Com 23 anos, Steven da Costa tem um palmarés repleto de títulos europeus e mundiais e já é uma referência na modalidade. Faz equipa com os irmãos, é treinado pelo pai e tem como ídolo Cristiano Ronaldo.

Desporto 3 min.

O karateca lusodescendente que é campeão mundial e também quer ser olímpico

Álvaro CRUZ Com 23 anos, Steven da Costa tem um palmarés repleto de títulos europeus e mundiais e já é uma referência na modalidade. Faz equipa com os irmãos, é treinado pelo pai e tem como ídolo Cristiano Ronaldo.

“Sonho fazer história nos próximos Jogos Olímpicos. Quem não gostaria de ganhar uma medalha na mais importante competição desportiva do mundo?”, diz com um sorriso tímido, Steven da Costa, o karateca lusodescendente que garantiu há uma semana, no Open do Dubai, a primeira qualificação da seleção francesa para representar a modalidade em Tóquio no próximo verão.

Filho de pai português e mãe francesa, Steven nasceu no Mont Saint Martin, localidade francesa que faz fronteira com o Luxemburgo, a cinco quilómetros de Rodange. Começou a praticar karaté aos 4 anos, juntamente com o irmão gémeo, Logan, mas por influência do irmão mais velho, Jessie.

“Quando era mais pequeno, também joguei futebol como os outros miúdos, e até andebol, mas depois acabei por concentrar-me apenas no karaté. Comecei a dar nas vistas e aos 14 anos fui chamado pela primeira vez para representar a seleção francesa. A partir daí, as coisas tornaram-se mais sérias e a modalidade começou a ser parte integrante da minha vida”, recorda.

Títulos mundiais e europeus em todas as categorias

A participação nas provas internacionais ao serviço da seleção francesa e pelo clube de Karaté Mont Saint Martin começaram a ser cada vez mais frequentes. Os títulos começaram a surgir com naturalidade e Steven tornou-se rapidamente num dos mais promissores karatecas do mundo.

O karateca lusodescendente sonha com uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Foto: FFK

Conquistou o campeoanto europeu de cadets e ficou em 3° no mundial da mesma categoria. Nos juniores, venceu dois Campeonato da Europa e outro nos sub-21, para além de um segundo lugar.

Depois de ter brilhado nas camadas jovens por todo o mundo, continuou a impressionar nos seniores. Foi duas vezes campeão europeu, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Mundiais e juntou um campeonato mundial, tudo na categoria de -67 kg, sem esquecer outros títulos conquistados por equipas em outras competições.

Treinado pelo pai

Steven da Costa combate na categoria de -67kg, Logan, em -75kg e Jessie, em -84kg. Defendem as cores do Karaté Mont Saint Martin e são os três internacionais pela França. São treinados pelo pai, o português Michel dos Santos, que tem a particularidade de se ter tornado praticante depois dos filhos.

“O meu pai é treinador de várias categorias no clube de karaté em Saint-Martin e nosso também. É um caso atípico porque entrou para o clube depois de nós, mas tem-se revelado uma grande mais-valia para todos”, sublinha Steven, que divide a vida entre Paris, onde trabalha como agente comercial do RER C nos Caminhos de Ferro franceses (SNCF) e Mont Saint Martin.

Treina duas vezes por dia e pertence ao denominado ’Dispositivo Atletas’ que permite aos desportistas de alta competição da empresa terem mais tempo para os treinos.

Estou a trabalhar imenso para me sair o melhor possível. Na minha cabeça só penso em vencer. Estou entusiasmado e super motivado.”

Focado nas Olimpíadas de Tóquio, Steven já sonha com uma medalha: “Estou a trabalhar imenso para me sair o melhor possível. Na minha cabeça só penso em vencer. Estou entusiasmado e super motivado”, diz com convicção. E prossegue: “Sonho fazer história nos próximos Jogos Olímpicos. Quem não gostaria de ganhar uma medalha na mais importante competição desportiva do mundo?”, vinca, sem se esquecer dos irmãos.

“Gostaria muito que o meu irmão Logan se apurasse também para os Jogos Olímpicos. Ele está a tentar. Era muito bom participarmos os dois, até porque é a primeira vez que o karaté vai ser modalidade olímpica”, diz, lamentado, por outro lado, a lesão do irmão mais velho: “Infelizmente o Jessie está lesionado nos ligamentos e não poderá lutar por uma qualificação. Por isso, espero que o Logan me possa acompanhar”, diz.

Admirador de Cristiano Ronaldo

Habituado a combater frente aos melhores do mundo, Steven tem como referência o arménio Rafael Aghayev que possui o mais completo palmarés de todos os tempos na modalidade.

Mas a maior fonte de inspiração do jovem lusodescendente é CR7. “Cristiano Ronaldo é um atleta incrível. É impressionante como ele consegue estar no topo durante tanto tempo. Tem 35 anos e treina com a motivação de quem está a começar a carreira. Já ganhou tudo e continua a querer superar-se continuamente. Constitui para mim um grande exemplo de superação.”

Até aos Jogos olímpicos, Steven vai continuar intensamente sob o lema que adotou desde pequeno: “Querer é poder”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.