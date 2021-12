Estrelas do futebol, que tiveram o mundo a seus pés e o chutaram para canto, acabando na miséria. Em Portugal, fica para a história Vítor Baptista, a estrela que mais brilhou depois de Eusébio. Chamavam-lhe o Maior. Até a vida lhe mostrar o lenço branco.

Glórias do futebol

Vítor Baptista, a estrela que mais brilhou depois de Eusébio

Luís Pedro Cabral Às vezes parece um clássico do cinema, mas não é, pois as cenas são da vida real. Estrelas do futebol, que tiveram o mundo a seus pés e o chutaram para canto, acabando na miséria. A lista é grande, a começar pelo rei Maradona. Em Portugal, fica para a história Vítor Baptista, a estrela que mais brilhou depois de Eusébio. Chamavam-lhe o Maior. Até a vida lhe mostrar o lenço branco.

Toda a gente sabe que a vida é a mais inexacta das ciências, que o futebol é um mundo à parte, em que homens se transformam em deuses, milhões em trocos, balneários em entidades, segundos em eternidades, multidões em exércitos, adeptos em treinadores, néscios em académicos, que o futebolês tem um dialecto próprio, que a bola é redonda, mas não como parece, que tudo fica bem quando entra na baliza, assim como tudo fica mal quando na baliza entra. É uma religião dos diabos com três resultados possíveis, com o céu e o inferno a disputar cada lance como se fosse o último, com coisas opostas do lado da razão e todas as frustações do mundo, todas as ideologias, convertidas num cartão de sócio. Do mais etéreo dos pináculos ao mais duro chão, é um ápice.

O futebol é hoje uma indústria ultramilionária, com mais camadas que a crosta terrestre, que desde sempre se alimentou da pobreza, vivendo da ilusão. É a possibilidade que exerce no futebol uma estranha identidade, de natureza igualitária. O futebol tem uma relação conflituosa com o tudo e o nada. Tão depressa se alcança o inferno como uma reforma dourada. No futebol, nem sempre é feliz o destino dos predestinados. É qualquer coisa destrutiva que se encontra no génio, fome de ter, fome de tudo. E um abismo sorrateiro, sempre à espreita, que os arremessa de novo para o nada. Teremos sempre Maradona para nos recordar como é frágil essa linha que os coloca fora de jogo. George Best, Garrincha, Paul Gascoigne, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Bosman. Os que estão vivos, sobrevivem. Mas não faltam para aí imortais que morreram na miséria, como se a origem fosse o destino e o destino a origem.

Em 1969, abandonei as mulheres e o álcool. Foram os piores 20 minutos da minha vida. Vítor Baptista

O maior

Vítor Baptista foi como tirado a papel químico de George Best, que um dia alguém definiu como o melhor jogador brasileiro alguma vez nascido na Irlanda. Um dia, quando já estava na miséria, o 5º Beatle, como o baptizaram quando era uma estrela em ascenção no Manchester United, disse assim, em retrospectiva: "Em 1969, abandonei as mulheres e o álcool. Foram os piores 20 minutos da minha vida". Vítor Baptista, que era de poucas palavras, não diria melhor. O Best português era o Maior.

O Maior era o mais pequeno da barraca onde a família vivia sabe Deus como, na azinhaga do Mal Talhado, Setúbal. Ali nasceu Vítor Manuel Ferreira Baptista, a 18 de Outubro de 1948. O pai trabalhava na lota e fazia uns biscates como electricista, a mãe trabalhava numa fábrica de conservas. O casal tinha muitas dificuldades, uma tendência genética para filhos rapazes e uma cadência precisa para a sua concepção, pois nasceram de cinco em cinco anos. Eduardo, o irmão mais velho, tinha dez. Idaliano, o do meio, tinha cinco anos quando nasceu o Vítor.

Em casa faltava tudo, incluindo a comida. Mas o miúdo nem em bebé era franzino de compleição. Os pais chegaram a pensar que ele se alimentava do ar, quando na verdade ele puxava era à mãe, que era alta e forte. O seu arcaboiço prematuro só faria com que começasse a trabalhar mais cedo em vez de estudar, que não estava entre os hábitos da família.

Aos 10 anos, Vítor ficou órfão de pai. Com 11, já trabalhava como gente graúda. Aos 13, arranjaram-lhe um emprego numa mercearia, depois na junta de freguesia, como aprendiz de electricista. Não era miúdo para penar muito tempo no mesmo sítio, a não ser que esse sítio fosse a rua, onde passava horas sem fim a correr atrás de uma bola de trapos, sonhando que um dia alguém no bairro traria uma de 'catchú', daquelas que se usavam nos jogos do Vitória. Era na rua, com as suas leis, que o Vítor estava no seu elemento. Toda a gente dizia que ele era bom de bola, com drible fácil, raça, faro de golo e uma velocidade estonteante, que muitas vezes ele demonstrava com a polícia nos calcanhares. Dava a impressão que tinha nascido para o ramo da sobrevivência. Mas ele tinha outros planos na cabeça. E nos pés.

No FC Rio Azul, clube do bairro, Vítor Baptista já tinha dado nas vistas. Tinha 15 anos, quando o inscreveram num torneio de futebol de salão, onde ele marcou golos para todos os gostos, tornando-se no segundo melhor marcador do torneio. O primeiro tinha sido Quinito, ainda a léguas de ser 'mister'. Medo não era coisa que se visse nele. Talento, sim. Foi convidado para jogar no Vitória FC, um histórico de Setúbal e do futebol português. Foi mais ou menos quando os seus irmãos foram atirados para a guerra colonial. Um convite destes não se recusa, não que Vítor tivesse intenções de recusá-lo.

A mãe, que entretanto tinha encontrado novo companheiro, não ficou propriamente triste quando o filho a informou que ia sair de casa, para se instalar numa pensão de Setúbal, paga pelo Vitória, que lhe pagava também a comida e um ordenado de 500 escudos, uma verdadeira fortuna. Da família, não havia ninguém para controlar os seus passos. Mesmo que houvesse, ia dar no mesmo. Ele era no campo o que era fora deste: incontrolável. Mais uma rodada para o Vítor, que parecia ter nascido com sede. Fumava, bebia, fazia noitadas atrás de noitadas. Era assíduo na noite, mas o mesmo não se podia dizer em relação aos treinos do Vitória, onde rapidamente conquistou a fama de rebelde. Estava-lhe no sangue, antes de lá chegar coisa pior.

No Vitória ainda era júnior, mas treinava com séniores. A sua grande oportunidade a titular surgiria em 1967, logo no palco dos palcos: a final da Taça de Portugal, no Jamor. Num jogo épico, o Vitória venceu a Académica por 3-2, após prolongamento. Vítor Baptista foi aclamado o homem do jogo. Em Setúbal, só faltou erguerem-lhe uma estátua. O Maior gastou uma fortuna em copos, mas toda a gente achou que ele estava só a comemorar. A sua excentricidade só precisava de dinheiro. E isso era coisa que não lhe faltava. Ainda não tinha carta e já tinha carro. Nem que fosse pela sua envergadura, não era rapaz que passasse discreto. Usava o cabelo longo e roupas de envergonhar um hippie. E tudo isto na ditadura.

O Maior queria lá saber da ditadura. Espalhava o seu futebol por todos os campos do país, com a mesma facilidade com que espalhava dinheiro pela noite sadina. No Vitória, era então seu treinador outro histórico: José Maria Pedroto, dos poucos que sabia levar a água ao seu moinho com Vítor Baptista. A fama já o precedia, quando o Benfica tomou a decisão de contratá-lo, em 1971, tinha ele 23 anos. Foi naquela altura em que Jimmy Hagan era o treinador e ele decidiu comprar um Jaguar, com driver, para o levar aos treinos. O Maior era assim, gostava de viver à grande. Regras era coisa dos outros, embora no Benfica, onde jogava Eusébio num lote de magníficos, não fosse bem assim.

Ficou para a história um dérbi no estádio da Luz, em que fez parar o jogo, depois de um golo. Andou tudo de cócoras, até o árbitro, à procura do seu brinco, que lhe tinha custado 10 contos. Foto: Arquivo pessoal Toni

O Maior impôs-se. Esteve sete épocas no SLB, conquistando cinco campeonatos e uma taça de Portugal, com 62 golos na bagagem e um número incontável de advertências ao seu comportamento. No Benfica, era como deus-sol à sombra de uma pantera negra. Ficou para a história um dérbi no estádio da Luz, em que o Maior fez parar o jogo, depois de um golo de bandeira. Andou tudo de cócoras, até o árbitro, à procura do seu brinco, que lhe tinha custado 10 contos. Não era pelo dinheiro, era porque o brinco lhe dava sorte. Dinheiro não era problema para ele. O problema foi quando ele começou a gastá-lo em drogas, passando daquilo que fazia rir para o que não tinha piada alguma: a heroína.

Todos dizem dele que era uma jóia de rapaz, um portento, incapaz de virar a cara ao mais perigoso dos lances. Era assim a sua têmpera. Certa vez, porque Mário Wilson não o pôs a titular contra o Vitória, esteve longas semanas sem aparecer. O Maior era uma espécie de estrela de Hollywood que por acaso jogava futebol. Deixou inscrito o seu nomenos anais do Glorioso, saindo com os despojos de glória, à procura da sua dose. Os jogadores de futebol não estavam ainda no topo de pirâmide social, mas andavam lá perto.

Então como agora, o dinheiro manda. E o Maior parecia talhado para a boémia, rodeado de artistas e afins, amigos e mulheres de ocasião. Qualquer um dos seus compinchas de alta-roda o podia ter avisado que um dia a sorte acaba. A sua acabaria depois de alguns escândalos abafados, dois processos disciplinares no Benfica e de ter sido expulso da selecção nacional depois de chamar "estúpido" ao seleccionador (Juca).

Vítor Baptista, que reconhecidamente gostava de beber até cair, enebriou-se com o seu próprio sucesso, não evitando uma única tentação, comprando propriedades, fazendo negócios ruinosos, como os três restaurantes que abriu em Setúbal, um deles perdido no jogo. A droga, o álcool, o jogo, as mulheres, as noites perdidas e aquela sua tendência irresistível para o abismo tomariam conta do resto. A heroína – "aquilo" -, foi algo que a má-vida de Lisboa lhe desvendou. Seria a sua perdição.

Em 1978, o Maior regressa às origens, Setúbal, de onde na verdade nunca tinha saído. No Benfica ganhava perto de 600 contos. O Vitória fez um peditório para lhe poder pagar 100 contos de ordenado. O Maior nem se deu conta que tinha entrado na espiral descendente, pois em Setúbal, onde era idolatrado, o seu ego tinha ficado indomável. O Vítor gostava dos copos, o Maior mandava vir rodadas para a malta. O Vítor ganhava fortunas, o Maior estoirava-as na boémia. O Vítor não ligava à família, o Maior desprezava-a. A primeira mulher do Vítor pôs-lhe as malas à porta, o Maior atirou-as ao Sado. Quando o Maior ia detido, o Vítor pagava as multas. O Vítor era um gajo porreiro, o Maior era o maior.

Logo por azar, era Jimmy Hagan quem treinava naquela altura o Vitória de Setúbal. Vítor Baptista já não era o mesmo jogador que Hagan conhecera. De Maior só tinha a fama, como uma foto de arquivo, cada vez mais gasta. Já não era possível esconder que a estrela do Vitória, entre todos os vícios que coleccionava, tinha encontrado um adversário capaz de o derrubar. O Maior passou a viver para a dose, que estava para ele como os golos para o futebol. Em campo, ele deixava sempre tudo. O problema só se colocou quando tudo já era pouco. A relação com Jimmy Hagan teve o efeito de um golo na própria baliza.

Em 1980, o major Valentim Loureiro, deu-lhe uma oportunidade de reabilitação. Veio a Setúbal buscá-lo e contratou-o para o Boavista, com um ordenado "jeitoso" e uma casa na Foz. O Maior aguentou-se no Bessa uma época. Depois, como era seu apanágio, desapareceu, alegando que o major lhe devia dinheiro. Vítor Baptista tinha-se apaixonado por uma sadina e pôs-se ao fresco, regressando a Setúbal, para juntar os trapinhos com ela, que tinha um filho de um casamento anterior. Setúbal não lhe fazia bem à saúde. A droga fazia feridas e dívidas e estas tinham os seus cobradores. Alvitrava-se que um desses dias ainda acontecia alguma ao Maior.

Do outro lado do Atlântico, havia quem pensasse nele. António Simões, ex-colega de equipa no Benfica, estava na sua primeira aventura no estrangeiro, como director desportivo do San Jose Earthquakes, Califórnia. O Maior na América dava um filme do caraças. O futebol jogado com os pés era debutante nos EUA. Em boas condições, Vítor Baptista era material de estrelato. Com um punhado de dólares no horizonte, emigrou o Maior para o american dream. Mas as coisas não correram como Simões as tinha imaginado. O ego do Maior colidiu de imediato com o treinador da equipa. Para usar uma expressão da sua terra: "o homem não pescava nada daquilo", não tinha consciência que estava a lidar com o Maior. Foi um milagre ter durado uma época. Como sempre, Vítor Baptista regressou a Setúbal. Para sua desgraça, mais uma vez a fama já o precedia, sendo que se tornara intercontinental.

O Maior ainda jogou no Faralhão, uma equipa da segunda divisão da distrital de Setúbal. Foto: Manuel Moura/Lusa

Foi sempre a descer. Jogou no Amora, depois no Montijo, depois na União de Tomar, Monte da Caparica e, finalmente, no Estrelas do Faralhão, das distritais de Setúbal, onde ele era uma espécie de freak-show, com a compleição de um vidrão que se arrastava em campo, sem fôlego, sem vida, sem dentes. A droga tinha-o pela trela. E ele, sem um chavo, fazia a via dolorosa dos drogados. Com uma nova paixão, com tantos dentes quanto ele, foi viver para um bairro de barracas.

Pedia esmola nas ruas, roubava, pedia coisas aos irmãos para as meter no prego, para comprar "aquilo" (heroína).

Pedia esmola nas ruas, roubava, pedia coisas aos irmãos para as meter no prego, para comprar "aquilo". Às tantas, o Maior já não sabia se fora "aquilo" que dera cabo dele ou se fora ele, com a mania de ser o Maior. Foi detido vezes sem conta. Até que acabou preso. Na prisão de Sintra ele foi de novo o Maior. A pena que ali cumpriu não tinha comparação com a pena que o esperava, um ano e tal depois. O Maior acabou na barraca onde tinha nascido, em casa da sua mãe.

Nos últimos anos da sua vida trabalhava no cemitério de Setúbal, onde seria enterrado. Não se sabe se o Maior morreu em 1998 ou em 1999, porque ele morreu na noite da passagem de ano. No braço esquerdo tinha tatuado um relógio de pulso, que assinalava 12h15. Era a hora do almoço, na cadeia. Para onde ia, o Maior não precisava de saber as horas. Nunca foi coisa que lhe interessasse.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

