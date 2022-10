O primeiro registo do termo Halloween data de 1745. Deriva da contracção do escocês Allhallow-eve (véspera do dia de Todos os Santos), a noite das bruxas. E elas existem?

O dia dos bruxos e das pulseiras da sorte

Rui Miguel Tovar O primeiro registo do termo Halloween data de 1745. Deriva da contracção do escocês Allhallow-eve (véspera do dia de Todos os Santos), a noite das bruxas. E elas existem?

No creo, pero que las hay, las hay. Na verdade, a versão original da frase, de origem galega, é "eu non creo nas meigas, mais habelas hainas." Por via popular, a expressão chega a Portugal nos anos 70. Mais precisamente em 1977, quando Emanuel Gomes, mais conhecido por Lesagi Zandinga, adivinha um grave acidente aéreo em Portugal. Na noite de 19 Novembro 1977, o Boeing 727-200 Sacadura Cabral da TAP voa de Bruxelas para Funchal e despista-se no Aeroporto de Santa Catarina com uma aterragem muito para lá do normal na curta pista de 1600 metros. O resultado é trágico: 131 mortos entre os 156 passageiros. Ainda hoje, o único acidente mortal na história da TAP.

Dois meses depois, em Janeiro 1978, a propósito da visita do Porto ao campo do Marítimo, para o campeonato nacional, Zandinga entra em acção com duas previsões do arco da velha: "O Porto vai ser campeão e o Marítimo não vai descer à 2.ª". Naquele contexto, é uma declaração ousada. O Marítimo está na 1.ª divisão pela primeira vez e acusa a inexperiência, com tão-só seis pontos em 14 jogos – é o penúltimo classificado. Já o FC Porto, sem ganhar o campeonato desde 1959, ocupa o segundo lugar, a dois pontos do invicto Benfica, então o tricampeão em título. E então? O Marítimo evita mesmo a 2.ª divisão, com um 2:0 em casa vs. Varzim na última jornada, e o Porto é mesmo campeão nacional ao fim de 19 anos (e o Benfica sem perder um único jogo).

Os anos 80 trazem um outro nome à baila. É ele, Delane Vieira. A sua figura já é sobejamente conhecida nos meios futebolísticos desde 1967, ano em que aterra em Lisboa, via-São Paulo, por obra e graça do treinador brasileiro Otto Glória. É na Luz que se mostra antes de passar para a União de Coimbra. Coincidência ou não, a União é campeã da 2.ª divisão, zona norte, e estreia-se entre os grandes em 1972-73. O melhor ainda está por vir.

Em 1984, Delane vai de armas e bagagens para o Porto, a convite do treinador Artur Jorge. Nas Antas, o brasileiro denomina-se parapsicólogo e seguidor de Umbanda, uma corrente baiana inspirada no Pai João que consiste na consulta do espírito dos mortos, na cura dos espíritos e em influenciar os vivos. "No futebol, nunca trabalho para destruir o adversário, só para a minha equipa vencer" é o lema de Delane, com casa em Miramar, salário e prémios de jogos à conta do FC Porto.

Amigo de casa do presidente Pinto da Costa, a tendência mais visível do trabalho de Delane é a fitinha no pulso dos jogadores. Uma fitinha especial, está mais que visto. Especialmente as de São Judas Tadeu e as de São Bento, ambas preparadas antecipadamente numa infusão de plantas. De repente, o Porto tanto joga com Mlynarczyk, João Pinto, Lima Pereira, André, Futre, Gomes e Madjer como com Orixalá, Ogum, Oxossi, Xangô, Yori, Yorimá e Iemanjá. Diz Futre de sua justiça. "Estavam benzidas, dizia ele, e não havia um jogador do FC Porto que não jogasse com aquelas pulseiras no pulso direito. No meu caso, ganhei tanto hábito às pulseiras que nunca deixei de usar até hoje."

Futre continua com a bola. "O Delane entrava sempre no campo connosco uma hora e meia antes do jogo começar. Nós íamos ver o estado da relva e ele ia sempre às duas balizas e enterrava algo junto a elas que nunca soube o que era. Ele dizia sempre: 'É para enfeitiçar o rival.' Ele também fazia consultas na sua casa, tanto fossem individuais ou em grupo. Algumas delas terminavam já de madrugada na praia, com ele a cortar a cabeça de galos. Experiências assustadoras. Ele era o mentor espiritual da equipa e todos o respeitávamos, até mesmo aqueles que não acreditavam nestas coisas e nas suas magias."

Na viragem do século, a figura de Delane é substituída pela de Alexandrino, contratado pelo Vitória de Pimenta Machado para fugir à despromoção em 2000-01. "Ofereci-me ao Sporting e ao Benfica, entre outros. Ninguém acreditou em mim. Louvo o dr. Pimenta Machado que não recusou receber-me e aceitar o meu trabalho. A questão é que o Vitória está a utilizar uma arte que outros clubes portugueses usam, talvez noutras vertentes, mas que têm medo de assumir. Em França não fazem segredo."

Segredo de quê, exactamente? "Sou um bruxo, mas um bruxo como eu não deve ser associado a aldrabices." Então? "Pertenço à classe dos terapeutas, a qual engloba as mais variadas vertentes: bruxos, videntes, hipnotizadores, entre outros. Sim, um bruxo pertence à classe dos terapeutas. Sou formado em semiótica, uma área relacionada com a ciência profunda e os sinais, que não é reconhecida em Portugal."

A semiótica é como a sorte, dá trabalho. A três jornadas do fim, já só falta saber o nome do terceiro e último despromovido à 2.ª divisão, o Vitória SC ganha 3:0 ao Campomaiorense em Guimarães e salta para 33 pontos contra 29 da equipa alentejana. Na semana seguinte, o Vitória perde nos Barreiros e o Campomaiorense anima com 1:0 vs. Sporting. Só um ponto de distância entre os dois a 90 minutos do fim da linha. Que emoção. O Vitória recebe o Farense e basta-lhe um golo solitário do surinamês Sion para selar a permanência. Com muita ciência.

Ho ho ho happy Halloween, até para o ano.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

