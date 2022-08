Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar. Por Rui Miguel Tovar.

O primeiro treinador de Cristiano Ronaldo

Capítulo 22. O pé de chumbo



Começo eu, desta vez. Conheço bem três RTPs. A da Marechal Gomes da Costa, a da 5 de Outubro e a da Alameda das Linhas de Torres. Esta última é a minha preferida. Finta-se a bomba de gasolina e sobe-se uma calçada portuguesa em S. À direita, voilà, os estúdios. Tenho recordações vagas, memórias soltas. Nas redondezas, há muitos restaurantes. O Magriço, claro, é o mais sonante. Mesmo à frente da bomba. Às vezes, de tão cheio, o meu pai impacienta-se e leva-me a outro sítio.

Uma vez, é ali no Centro Comercial Stromp, sentados a um balcão. Às tantas, o meu pai entretém-se com o vizinho. E vice-versa. Patati patatá, elogios para aqui, elogios para ali. Gostei muito de o ver na televisão naquele dia, gostei muito de o ver a marcar três golos ao Manchester United naquela noite. "Três golos?", pergunta o senhor. "Foram quatro." Aiiiii. O meu pai insiste no hat-trick, o senhor insiste no póquer. O senhor é Osvaldo Silva, avançado brasileiro de FC Porto, Leixões e Sporting.

No José Alvalade, é um dos heróis da gloriosa epopeia da Taça das Taças 1964. Na famosa eliminatória dos ¼ final vs United, o Sporting apanha 4-1 em Old Trafford e ninguém acredita na reviravolta. Ninguém? Baaaah. Osvaldo abre o marcador, de penálti, e fixa-o, 5:0. Pelo meio, o 2:0 ainda antes do quarto de hora. O meu pai faz o relato, Osvaldo abana a cabeça com um sorriso. "Marquei mais um golo, senhor Rui." Que regabofe. Três, quatro, três, quatro. Eles não saem dessa lenga-lenga. Eu, sossegado, ouço-os. Sem perceber nem entender a dimensão da aposta.

Pois, é verdade, esqueci-me de vos dizer: há uma aposta. Promovida por Osvaldo: "Se forem quatro, o senhor Rui dá-me razão; se forem três, dou razão ao senhor Rui e ainda levo o seu filho a treinar aos infantis do Sporting." Tchan tchan tchan tchaaaaaaan, eis-me a estrear pelo Sporting. E, ao mesmo tempo, a despedir-me. Dois em um. Se toco na bola? Uma ou duas vezes, num lançamento lateral ou assim. Passo o tempo a apanhar bonés naquele peladão irregular onde agora é o metro do Campo Grande.

Mais gloriosa, ligeiramente, vá, é a passagem de um outro jogador por aqueles pelados. Chama-se Cristiano Ronaldo e o seu primeiro treinador é Osvaldo Silva, uma figura lendária. Insistimos nisto do lendário, porque ganha a Taça de Portugal 1959 pelo FC Porto, a de 1961 pelo Leixões e a de 1963 pelo Sporting. Hat-trick. É campeão português por FC Porto em 1959 e Sporting em 1966.

É um avançado brasileiro cheio de jinga e golo. Depois, faz-se um treinador digno. É ele quem ganha a Taça de Portugal 1974 pelo Sporting (2:1 de virada vs Benfica). No mesmo ano, é campeão português com os juniores do Sporting. Mais tarde, já nos anos 90, chega a seis finais do campeonato nacional de infantis: ganha três, perde outras três. A formação é a sua cara, Osvaldo tem imenso jeito para a miudagem. Que o diga o maestro Aurélio Pereira.

"Até a construção da Academia em Alcochete. Antes de 21 de junho de 2002, dia da inauguração, um pelado para quatro equipas. Às vezes, treinávamos ao mesmo tempo. Dividíamos o campo e toma lá disto. Eu de um lado, com 50-e-tal miúdos, o meu irmão do outro, com outros 50. Ou o César Nascimento. Ou o Osvaldo Silva. Duas figuras do alto, com uma paciência infinita, só vos digo. Dava gosto ouvi-los a falar com os jogadores e tinham o vício das alcunhas. Era o Cara de Homem, era o Pé de Chumbo, era o Barreirense, era o Alhandra, era o Caga na Saquinha, tudo uma brincadeira pegada. As suas partidas marcaram-me imenso."

(…)

"O Osvaldo foi um jogador artístico e goleador. Passeou fama por onde passou: Porto, Leixões e Sporting. Marcou três golos ao Manchester United na famosa noite dos 5-0 para a Taça das Taças 1963-64. Nessa noite, o Osvaldo fez-me perder 500 escudos. Eu ainda jogava nos juvenis e lembrei-me, vá lá saber-se porquê, de apostar com o Colorado, um júnior do Sporting, em como o Sporting não eliminava o Manchester. É bom lembrar que acabou 4-1 em Old Trafford e o Manchester tinha um ataque de luxo com Bobby Charlton, George Best e Denis Law. Pois bem, na segunda mão, no José Alvalade, toma lá cinco secos. O Sporting passou com inteiro mérito e eu vibrei como nunca. O problema foi a aposta. Perdi 500 escudos, o valor do prémio de campeão distrital. Quando o meu pai soube disso, deu-me um chega para lá e fui logo ao tapete."

(...)

"Dizia eu, o Osvaldo era um jogador artístico e goleador. Como treinador, era carismático. Dizia sempre 'pumba meu boi, pumba meu boi' quando alguém chutasse para longe sem critério. Para o Osvaldo, a bola era um bem precioso e tratá-la da melhor forma era essencial para singrar no futebol."

Pois bem, Osvaldo é o primeiro treinador de Ronaldo nos infantis do Sporting. Por obra do destino, Osvaldo deixa-nos a 15 Agosto 2002, no dia seguinte à estreia oficial de Cristiano pelo Sporting, no tal jogo da pré-eliminatória da Liga dos Campeões vs Inter, no José Alvalade. "Sinto uma grande tristeza, porque o mister Osvaldo foi uma pessoa que me marcou muito. Era espectacular e sempre me apoiou nos momentos difíceis. Aprendi muito com ele e chamava-me pé de chumbo."

É só rir, Cristiano 'pé de chumbo' Ronaldo.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

