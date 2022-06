Suíça 1-0 Portugal. É um mistério jogar com onze bidões e, mesmo assim, perder.

O divórcio na véspera do Santo António

Portugal perde com golo de Seferovic aos 58 segundos e sete defesas do santo padroeiro suíço Omlin, lá se vai a liderança na Liga das Nações.

É um mistério. E nem todos os detectives juntos o desvendam. Incluam quem quiserem. Venha de lá Sherlock, Poirot e Inspector Max. Nunca chegam lá, ao fundo da questão. Nunca, nem por sombras. É um mistério, insistimos. É um mistério jogar com onze bidões e, mesmo assim, perder. Acontece em Genebra e permite a descida para o segundo lugar do grupo 2 da Liga das Nações A, por troca com a Espanha (2:0 vs Chéquia, em Málaga).

A Suíça, honra lhe seja feita (honra mais vénia, se faz favor), até é uma selecção curiosa do ponto de vista exibicional. O melhor jogo do último Mundial, o de 2018 na Rússia, é um Suíça vs Sérvia para a fase de grupos. Sempre a rasgar, a bola nem pára por um segundo. Bonito, clap clap clap. O melhor jogo do último Europeu, o de 2021, é um Suíça vs França para os 1/8 final com 1:3 aos 80 minutos e 3:3 aos 90’+1. Agora isto é uma Suíça ao abandono, sem qualquer princípio de jogo, a mandar bolas para as couves durante toda a segunda parte, quando Portugal muda o chip e acampa no meio-campo contrário.

Até aí, até ao intervalo, Portugal é um jóquei sem cavalo. Nada funciona entre passes curtos, passes longos, transições, carrinhos etc. e tal. É de uma pobreza franciscana. Para cúmulo, a Suíça sai com a bola e marca na primeira jogada de perigo, aos 58 segundos. Widmer vai à linha na direita e cruza para o remate de Seferovic (esse mesmo). Nuno Mendes em esforço vão, Pepe em salto no ar, João Cancelo atrás de Seferovic. Tudo mal, muita passividade e golo da Suíça num cabeceamento de livro, de cima para baixo, com a bola a entrar junto ao poste mais distante de Patrício.

Faltam 89 minutos e dois segundos, tempo mais que suficiente para dar a volta. Há quem se lembre da única reviravolta de Portugal na Suíça, em 1989, no apuramento para o Mundial-90, com golos de Futre (penálti) e Rui Águas em resposta ao 1:0 de Turkiylmaz. Há quem se lembre dessa epopeia em Neuchâtel, num estádio a abarrotar de emigrantes. Em Genebra, o cenário é o mesmo. E isso nota-se em todos os pontapés de baliza da Suíça com aquele melódico 'fiiiiiiiilho da. E também se repara aos 14’, no momento em que o árbitro croata Fran Jovic reverte um penálti a favor da Suíça (mão de Nuno Mendes a cruzamento de Shaqiri) por uma marretada sem jeito de Elvedi sobre André Silva no início dessa jogada. A festa é enorme.

O povo unido, jamais será vencido? Na neutral Suíça, o ditado não pega. Tal como o jogo de Portugal na primeira parte. Em 45 minutos, só uma jogada digna desse registo, e na sequência de um canto da esquerda. Marca-o Bruno Fernandes ao segundo poste, onde surge Rúben Neves a cabecear para a entrada de Danilo. É golo, certo? Quase, porque Omiln faz aí a primeira defesa da noite. Todas as outras correspondem à segunda parte, numa altura em que os bidões só sabem chutar para a frente e, às vezes, nem isso. Incrível como Portugal sai da Suíça sem um golo. As oportunidades acumulam-se, os remates idem idem, as defesas de Omlin aspas aspas.

O guarda-redes do Montpellier vira figura por defesas acrobáticas, aparatosas e até medrosas, como aquela que mais aparece uma manchete de vólei a afastar para o lado uma bola de Pepe aos 88’. Antes, Omlin já se exibira com segurança a pontapés do meio da rua de Bernardo (63’), com o pé esquerdo, e Bruno Fernandes (67’), com o direito, num livre frontal directo. Aos 71’, Nuno Mendes cruza na diagonal e Gonçalo Guedes atira-se para a frente. Omlin vai de um poste ao outro, em contrapé, e evita o empate com a virilha. Daí as queixas naquela zona. Aos 78’, Omlin assina outra defesa meritória a um cabeceamento do sempre irrevente Diogo Jota, após cruzamento da direita de Gonçalo Guedes. Enfim, é um fartar de vilanagem.

A Suíça nem sai do seu meio-campo, nem respira, nem nada. Limita-se a recomeçar o jogo como pode, de forma atabalhoada, sem pés nem cabeça, e depois reagrupa-se na sua área para evitar o golo. Que nunca aparece. Nem com Pepe a emendar para as malhas laterais, em cima dos 90’. Nem com Diogo Jota a rematar ao lado, no último suspiro, ao quarto minuto de descontos. Portugal sai de Genebra de mãos a abanar, menos de uma semana depois de dar 4:0 a esta mesma Suíça, no José Alvalade. Pormenor, a Suíça não fizera qualquer ponto nos três jogos da Liga das Nações e só marcara uma vez. É dose.

Mesmo sem o trio Ronaldo, Moutinho e Raphaël, ausência já anunciadas pelo seleccionador Fernando Santos na véspera, há futebol para marcar e ganhar em Genebra. Só que a Suíça é uma espécie de triângulo das Bermudas. O balanço português naquela terra é confrangedor e piora a olhos vistos em derrotas (oito contra duas vitórias) e golos (22:12). Neste ranking, o último golo vs Suíça na Suíça é de Semedo, em 1993. Daí para cá, zero em 2008 no Euro, outro zero em 2016 na qualificação para o Mundial e mais um zero na Liga das Nações. Como diria o outro, é muita poucochinho.

Adiante, é o último jogo da época 2021-22 e abre-se o capítulo das férias. A Liga das Nações só volta a ser tema de conversa no final de Setembro, dias 24 (vs Chéquia, em Praga) e 27 (vs Espanha, em Braga).

Com arbitragem do croata Fran Jovic, eis os actores principais e secundários em Genebra:

Suíça: Omlin; Widmer (Steffen 46’), Elvedi, Akanji e Rodríguez (Stergiou 79’); Freuler, Xhaka (cap) e Sow (Aebischer 79’); Embolo (Zuber 65’), Seferovic e Shaqiri (Okafor 22’); seleccionador Murat Yakin (suíço)

Omlin; Widmer (Steffen 46’), Elvedi, Akanji e Rodríguez (Stergiou 79’); Freuler, Xhaka (cap) e Sow (Aebischer 79’); Embolo (Zuber 65’), Seferovic e Shaqiri (Okafor 22’); seleccionador Murat Yakin (suíço) Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe (cap), Danilo e Nuno Mendes; Vitinha (Bernardo 62’), Rúben Neves (Ricardo Horta 82’) e Bruno Fernandes (Matheus Nunes 74’); Otávio (Gonçalo Guedes 46’), André Silva e Rafael Leão (Diogo Jota 62’); seleccionador Fernando Santos (português)

Rui Patrício; João Cancelo, Pepe (cap), Danilo e Nuno Mendes; Vitinha (Bernardo 62’), Rúben Neves (Ricardo Horta 82’) e Bruno Fernandes (Matheus Nunes 74’); Otávio (Gonçalo Guedes 46’), André Silva e Rafael Leão (Diogo Jota 62’); seleccionador Fernando Santos (português) Marcador: 1:0 Seferovic (58 segundos)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

