Em semana de BVB vs M'Gladbach, nunca é demais escrever sobre o lendário 12:0 com cinco golos de Heynckes em 1978.

O clássico dos Borussias

Concedo, a Premier League é o campeonato mais bem estruturado do mundo. E sim, também é aquele com mais mercado lá fora. E yes, é o mais forte. Até porque o campeão europeu e mundial em título é o Chelsea. Mesmo assim, prefiro a Bundesliga pelos clubes, pelos estádios, pelas cidades, pela selecção e pela forma como se grita golo. Tooooor é muito forte, é adrenalina pura.

Vem isto a propósito de dois jogos deste fim-de-semana. Em Inglaterra há Leeds vs Man United, o gancho perfeito para falarmos de Eric Cantona, campeão pelos dois clubes, ainda por cima em anos seguidos (1992, 1993). Na Alemanha há Borussias à solta em Dortmund. Ya, em Dortmund, onde joga o BVB, o único clube da Europa que enche completamente o seu estádio em todos os jogos. E há mais de dez épocas seguidas.

Faça chuva, faça sol, o velhinho Westfalen (agora transformado em Signal Iduna Park, por força do capitalismo) fica todo amarelo com os 80.720 lugares devidamente preenchidos. Campeão europeu e mundial em 1997 com Paulo Sousa no onze, o Borussia joga agora com outro internacional português, o lateral ofensivo Raphaël Guerreiro. Já o M'Gladbach é mais comedido nas conquistas europeias e, à falta de uma Taça dos Campeões (finalista em 1977) e de uma Taça Intercontinental (finalista em 1977), acumula duas Taças UEFA. Seja como for, o clássico dos Borussias, separados por 80 quilómetros desde sempre e 20 pontos na 1.ª divisão 2021-22, é sempre um acontecimento sui generis.

Basta revisitar a época 1977-78. Aviso prévio, esqueça tudo sobre goleadas e esquemas. Esta é a história mais improvável do futebol. O início de época do campeão em título M'Gladbach é desastroso, com apenas duas vitórias nas primeiras sete jornadas. A equipa lá se recompõe e chega à última jornada empatado em pontos com o Colónia – este em vantagem por 10 golos. No dia 29 Abril 1978, o Colónia visita o St. Pauli, enquanto o M'Gladbach recebe o outro Borussia em campo neutro (Düsseldorf), porque o seu estádio (Bökelbergstadion, agora convertido em Borussia-Park, convertido ao capitalismo) está em obras.

A fé move montanhas. E pessoas. Por isso, 38 mil adeptos do M'Gladbach mobilizam-se a Düsseldorf para o último acto. O árbitro é um senhor chamado Ferdinand Biwersi que nem tem tempo para guardar o apito no bolso mal soa o início da partida. Jupp Heynckes, esse mesmo, o futuro treinador do Benfica, faz o 1:0. Na baliza, joga Peter Endrulat, suplente de Horst Bertram, que recuperara de uma grave lesão a meio da semana mas sem direito a titularidade, como seria de esperar, por opção do treinador Otto Rehhagel, esse mesmo, o futuro desmancha-prazeres de todo o Portugal no Euro-2004. Curiosamente, Endrulat sabe na manhã desse jogo que o Dortmund não lhe renova o contrato.

Bem, adiante, 1:0 aos 44 segundos. Aos 12’, Heynckes faz o 2:0. Aos 13’, Nielson eleva para 3:0. Aos 22’, Dell’Haye festeja o quarto. Aos 32’, Heynckes completa o hat-trick. E a meia-dúzia surge aos 38’, por Wimmer. No outro jogo, o Colónia ganha 1-0. Há esperança. "Só" faltam cinco golos. No balneário, Rehhagel tenta apelar ao orgulho da equipa e pergunta ao guarda-redes se está em condições de continuar. Endrulat diz que sim e arrepende-se. "Quando hoje penso nisso, devia ter saído. Ao menos, era o Bertram que sofria aqueles seis golos. Tenho a certeza disso. Os meus golos foram indefensáveis e ainda intervi umas quantas vezes."

Na segunda parte, a torneira dos golos continua aberta. Heynckes (7:0 aos 59’) e Nielsen (8:0 aos 61’). É aqui que Rehhagel manda aquecer Sigfried Held e este recusa-se a participar naquele circo. "Acha mesmo que eu posso fazer a diferença neste jogo?" No meio de tanta conversa fiada, 9:0 de Del’Haye (66’), 10:0 de Heynckes (77’), 11:0 de Lienen (87’) e 12:0 de Kulik (90’).

Acaba o jogo. Festa do M'Gladbach, 12:0 é a maior goleada de sempre. Só que de nada vale porque o Colónia ganha 5:0 em St. Pauli e sagra-se campeão por três golos de diferença. No dia seguinte, Rehhagel (que levantaria a Taça das Taças-92 pelo Werder Bremen e o Euro-2004 pela Grécia no Estádio da Luz) é despedido e substituído por Held, o tal que se recusara a entrar a meio da segunda parte, enquanto o guarda-redes Endrulat vai pregar para outra freguesia (Tennis Berlim, da 2.ª divisão).

Estranhos, os Borussias. A 11 Setembro 1965, já haviam entrado na história do futebol alemão como intervenientes no único jogo com cinco penáltis (3:2 para o local M'Gladbach, 2:2 em remates certeiros e 4:5 de resultado final para o visitante Dortmund). Treze anos depois, 12:0 em campo neutro. E domingo, qual será a excentricidade?

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

