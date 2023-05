O último título é de 1990, obra de Maradona e mais dez, entre Ferrara, Alemão e Careca.

Histórias da Bola

O (pen)último título de campeão do Nápoles

Rui Miguel Tovar O último título é de 1990, obra de Maradona e mais dez, entre Ferrara, Alemão e Careca.

Nápoles, cidade, centro de Itália, do mundo, do universo. Nápoles, clube, capital do futebol italiano, europeu e universal. Ao fim de 33 anos, o Nápoles vai soltar este fim-de-semana o grito de campeão italiano, a cinco jornadas do fim, à base de um trabalho meritório do treinador Spaletti conciliado com os golos do nigeriano Osimhen e as assistências do georgiana Kvaratskhelia.

O último título é de 1990, obra de Maradona e mais dez, entre Ferrara, Alemão e Careca. É a conhecida liga das 100 liras. Já lá vamos. Antes, em Agosto 1989, Sousa Cintra quer o Nápoles de Maradona ou o Atlético Madrid de Futre. É o sorteio da primeira eliminatória da Taça UEFA. Sai o Nápoles. Quando Diego desembarca no Aeroporto da Portela, é o fungagá da bicharada.

Um mar de gente amontoa-se para ver o melhor do mundo. “Ser rei tem estas complicações”, desabafa o argentino, de blazer branco e camisa folclórica-havaiana, sempre colado ao comissário Veríssimo, da PSP. Logo atrás, o popular benfiquista Manuel de Almeida, conhecido como Manuel das tripas, amigo de Maradona. Como quem não quer a coisa, Sousa Cintra também faz por andar naquelas bandas, de sorriso largo e gravata colorida. “Eu não disse que ele vinha? Pois aí está. Quando o presidente do Sporting garante uma coisa, é porque tem a certeza de falar verdade.”

Mais cheiinho que o normal e com barba, Maradona tem de furar por centenas de pessoas para chegar ao autocarro. Nesse tortuoso caminho, Diego fala da família. “Prometi à minha filha que voltava a jogar na 1.ª eliminatória da Taça UEFA e cá estou eu.” Também larga umas frases de cortesia. “Gosto muito do Gomes, conheço-o bem das galas da FIFA”, a propósito do bibota d’ouro, recém-transferido para o Sporting.

Mais à frente, “admiro Rui Barros, gosto de o ver jogar”. Quase, quase a chegar ao destino, “Futre tem perfeitamente abertas as portas do futebol italiano”. Sem Diego à mão de semear, e a caminho do hotel, o aeroporto perde glamour. Os adeptos arredam pé, só os jornalistas continuam por lá a ouvir Sousa Cintra dar algumas novidades. “O jogo não vai dar em direto na RTP, não pode dar, porque vendemos o jogo para fora de Portugal. Mais de 40 países, incluindo a TV Manchete do Brasil, transmitem o Sporting-Nápoles, o que é um motivo de orgulho para o clube e até para Portugal.” Há quem insista na ideia e Cintra descose-se finalmente. “Não haverá transmissão televisiva para o Continente. Quem quiser circo, tem de pagar aos palhaços.” A questão prende-se com contos. A RTP só tem dez mil para dar (porque gastara já seis mil no Belenenses-Monaco), só que Cintra quer 30 e depois baixa para 20. Nada feito, a diferença é enorme.

Adiante. Há notáveis na bancada VIP em Alvalade? “Como o Sporting é o maior de Portugal, vamos receber Mário Soares (presidente da República) e Cavaco Silva (Primeiro-Ministro). Com eles a puxar por nós, mais os milhares de sportinguistas no estádio, vamos ter o apoio necessário para ganhar por quatro golos de diferença. Vai ser 4-0.” A confiança é enorme e nem Manuel José força o ritmo. “As pessoas estão a fazer do Nápoles um bicho de sete cabeças num tempo em que não existem papões no futebol. O Nápoles já ganhou uma Taça UEFA e o Sporting também. Se o Nápoles é grande por ter ganho um campeonato italiano, recordo que o Sporting já ganhou 16.”

No campo, os campeonatos não contam. Nem o estatuto. Por isso, 0-0 com Venâncio a acertar uma bola na trave, de cabeça, e Maradona a jogar 20 minutos apenas, com a camisola 16, posteriormente trocada com o capitão Carlos Manuel, a caminho do balneário. Pelo meio, Douglas aproveita o momento para fazer um túnel a Diego e entrar no imaginário dos sportinguistas como o maestro das meias descaídas. ‘Nem queria fazer aquilo, saiu-me assim e foi bom. O Manuel José encarregou-me de o marcar caso ele entrasse. O Estádio José Alvalade foi-se abaixo e começaram a entoar o meu nome. Foi bom, óptimo.’

Pormenor: quem se demora a sair do estádio, por qualquer motivo, ainda vê Maradona dar uns toques junto à baliza norte, com o preparador físico. Em litígio com o Nápoles desde Julho, o argentino só entra em Itália, via Buenos Aires, no início de Setembro, a uma semana do jogo de Alvalade. Daí aquela barriga mais saliente que o costume e a lentidão de processos.

Titular na segunda mão, com o 10 nas costas, Diego continua quase desaparecido em combate. Quase. E isto um génio é um génio. E vice-versa. Há pormenores deliciosos. Como este. Manuel José é adepto da marcação à zona. Mesmo com Maradona? ‘Nunca fui de marcação individual nem o seria naquela hora. Fazia marcação à zona e funcionava assim: quem estivesse mais perto, estorvava a acção do Maradona. E alertei para o facto de ele jogar só com o pé esquerdo. O direito, por assim dizer, servia para subir o autocarro e pouco mais. Então, disse aos jogadores para obrigar o Maradona a jogar com o pé direito. Numa jogada, ali junto à linha lateral com a linha do meio-campo, a bola vem para ele e o Valtinho, um calmeirão de 1,92 metros de altura que conheci no Braga, faz o que lhe digo. Sabe o que faz o Maradona?

(…)

(…)

(…)

‘Na impossibilidade de seguir a jogada com o pé esquerdo, dá-lhe um toque com o direito para o lado e faz um passe de letra a desmarcar o Carnevale. Valeu-nos o Ivkovic. Agora imagine isto: um passe de letra a isolar um companheiro?! Só o Maradona.’ Só Diego, mesmo. A eliminatória não ata nem desata, 0-0. Prolongamento, 0-0. Penáltis, tem de ser. Quando é o de Diego, o guarda-redes Ivkovic lembra-se de o provocar.

“A ideia de desafiar o Maradona só me surgiu quando ele me apareceu à frente para marcar o quinto e último penálti da série. Se fosse golo, o Nápoles passava a eliminatória. Aproximei-me e disse-lhe que ele não ia marcar. Ficou a olhar para mim, incrédulo, e foi aí que apostei 100 dólares para o desmoralizar ainda mais. Foi o primeiro número que saiu da minha boca. Disse 100 mas podia ter dito cinco ou 200. Ele estava visivelmente cansado, mas aceitou de pronto e continuou a olhar para mim. A verdade é que o desconcentrei. Quando o Maradona partiu para a bola, tive o feeling de que iria atirar para o meu lado esquerdo e defendi.”

E depois? Há uma segunda série de penáltis e o Sporting cai por culpa de uma bola na trave atirada por Gomes. Conta Ivkovic, curiosamente o companheiro de quarto de Gomes. ‘Na altura, não lhe falei dos 100 dólares. Não seria correcto. Apenas lhe pedi a sua camisola 10. No final do jogo, ele foi ao balneário do Sporting com o 10 e os 100 dólares [qualquer coisa como 16 mil escudos naquele tempo]. Atrás dele, um batalhão de jornalistas, muitos microfones e as luzes fortíssimas dos holofotes dos cameramen da TV.” O prometido é devido.

O Nápoles cai na terceira eliminatória da Taça UEFA, aos pés do Werder Bremen. Para Diego, o importante é a reconquista do campeonato italiano e a verdade é que só perde uma vez na primeira volta, precisamente na última jornada, a 30 Dezembro, em Roma (3-0 da Lazio).

É o terceiro título de campeão de inverno em quatro anos, desta vez perseguido pelo Inter, a dois pontos. Depressa o Inter sai de cena e entra o arqui-rival Milan. A luta é interessante com o Milan a devolver o 3-0 do Nápoles na ida e a colar-se na liderança. Dois domingos depois, o Nápoles volta a perder em Milão (3-0 do Inter) e o Milan salta para o primeiro lugar isolado. A três jornadas do fim, o golpe. O Milan, já com um ponto de avanço, empata 0-0 em Bolonha.

O Nápoles imita o resultado, em Bérgamo. Só que Alemão sai lesionado perto do fim, culpa de uma moeda de 100 liras arremessada da bancada. Alemão cai e nunca mais se levanta. Só no hospital. A fita do brasileiro é levada a sério pela comissão desportiva da Liga e aplica derrota da equipa da casa por 2-0. O Milan intercede e vê-se, através da leitura labial, o massagista do Nápoles a dizer para Alemão continua a fingir-se gravemente lesionado. A duas jornadas do fim, o Milan acaba com oito jogadores em Verona e entrega de bandeja o segundo título de sempre ao Nápoles, que se encarrega de ganhar 1-0 à Lazio para completar a festa. É a liga das 100 liras.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)



