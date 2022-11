A propósito de Lula para presidente do Brasil, apelidado de 'animal político', um onze ideal de internacionais portugueses com nomes de animais.

Desporto 4 min.

Histórias da Bola

O onze ideal de internacionais portugueses com nomes de animais

Rui Miguel Tovar A propósito de Lula para presidente do Brasil, apelidado de 'animal político', um onze ideal de internacionais portugueses com nomes de animais.

O ferrolho de Karl Rappan, o 4-2-4 do Brasil no Mundial-58 como antítese ao famoso WM dos anos 40 e 50, o futebol total de Stefan Kovacs, pai futebolístico de Rinus Michels, a pressão alta de Sacchi no Milan dos eighties, a filosofia da posse de bola do Barça de Guardiola. Ao longo da história, há muitos movimentos tácticos a revolucionar o futebol. Nenhum deles é tão forte e empreendedor como o do Corinthians.

Em 1981, o Corinthians inicia uma revolução futebolística além-fronteiras. Quais? Todas. Faz História com agá maiúsculo. Naquele tempo, o Brasil está a ferro e fogo, vive uma realidade inconcebível para a época, com uma ditadura militar a vigorar desde 1964. Há prisões a todos aqueles que se mexem e até àqueles que nem abrem a boca e há censura à imprensa. Não se pode dizer o que se pensa. Nem sequer pensar. De repente, tudo muda. O regime anuncia uma amnistia, os exilados voltam às suas casas, a oposição reorganiza os seus partidos. Num campo de futebol, uma série de cabeças pensantes e espírito insubmissos provocam uma reacção química inesperada com a famosa Democracia Corinthiana.

O líder natural é Sócrates, o Doutor, natural de Ribeirão Preto para contagiar a sua ideologia nos restantes companheiros, como Casagrande (o garotão Casão, como os adeptos lhe chamavam), Wladimir, Zenon, Biro-Biro, Juninho, Zé Maria, Alfinete. O Corinthians alfineta o antigo regime e propõe uma revolução de princípios. À conversa junta-se o acto. É o arranque do movimento sociopolítico-desportivo. Está em curso a democratização do Brasil. E tudo começa com uma derrota. Fora dos oito primeiros classificados no Paulista, o Corinthians falha a qualificação para a Taça de Ouro e é relegado para a Taça de Prata, espécie de 2.ª Divisão brasileira.

Insatisfeito com os resultados, o novo presidente Waldemar Pires chama o sociólogo Adilson Monteiro para ser director técnico do clube e conta também com a visão financeira prática de Sérgio Scarpelli. Convida o técnico Mário Travaglini, ex-dirigente da selecção brasileira e da Academia do Palmeiras, que estava disposto a participar daquele novo modelo de gestão. Segue-se a contratação de jogadores e Sócrates é a primeira bola a sair do saco. O Doutor entra e lidera o movimento. Faz do futebol uma política e inicia-se a Democracia Corinthiana.

E o que é isso? É tão só a materialização de um ideal banal, mas pouco em voga, que consiste num diálogo aberto entre jogadores e corpo técnico. Todos participavam das decisões do clube: jogadores, roupeiro, técnico, presidente. O voto de cada um possuía o mesmo valor. Em plena Ditadura Militar, a equipa do povo, com a maior torcida do país (Gaviões da Fiel), começa a discutir política abertamente e a questionar-se do porquê da ditadura.

Dentro do campo, o Corinthians conquista dois campeonatos paulistas consecutivos (1982, 1983) e chega às fases finais da Taça de Ouro, sempre com golos de Sócrates, que também marca pontos em debates políticos, na televisão ou em palanques no meio da rua, ao lado de outros políticos, como Lula.* A conversa de Sócrates junta milhares e milhares de apoiantes, como os influentes Osmar Santos, Juca Kfouri e Rita Lee. Todos eles acabam por vestir a camisola da Democracia Corinthiana.

Com a reabertura ao exterior, a federação brasileira (CBF) autoriza o patrocínio nas camisolas. O Corinthians não faz a coisa por menos e estampa Democracia no peito! É o pontapé na mobilização política. Depois, a ideia de organizar eleições livres, quando o Presidente ainda é um general. Um ano e meio depois, em Novembro 1982, o Corinthians entra em campo com a seguinte inscrição na camisola: "No dia 15, vote."

Votar, ora aí está um acto inexistente no Brasil há anos e anos. E; já agora, nada bem-vindo por parte de alguns cabeças-duras. Bola para a frente, a revolução vai fazer-se, e com uma grande influência para o movimento das Diretas Já. As eleições fazem-se e ganham todos. A Democracia Corinthiana marca pontos e despede-se em 1983, na noite do bicampeonato paulista, com Sócrates, Casagrande e Wladimir a entrarem em campo com uma faixa de dez metros de comprimento onde se lê: "Ganhar ou perder, mas sempre com democracia." E a partir desse dia, o Brasil nunca mais é o mesmo. Felizmente.

Só que aparece Jair Bolsonaro, para mal dos nossos (vossos, também?) pecados. Quatro anos depois, o seu modelo está gasto e sai de cena. Pela primeira vez desde as tais Directas Já, um presidente democraticamente eleito só se mantém por um mandato. Substitui-o Lula. Daí aquele asterisco lá atrás, lembra-se? Pois bem, Lula é um político de corpo e alma, desde sempre. Ganha as eleições em 2002, depois em 2006, agora em 2022. Três mandatos, é obra.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Lula, animal político. E agora, for somenthing completely diferente, que tal um onze de jogadores portugueses com nomes de animais? Para ser ainda mais difícil, só internacionais AA. Vamos a isso, challenge accepted (entre parêntesis, o número de internacionalizações). Na baliza, Zé Gato, alcunha de José Henrique (15). Na defesa, João Pinto (70), Humberto Coelho (64), Peixe (12) e Galo (1). No meio, Canário (10), Pavão (6) e Custódio Pinto (13). No ataque, Rafael Leão (11), Perdigão (1) e Cabrita (7). É a minha homenagem a Lula. E a Sócrates.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.