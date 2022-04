A propósito do Sporting vs Benfica este domingo, recuámos até 1971 para a memorável Taça do Emigrante em Paris, no palco do 'Fuga para a Vitória'.

Histórias da Bola

O dérbi na Páscoa

Rui Miguel Tovar A propósito do Sporting vs Benfica este domingo, recuámos até 1971 para a memorável Taça do Emigrante em Paris, no palco do 'Fuga para a Vitória'.

O que é o domingo de Páscoa? Ora aí está uma boa pergunta. A resposta é extensa. Há muita confusão sobre o significado do domingo de Páscoa e o porquê de se misturar com o coelhinho, os ovos coloridos e a caça ao ovo. Biblicamente falando, não há nenhuma conexão entre a ressurreição de Jesus e as tradições modernas relacionadas com o domingo de Páscoa.

A fim de tornar o cristianismo mais atraente para os não-cristãos, a antiga Igreja Católica Romana mistura a celebração da ressurreição de Jesus com as celebrações dos rituais da fertilidade primaveris. Estes rituais são a origem do ovo e das tradições do coelho. Posto isto, avançamos para outra questão: joga-se à bola no Domingo de Páscoa? Regra geral, não. É um domingo religioso, zero futebol, só introspecção. Este ano, uma honrosa excepção com o dérbi no José Alvalade.

É domingo de Páscoa e o Benfica joga. É, de longe, o clube com mais jogos na 1.ª divisão nesse dia específico. Ao todo, nove vitórias e uma derrota. Nos últimos três jogos, uma curiosidade a sul do país: só Benfica vs Algarve. Que coincidência. A primeira vez é a 22 Abril 1973. Estamos a cinco jornadas do fim e o Benfica já é campeão há duas. O objectivo é continuar invicto e o Farense não oferece muita resistência. Acaba 0:5 por Humberto Coelho, Eusébio-2, Vítor Martins e Artur Jorge. Dá para tudo, até para Jimmy Hagan substituir guarda-redes aos 60 minutos (Bento por José Henrique).

Oito anos depois, ou quase (19 Abril 1981), o Benfica desloca-se a Lagos. Há esperança para aqueles lados, é jogo de Taça, ¼ final. No Parque Rossio da Trindade, a equipa da 3.ª divisão treinada por Carlos Sério assusta o Benfica com o 1:1 de Nascimento aos 35’ em resposta ao 1-0 de Humberto Coelho aos 5’. Só na segunda parte é que o Benfica carimba o passaporte para a ½ final, obra de Reinaldo (68’). "Era um pelado", conta Nené. "Nessa Taça, jogámos sempre em pelados até à ½ final vs Belenenses. Na final do Jamor, marquei três golos ao Porto." No fundo, todos felizes: o Benfica levanta a Taça, o Esperança de Lagos é campeão da Série F.

Já no século XX, em 2014, há Benfica vs Olhanense na Luz para a 1.ª divisão. Ao intervalo, 0:0. No fim, 2:0 com bis de Lima em três minutos. É o ano em que o Benfica de Jesus está empenhado em competições várias e divide-se em Taça da Liga mais Liga Europa. Daí o jogo no domingo de Páscoa. Que volta a ser palco de um jogo de campeonato, ainda por cima um dérbi.

Recuamos no tempo para saber a última vez que os dois grandes de Lisboa jogam na Páscoa e esbarramos no dia 12 Abril 1971. Isso mesmo, Benfica e Sporting juntos e ao vivo. E em Paris. Pela primeira vez na história, um dérbi no estrangeiro. O Estádio de Colombes, casa da selecção francesa, enche-se com 50 mil espectadores, algo nunca visto há 15 anos. Os dois clubes deslocam-se a França com diferentes cachets: mil contos para o Benfica e despesas por sua conta; 750 para o Sporting e já despesas pagas.

Quem idealiza este cenário? Manuel Barbosa, o famoso empresário português e já então dono da agência de viagens Mercury, com três balcões em Paris e mais 17 em Portugal, com o apoio de um tal Jorge de Brito, fundador do banco BIP e, mais tarde, presidente do Benfica. A receita é de 3.260 contos. "Fiz um bom lançamento publicitário, cumpri todas as minhas obrigações e o espectáculo decorreu excelentemente". Barbosa dixit.

Luzes, câmara, acção. O Estádio Colombes é o palco do 'Fuga para a Vitória', de John Huston. Dez anos antes, Sporting e Benfica aproveitam as férias da Páscoa e a paragem da 1.ª divisão para organizar a Taça do Emigrante em plena capital parisiense. Ao intervalo, 0:0 e só uma ocasião digna de registo com a defesa in extremis de Damas a remate à queima-roupa de Eusébio. Na segunda parte, Tomé aproveita uma saída mal calculada de José Henrique a um cruzamento da esquerda para marcar de baliza aberta. O suplente Jaime Graça empata na recarga a um soco mal medido de Damas na bola.

A multidão galvaniza-se, o dérbi também. Aos 82’, Lourenço rouba a bola a Adolfo e cruza para a pequena área, onde Chico Faria ganha de cabeça a José Henrique. A fechar, Dinis fixa o 3:1 num contra-ataque iniciado por Damas na ressaca de um canto do Benfica. A bola sobra para Peres e o 10 sportinguista corre uns bons 50 metros até se decidir pelo passe para Dinis, cujo pontapé sem cerimónia apanha desprevenido José Henrique, claramente mal na fotografia em todos os golos. O capitão José Carlos recolhe a taça e passeia-se pelas bancadas para cumprimentar os emigrantes.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

O dérbi acumula uma história deliciosa, contada por Tomé. "No hotel, antes do jogo, aparece-nos uma família de sete pessoas. Um casal com cinco filhos, tudo em escadinha. Equipados à Sporting. Como a malta achou graça, demos-lhe tudo entre autógrafos, fotografias e oferta de adereços vários. Quando vamos a caminho do estádio, ainda no autocarro, alguém os vê. Vestidos à Benfica. Alguém olhou pela janela e viu os sete. Quer dizer, era uma família especial. Impossível confundir por outra. Sabes a melhor? No fim do jogo, eles estavam encostados ao nosso autocarro. Vestidos à Sporting. Ninguém lhes passou cartão, eheheheheheh".

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

