O Luxemburgo não vencia no Tour de France há 11 anos.

Desporto 2

Ciclismo

Luxemburguês Bob Jungels vence nona etapa do Tour de France

Redação O Luxemburgo não vencia no Tour de France há 11 anos.

O luxemburguês Bob Jungels (AG2R Citroen) venceu este domingo, 10, a etapa 9 do Tour de France.

Jungels venceu a etapa do Tour de France que começou em Aigle, na Suíça, e terminou em Chatel, França.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Bob Jungels Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Bob Jungels Foto: AFP Bob Jungels Foto: AFP

O ciclista estava em êxtase com a vitória. "Foi para isto que vim aqui. Sei que significa muito para a equipa e depois de alguns anos de luta, um ano passado muito duro com cirurgias e tudo, também levar a vitória desta forma é... É o meu estilo de vitória. Estou super feliz!", disse ao Eurosport.



Esta é a primeira vitória do Luxemburgo no Tour desde que Andy Schleck ganhou o Galibier (o ponto mais alto do Tour de France), em 2011.



O esloveno Tadej Pogacar (EAU), que liderou o grupo dos favoritos, manteve a camisola amarela na véspera do dia de descanso. Jungels está agora em 16º lugar, 5'53'' atrás de Pogacar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.