os motivos que levaram ao que ficou conhecido como o "grande divórcio do futebol".

O ultimato de Ronaldo. "Consegues-me o Chelsea ou o Bayern ou separamo-nos"

Segundo o El Mundo, Cristiano Ronaldo terá feito um ultimato a Jorge Mendes em vésperas do Mundial do Qatar e após sair de Old Trafford, onde o seu regresso não estava a correr como desejado. Após a polémica entrevista de CR7 ao jornalista britânico Piers Morgan, o futebolista terá dito ao empresário: "Consegues-me o Chelsea ou o Bayern ou vai cada um para o seu lado."

O craque português procurava manter-se no mais alto nível do futebol europeu, mas num clube onde, ao contrário do Manchester United, pudesse jogar a Liga dos Campeões.

Segundo relatam os jornalistas Orfeo Suárez e Esteban Urreiztieta, o empresário terá mesmo contactado os clubes que Ronaldo julgava serem os mais adequados para si, mas nenhum quis avançar com a contratação.

Ronaldo acabou por cumprir a promessa e cortou a relação profissional com aquele que era o seu empresário desde os primeiros anos de carreira. O acordo para assinar pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, foi mediado por Ricardo Regufe, até então assistente pessoal do jogador.

O El Mundo refere, também, que a relação entre Ronaldo e Jorge Mendes já se vinha a deterior há alguns anos. Em 2018, o empresário terá desaconselhado o jogador a sair do Real Madrid para a Juventus e, três anos mais tarde, terá sido apanhado de surpresa com a decisão de Ronaldo de sair de Turim.

