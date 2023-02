Um futebolista da seleção turca está a leiloar as camisolas autografadas de futebolistas famosos que tinha na sua coleção privada.

Terramoto

O gesto solitário de Ronaldo para ajudar as vítimas do sismo na Turquia

Merih Demiral, um futebolista turco que jogou no Sporting e foi colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, está empenhado em ajudar as vítimas do violento sismo que abalou o seu país natal e a Síria e que provocou a morte a mais de 20 mil pessoas.



O futebolista da seleção turca está a leiloar as camisolas autografadas de futebolistas famosos que tinha na sua coleção privada. Cristiano Ronaldo foi um dos jogadores a quem pediu autorização para leiloar a camisola, que foi prontamente concedida pelo futebolista português.

"Acabei de falar com Cristiano Ronaldo que está muito triste com o que aconteceu na Turquia. Vamos leiloar uma camisa autografada [de Cristiano Ronaldo] da minha coleção. Todo o dinheiro angariado será usado para ajudar os que foram afetados pelo terramoto " escreveu Merih Demiral no Twitter, logo no dia 7 de fevereiro.

Na quinta-feira, Demiral anunciou que a camisola de Cristiano Ronaldo, juntamente com as camisolas do italiano Leonardo Bonucci e do argentino Paulo Dybal, foram arrematadas por 5 milhões de liras turcas (cerca de 246 mil euros) pela Ahlatchi Holding. O valor total foi entregue à Associação Ahbap, que está a apoiar as vítimas do sismo, declarou o futebolista turco que atualmente joga em Atalanta, Itália.

Entretanto, Demiral tem já a decorrer um novo leilão com as camisolas autografadas de Leonel Messi, Antoine Griezmann e Álvaro Morata, e anunciou que já foi contactado por mais jogadores que querem doar as suas camisolas para novos leilões, de modo a aumentar as receitas para ajudar a Turquia.

Os futebolistas Harry Kane, Erling Haaland e Kevin De Bruyne da Primier League também já ofereceram as suas camisolas.

No último balanço das vítimas do violento terramoto, esta sexta-feira, os números ascendem a 21.719 mortes, 18.342 na Turquia e 3.377 na Síria. Mais de 120 mil equipas estão a percorrer os escombros para resgatar sobreviventes. Ao todo, a Turquia conta com a ajuda de 95 países nestas ações de resgate, entre eles o Luxemburgo e Portugal.



