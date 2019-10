As diferenças entre os jogadores internacionais luxemburgueses e portugueses acentuam-se, em certos casos de forma abismal, no que respeita a estatuto e rendimentos auferidos, mas que muitas vezes se esbatem no relvado.

O jogo dos ricos e dos pobres

Álvaro CRUZ As diferenças entre os jogadores internacionais luxemburgueses e portugueses acentuam-se, em certos casos de forma abismal, no que respeita a estatuto e rendimentos auferidos, mas que muitas vezes se esbatem no relvado.

O lusodescendente Emanuel Cabral, guarda-redes da seleção luxemburguesa de futebol é um dos jogadores dos ’leões vermelhos’ que tem estatuto de amador. O longilíneo guardião do Fola que esteve sexta-feira no estádio de Alvalade, em representação da seleção luxemburguesa, é empregado bancário e levanta-se todas as manhãs para ir trabalhar na agência do Banque et Caisse d’Épargne de l’État (BCEE), em Mamer.

Uma vida dividida entre trabalho e os vários treinos semanais, como muitos outros jogadores da Liga BGL, o principal campeonato luxemburguês de futebol.

Emanuel Cabral, guarda-redes do Fola. Foto: Ben Majerus

Com 23 anos, Emanuel fez toda a sua carreira no Fola de Esch. Desde os escalões mais baixos até à equipa principal, ao serviço da qual se tem destacado, juntificando a sua chamada à seleção principal luxemburguesa.

Mostrou-se “feliz” por ter integrado a comitiva grã-ducal que se deslocou a Portugal, mas não saiu do banco de suplentes, em Alvalade, na derrota sofrida pelo Luxemburgo (0-3) frente a Cristiano Ronaldo e companhia.

Mas Cabral não é o único amador da seleção luxemburguesa. Stefano Bensi, também jogador do Fola, é outro dos exemplos cuja entrada no circuito ’profissional’ nunca chegou a acontecer.

É avançado e no início da carreira muitos vaticinavam-lhe uma carreira de altos voos. Qualidades não lhe faltam, mas as inúmeras lesões foram ’adiando’ o futuro risonho que tanto prometia e acabou por não chegar.

Stefano Bensi, avançado do Fola. Stéphane Guillaume

Terminou recentemente os estudos, concorreu à função pública e está à espera de um lugar numa comuna, como muitos jogadores de outros clubes que possuem a nacionalidade luxemburguesa e optam por um emprego seguro no Estado.

Jogar e trabalhar é a grande vantagem do futebol no Luxemburgo. Mesmo para muitos jogadores estrangeiros que atuaram em campeonatos mais competitivos e atraentes, mas que em final de carreira tentam no Grão-Ducado assegurar o futuro, alguns deles mesmo em divisões inferiores.

Exemplo disso é o caso de João Coimbra, ’promessa’ do Benfica que passou por vários clubes e chegou no ano passado ao Luxemburgo, onde reparte o trabalho numa loja de produtos ortopédico e a actividade de futebolista, em Mondorf.

Entre os jogadores profissionais ao serviço do Luxemburgo, destacam-se Maxime Chanot (New York City FC, USA), Gerson Rodrigues (Dinamo Kiev, Ucrânia), Laurent Jans (Paderborn, Alemanha), Lars Gerson (IFK Norrköpping, Suécia), Leandro Barreiro (FSV Mainz, Alemanha), Dirk Carlson (Karlsruher SC), Marvin Martins (FC Karpaty Lviv, Ucrânia) e Chris Phillips (Légia Varsóvia, Polónia), as raras exceções ao mundo do amadorismo, ou, como muitos preferem, do semi-profissionalismo.

A riqueza dos jogadores portugueses

Estes são apenas alguns exemplos de uma realidade que contrasta com a grande maioria dos jogadores portugueses, grande parte deles protagonistas em alguns dos mais mediáticos campeonatos europeus e mundiais.

E o melhor exemplo é Cristiano Ronaldo, que se encontra no ’top 10’ das celebridades mais ricas do mundo consecutivamente desde 2015.

O internacional português, natural da Ilha da Madeira, é um dos mais bem pagos do mundo, acumulando uma fortuna de várias centenas de milhões de euros, provenientes da sua carreira como jogador de futebol e de todos os negócios que envolvem o seu nome.

Atualmente, Cristiano tem contrato assinado pela Juventus no valor anual de 30 milhões de euros, além dos chorudos prémios por objetivos. A este valor acumula contratos milionários com a Nike e muitas outras marcas de prestígio como a Armani, Tag Heuer, PokerStars e Castrol.

Para além de futebolista profissional, Ronaldo é também um empresário e homem de negócios bem sucedido. Do seu império fazem parte uma marca de vestuário, perfumes, hotéis, restaurantes e diversas casas no país e estrangeiro.

No ano passado inaugurou dois hotéis, nomeados Pestana CR7. Um em Lisboa e outro no Funchal. Constituiu uma parceria com academias da empresa Crunch, tendo aberto uma unidade em Madrid, chamada ’CR7 Fitness’.

De acordo com a revista america Forbes, o craque português foi o segundo desportista mais bem pago do Mundo entre junho de 2018 e junho de 2019, com 96,3 milhões de euros, apenas superado pelo rival argentino, Lionel Messi.

A nova coqueluche da capital espanhola

Outro dos mais mediáticos jogadores portugueses é o jovem João Félix que no início desta temporada trocou o Benfica pelo Atlético Madrid numa transferência que encolveu 126 milhões de euros, a maior transferência de sempre de um clube português.

Com sete milhões de euros líquidos por ano, ou seja, 19 mil euros por dia, o jovem jogador português de 19 anos deve ser neste momento o terceiro futebolista com menos de 21 anos mais bem pago, atrás de Kylian Mbappé (17,5 milhões por ano), do PSG, e do brasileiro Vinicius Junior. (7,5 milhões/ano), do Real Madrid.

Com o novo salário, João Félix pode comprar um Ferrari de 15 em 15 dias ou um apartamento em Lisboa, por mês, no valor de 588 mil euros, com uma área de 127 metros quadrados, ou ainda um Renault Clio por dia.

Para além de Cristiano Ronaldo e João Félix, jogadores como Bernardo Silva (Manchester City), Nélson Semedo (Barcelona), Gonçalo Guedes (Valência), Mário Rui (Nápoles), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (Leicester), e Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho (Wolverhampton) são alguns dos jogadores com rendimentos na ordem das centenas de milhares de euros mensais.

A diferença entre as seleções de futebol de Portugal e do Luxemburgo não se traduz apenas nos resultados obtidos em campo, na classificação do ’ranking’ da FIFA, nos títulos conquistados, ou no que respeita ao diferente ’reservatório’ de jogadores que dispõe cada um dos países.

Entre os jogadores existe, também, um mundo de diferenças no que respeita ao nível dos respetivos campeonatos, carreiras, clubes que representam e sobretudo na diferença que auferem uns e outros, mas que em campo, muitas vezes conseguem passar despercebidas.

