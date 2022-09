Rainha e futebol, qual a relação? Muito forte. Nunca um chefe de estado faz tanto pelo futebol. E que futebol.

O campeonato português de 1952. Com a bênção da Rainha

Rui Miguel Tovar Rainha e futebol, qual a relação? Muito forte. Nunca um chefe de estado faz tanto pelo futebol. E que futebol.

Benfica 7, Sporting 7, FC Porto 3, Belenenses 1. Quando a Rainha Isabel II sobe ao poder em Inglaterra, em 1952, eis o retrato dos títulos de campeão português. Daí para cá, 70 anos de reinado, com 30 campeonatos para o Benfica, 27 para o FC Porto, 12 para o Sporting, um para o Boavista e zero para o Belenenses.

Rainha e futebol, qual a relação? Muito forte. Afinal, é ela quem entrega a taça de campeão mundial ao compatriota Bobby Moore em 1966 e a taça de campeão europeu ao alemão Jürgen Klinsmann em 1996. Uma Rainha, duas taças? É caso único, anotem aí. Nunca um chefe de estado faz tanto pelo futebol. E que futebol. A final de 1966 é resolvida com dois golos irregulares no prolongamento, ambos de Hurst: a bola nem entra totalmente no primeiro e há adeptos dentro de campo no segundo. A final de 1996 é a primeira de sempre com golo de ouro, cortesia Bierhoff, aos 95 minutos – espante-se, a bola entra mesmo na baliza e sem adeptos no relvado (modernices).

Antes, ligeiramente antes, Isabel II embarca no Royal Yatch Britannia rumo ao porto de Lisboa. De 18 a 23 Fevereiro 1957, a Rainha distribui sorrisos em Lisboa, Porto, Nazaré, Alcobaça e Batalha. Ao seu lado, António Oliveira Salazar aproveita para aliviar a pressão internacional, especialmente nas Nações Unidas, onde a política colonial portuguesa é colocada em causa frequentemente.

No segundo dia de visita, uma terça-feira, Isabel II visita o bairro do Restelo e, claro está, o estádio. Nessa noite, a partir das 22 horas, o Belenenses joga com o Newcastle, equipa inglesa de enorme gabarito e vencedora de três Taças de Inglaterra na década 50. Convidamo-lo a ver os preços para a jornada nocturna: 35 escudos no camarote, 40 na central, 25 nas laterais, 17,50 na cabeceira sul, 12,50 na cabeceira norte mais entre 10 e 6 para os sócios. Nas bancadas, o som do inglês mistura-se facilmente com o português e nem a leve chuva afasta os interessados desta jornada luso-inglesa.

No relvado, há magia. O extremo Bobby Mitchell abre o livro e dá espectáculo. Os jornalistas portugueses deliciam-se. Ora leiam lá este pedaço de crónica de Luís Alves, no “Diário de Lisboa”. “O homem aparentemente desinteressado e negligente deu um verdadeiro recital no Restelo. Aqueles pés de Mitchell tinham magia e era tão perfeito que até fintava com os calções. A escala de dribles e fintas foi corrida de alto a baixo e os centros pareciam medidos a compasso.” Quem sofre com este génio? Rosendo, o lateral-direito. Ninguém lhe cai em cima, nem pode. Voltamos ao Diário de Lisboa. "Rosendo tem até razão para se considerar muito feliz pois estes 90 minutos de lição de Mitchell devem ter-lhe dado mais ensinamentos que muitos treinos."

E o resultado? Dois-um para o Belenenses. Contra a corrente do jogo, Tito faz o 1-0. Logo depois, penálti inexistente para o Belenenses, convertido por Pellejero. Na segunda parte, outro penálti inventado pelo árbitro português Viriato Maximiano, primeiro caseiro-depois-anti-caseiro, a resultar no 2:1 de Mitchell. Esse mesmo, o tal. Para a história, com a bênção da Rainha, o onze do Belenenses: António José; Rosendo e Figueiredo; Pires, Pellejero e Carlos Silva; Di Pace, Matateu, Perez, Inácio e Tito. O treinador é Riera, chileno.

Rainha e futebol, de braço dado. E em Portugal, vejam bem. Aliás, Inglaterra dá-se bem em Portugal. E não, não estou a falar da aliança. Os portugueses falam dela como se fosse um bem precioso, os ingleses. Bem, a maioria dos ingleses nem deve saber da aliança. Adiante. A Inglaterra tem o seu peso em Portugal, com 13 títulos de campeão divididos por sete treinadores. O último é Bobby Robson em 1996, curiosamente no tal ano da entrega da taça de campeão europeu de Isabel II ao alemão Klinsmann, em Wembley.

Também é ele, Bobby Robson, o último treinador inglês a levantar a Taça de Portugal, aí em 1994, numa finalíssima entre FC Porto e Sporting jogada no Jamor sem os búlgaros Kostadinov, Balakov e Iordanov, todos eles de malas aviadas para o Mundial nos EUA. Já agora, e porque o tema é a Taça de Portugal, há uma final entre treinadores ingleses, em 1987. Ganha o Benfica, 2:1 vs Sporting. É a tarde de Diamantino, autor de um bis fantástico entre um golo de livre directo e outro de jogada individual em que se livra de dois defesas sportinguistas com nota artística elevada antes de despachar Damas com um pontapé indefensável. Reduz o brasileiro, e suplente, Marlon Brandão. Na altura, é a vitória de John Mortimore sobre Keith Burkinshaw. No final, é Mário Soares quem entrega a taça a Shéu.

Para a Taça de Inglaterra, qual é o último compromisso da Rainha? Há 46 anos, em 1976, por ocasião de um surpreendente Southampton 1 Manchester United 0. Um golo de Bobby Stokes aos 83 minutos garante a primeira (e única) taça ao Southampton, que terminara essa época 1975-76 em sexto lugar da 2.ª divisão, enquanto o United, favorito até mais não, acabara em terceiro da 1.ª. Quem recebe a taça das mãos da Rainha é um tal Peter Rodrigues, lateral-direito galês. Mais interessada em corridas de cavalos do que em futebol, Isabel II passa a bola a outro e é vê-la (sort of speak) ausente das finais da Taça. Com a bênção de todos os interessados.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

