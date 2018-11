Depois das expetativas criadas nos últimos meses sobre a subida de divisão na Liga das Nações e a possibilidade de disputar o play-off de acesso ao Europeu de 2020, a seleção luxemburguesa de futebol perdeu o jogo que não devia contra a Bielorrússia, em casa, e falhou a confirmação da tão propagada evolução do futebol no país e também a nível internacional.

O Luxemburgo falhou na hora 'H'

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ Depois das expetativas criadas nos últimos meses sobre a subida de divisão na Liga das Nações e a possibilidade de disputar o play-off de acesso ao Europeu de 2020, a seleção luxemburguesa de futebol perdeu o jogo que não devia contra a Bielorrússia, em casa, e falhou a confirmação da tão propagada evolução do futebol no país e também a nível internacional.

Em linguagem futebolística costuma dizer-se que as vitórias têm muitos pais, mas a derrota acaba por ficar, na maioria dos casos, orfã. Não é o caso desta derrota, porque a preparação do jogo não foi, no meu entender, a melhor. A começar pela interdição à imprensa de acompanhar os treinos e de poder falar com alguns jogadores e o staff técnico. Os treinos à porta fechada decretados durante toda a semana, algo inédito no seio da Federação Luxemburguesa de Futebol, foi o primeiro erro cometido pelo selecionador Luc Holtz. Uma prova inequívoca de que não soube lidar com a pressão. A proximidade - diferente da intimidade - com a equipa, caracterizou desde sempre uma relação próxima entre a imprensa e os jogadores que sempre funcionou bem, para já não falar do [grave] impedimento do direito de informar. A escolha de alguns jogadores utilizados também não foi, a meu ver, criteriosa. A máxima de que “em equipa que ganha não se mexe”, já era.

Holtz sempre privilegiou os jogadores que atuam em equipas profissionais, mesmo que sejam da terceira ou quarta divisões de campeonatos estrangeiros, em detrimento de outros que jogam nas melhores equipas da elite luxemburguesa e que demonstram rendimento superior. Para cada jogo devem jogar os melhores do momento, independentemente do estatuto. O selecionador beneficiou os seus protegidos e não devia. Mas para mim, o mais importante, foi a falta de atitude. Perante o contexto e a responsabilidade do encontro, a equipa nunca demonstrou que queria muito ganhar e num jogo desta responsabilidade entra-se para morrer em campo, se for necessário. E o que se viu foi um grupo de jogadores, em diversos momentos mal organizado, que nunca conseguiu ultrapassar um adversário que sabia ao que vinha e lhes deu uma lição de realismo e humildade.

O primeiro golo dos bielorrussos, ainda na primeira parte, gelou o estádio que assistia incrédulo à fraca exibição da 'sua' seleção. O segundo, caiu no início do segundo tempo e a equipa acusou o golpe como quem leva um soco no estômago. Perdeu o equilíbrio e o jogo com uma prestação que deixou muito a desejar em todos os aspetos e os jogadores abandonaram o campo da cabeça baixa, em sinal que reconhecimento do tremendo fracasso.

No jogo considerado histórico para o futebol grão-ducal, só a vitória interessava e os 'leões vermelhos' mais pareceram 'gatinhos' ao longo dos 90 minutos. Sem arte nem engenho, nem tão pouco a audácia para pressionar e vencer uma seleção bielorrusa que entrou em campo em desvantagem na classificação.

A defesa falhou, o meio campo andou à deriva e o ataque foi inexistente. Nem fintas, nem dribles, nem passes 'a rasgar' e muito menos remates capazes de intimidar um adversário que controlou completamente o jogo e a quem a pressão passou ao lado.

O 'velho' Alexandr Hleb que não jogava pela Bielorrússia há dois anos e o selecionador luxemburguês subestimou devido aos seus 37 anos, foi o 'maestro' de uma equipa que meteu a seleção grã-ducal no bolso e silenciou completamente as bancadas do Josy Barthel, deixando uma mensagem realista: 'Fiquem onde estão, porque esse é o vosso lugar'.

A deceção foi grande e fez mossa. Nos jogadores, nos dirigentes, mas essencialmente no público que acreditava na vitória e que acorreu em massa ao estádio. Agora, resta esperar que o sorteio de grupos do Europeu de 2020 seja favorável e continuar a trabalhar com humildade para não cometer os mesmos erros do passado, porque dos fracos não reza a história.

