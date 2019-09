O sonho realizou-se e Dany Mota estreia-se com dois golos ao serviço da seleção portuguesa

O avançado nascido no Luxemburgo foi o homem do jogo na vitória lusa contra Gibraltar por 4-0. Apontou dois golos, faz uma assistência para João Queirós marcar e teve ainda uma bola na trave além de ter falhado uma grande penalidade.

O avançado nascido no Luxemburgo foi o homem do jogo na vitória lusa contra Gibraltar por 4-0. Apontou dois golos, faz uma assistência para João Queirós marcar e teve ainda uma bola na trave além de ter falhado uma grande penalidade.

Dany Mota teve uma estreia em cheio ao serviço da equipa lusa de sub-21 no primeiro jogo da fase de qualificação para o Europeu Sub-21, que se disputa em Inglaterra, em 2021. A realização do sonho de criança vai ficar marcada para sempre na memória do avançado da equipa de sub-23 da Juventus que impressionou na sua primeira internacionalização com a acamisola das 'quinas'.

Dany Mota (ao centro) estreou-se pela seleção portuguesa de sub-21 com dois golos. Foto: Facebook

Trincão, com uma bomba aos oito minutos, abriu o marcador, tendo Dany Mota marcado o segundo golo de cabeça, aos 13 minutos, colocando a seleção lusa a vencer por 2-0, resultado que poderia ter aumentado se Dany não tivesse desperdiçado uma grande penalidade rematando ao lado.

Na etapa complementar, Portugal manteve a pressão intensa e voltou aos golos. Dany Mota redimiu-se do penalti desperdiçado e bisou no jogo aos 60 minutos, com um desvio a cruzamento em profundidade de Trincão.

Bola ao centro e novo golo, mais uma vez com Trincão na jogada. Bomba fora da área, Hankins defendeu para a frente, Dany Mota recuperou e serviu Diogo Queirós para o quarto da noite, fixando o resultado, sem esquecer que o avançado que nasceu para o futebol no Grão-Ducado poderia ter inscrito um 'hat-trick' com um remate à trave nos instantes finais da partida.



Portugal alcançou o seu objetivo, com 28 remates contra nenhum do adversário, e parte agora para a Bielorrússia para voltar a jogar já na próxima terça-feira.



