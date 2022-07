A aventura é atribulada demais, com três seleccionadores, 59 jogadores na qualificação e uma sequência inédita de sete vitórias seguidas na fase final.

Opinião Desporto 5 min.

Futebol

O penta do Brasil faz 20 anos

Rui Miguel Tovar A aventura é atribulada demais, com três seleccionadores, 59 jogadores na qualificação e uma sequência inédita de sete vitórias seguidas na fase final.

Domingo, 30 Junho. Faz 20 anos a conquista do penta. A odisseia é um carrossel de emoções, a começar pela fase de apuramento, bem diferente das outras a ditar as outras conquistas mundiais do Brasil, em 1994 e 1970. Para início de conversa, é a primeira vez que o Brasil falha o primeiro lugar – acaba em terceiro com uma escassa taxa de aproveitamento de 55% entre nove vitórias, três empates e seis derrotas.

O volume de treinadores é também um exagero. Ao todo, três. Começa Vanderlei Luxemburgo, vencedor da Copa América 1999, finalista da Taça das Confederações 1999 e eliminado nos ¼ dos Jogos Olímpicos 2000 vs Camarões. A irregularidade exibicional mais o adeus prematuro ao ouro olímpico derruba o treinador, substituído pelo adjunto Candinho, goleador no único jogo à frente do Brasil (6:0 vs Venezuela).

A federação brasileira convida Scolari, o treinador do Cruzeiro recusa. Carlos Alberto Parreira também diz não. Levir Culpi é equacionado, Romário faz claque por Oswaldo de Oliveira e o nomeado é Emerson Leão. Sempre às turras com os jogadores, ao ponto de não convocar os laterais Cafu e Roberto Carlos, a vida do novo seleccionador é curta. Na ressaca do 1:1 vs Peru, leão vira burro para os milhares de adeptos. A sintonia dos adeptos no Morumbi é de cortar a respiração e Leão perde créditos. A fraca exibição na Taça das Confederações 2001, selado com o quarto lugar após perder 1:0 vs Austrália, é a gota de água. Ainda no Aeroporto Narita, em Tóquio, o presidente federativo Ricardo Teixeira anuncia-lhe a demissão.

E agora, quem se segue? Scolari, agora sim, o homem aceita o desafio. O drama da qualificação é flagrante e os resultados da era Scolari até nem se ajustam à categoria do Brasil. Para piorar o cenário, o Brasil é eliminado vs Honduras nos ¼ da Copa América 2001. ‘Podem colocar-me no Guiness Book’ é a reacção de Luiz Felipe.

Nesse curto parêntesis de quase um mês, o Brasil faz sete jogos e ganha-os todos. Nem deixa as migalhas, é incrível. Scolari sabe-a toda. Ronaldo também.

O passaporte para o Mundial-2002 só é garantido à última hora, vs Venezuela (3:0), no Maranhão. Daí até ao anúncio dos 23 convocados, muita água debaixo da ponte com jornalistas, jogadores e até dirigentes a dizer de sua justiça. Brasil vs Brasil, o de sempre. Há um jogo vs Portugal no José Alvalade, acaba 1:1 golos de Sérgio Conceição e Ronaldinho. O melhor em campo é Ricardo, todos se espantam com o guarda-redes do Boavista, de Roberto Carlos a Rivaldo. No dia da convocatória, Scolari nomeia os guarda-redes, depois os laterais, a seguir os centrais, os médios e, finalmente, os avançados.

Ronaldo, Edilson e Luizão. Quase todo o Brasil se atira ao ar. Então e Romário? O homem até joga com Scolari e até é chamado para a Copa América 2001. Acontece o impensável, Romário alega uma cirurgia à pálpebra e pede dispensa. Tudo bem, acontece que Romário viaja para o México com o Vasco da Gama na mesma época. Ué? Scolari nunca toca no assunto, nem precisa. Então e Jardel, melhor marcador europeu dessa época 2001-02? ‘O jogo dos nossos laterais Cafu e Roberto Carlos não está feito para assistir o Jardel.’ Mesmo assim, Scolari é criticado por todos os lados. ‘Esta é a minha família e é bom que todos nós puxemos para o mesmo lado com o objectivo de chegarmos ao penta.’

Firme seguidor do princípio dos três “erres” (Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo), nem se deixa abalar pela lesão do capitão Emerson na véspera do arranque do primeiro Mundial disputado a dois (Coreia do Sul/Japão) e na Ásia. Para Scolari, o capitão é Roque Júnior, seu jogador no Palmeiras. O plantel reúne-se e sugere Cafu. Para bom entendedor. Scolari entrega a braçadeira ao lateral, já presente nas últimas duas finais de Mundial, em 1994 e 1998, e é ele quem levanta mesmo a taça no tal dia 30 Junho.

Nesse curto parêntesis de quase um mês, o Brasil faz sete jogos e ganha-os todos. Nem deixa as migalhas, é incrível. Scolari sabe-a toda. Ronaldo também. Dez golos em 24 jogos. Estamos a falar de Ronaldo fenómeno. E estamos a falar do balanço de três épocas: 1999-2000, 2000-01 e 2001-02. O avançado lesiona-se duas vezes nesse período e passa mais de ano e meio deitado numa cama ou dentro de clínicas de recuperação. Scolari acredita no seu potencial e coloca-o bem à frente de Jardel e Romário, a figura do povo e até do presidente Fernando Henrique Cardoso.

Em abono da verdade, Ronaldo faz valer esse apoio com golos atrás de golos. É mesmo fenómeno, tanto dentro como fora do campo, com ou sem bola, à conta de concentração, determinação e, também, alguma manha. De um dia para o outro, o seu peso aumenta consideravelmente e, conhecedor do “olho vivo” dos jornalistas, faz um corte de cabelo à Cascão, consagrado personagem de BD para dispersar as atenções sobre a barriga. O que não passa despercebido é a avalanche de golos: oito em seis jogos, com direito a bis na final vs Alemanha, com ajuda de Kahn no 1:0.

Terminado o jogo, Ronaldo não esquece o guarda-redes e vai confortá-lo. Campeão moral e não só. Afinal, Ronaldo factura o título de melhor marcador do torneio. E ultrapassa aquela barreira dos seis golos, inquebrável desde 1974 (sete de Lato). Nesse dia, 30 de Junho, também se joga a final do Mundial alternativo entre as piores selecções do mundo. De um lado, Butão (202.ª classificada no ranking FIFA). Do outro, Montserrat (203.ª). O jogo, apitado pelo consagrado inglês Steve Bennett, dá um documentário do holandês Johan Kramer. Acaba 4:0 para o Butão, com hat-trick de Wangay Dorji. Outro fenómeno.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.