O depósito de 300 milhões num banco do Luxemburgo que mudou o contrato de Messi

Henrique DE BURGO

A história remonta a agosto de 2017, mas foi revelada agora pela imprensa espanhola. Dois meses antes, em junho desse ano, o Barcelona e o pai e empresário de Lionel Messi tinham renovado o contrato do astro argentino, com uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros.

Na altura, a direção do clube catalão pensava que este valor era suficiente para blindar Messi no Barcelona, mas num curto espaço de tempo um depósito de 300 milhões entrou num banco no Luxemburgo com o objetivo de preparar a compra de Messi.

Segundo o jornal El Mundo, o primeiro sinal surgiu quando o Paris Saint Germain depositou na conta do Barcelona os 222 milhões de euros para comprar Neymar, a 3 de agosto de 2017.

O jornal espanhol conta que, nessa altura, uma pessoa de confiança terá mostrado ao presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, o recibo bancário de 300 milhões de euros que um país do Golfo tinha num banco do Luxemburgo com o objetivo de contratar Lionel Messi.

Menos de dois meses da renovação do contrato de Messi, e para não perder outro nome sonante, o presidente do clube catalão viu-se obrigado renegociar o contrato em novembro desse ano para 555 milhões de euros e a aumentar a cláusula de rescisão do futebolista argentino para 700 milhões de euros.

O caso do contrato milionário de Lionel Messi com o Barcelona foi revelado no passado domingo e, enquanto não se sabe quem vazou estas informações, Messi já avisou que vai processar o jornal 'El Mundo' pela revelação dos valores do contrato.



