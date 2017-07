O cabeleireiro português que dá sorte aos campeões e a Gilles Muller

Gilles Muller derrotou há uma semana Rafael Nadal, n° 2 do mundo, nos ’oitavos’ de Wimbledon. O português Paulo Machado, amigo do jogador, cortou-lhe o cabelo no dia da partida para Londres e assistiu ao encontro a convite do jogador. O cabeleireiro diz que dá sorte aos atletas do Luxemburgo.

’Mulles’, como é conhecido no Luxemburgo, teve o país inteiro a torcer por ele. Pôs muita gente a ver ténis na televisão pela primeira vez e até obrigou Guillaume, o Grão-Duque herdeiro, e o primeiro-ministro Xavier Bettel, a deslocarem-se a Inglaterra.

Quem também estava no ’court’ número 1 de Wimbledon a assistir ao jogo histórico era Paulo Machado, amigo e cabeleireiro do jogador. O português viajou a convite do jogador luxemburguês e contou ao Contacto como viveu a vitória sobre Nadal que surpreendeu o mundo. “Foi um verdadeiro privilégio assistir a um jogo épico que culminou numa vitória brilhante. Vai ficar na história pelas emoções, pela longa duração e, naturalmente, pela imensa alegria que todos os que o apoiaram sentiram, num recinto completamente cheio e maioritariamente pró-Nadal”, recorda.

Para o cabeleireiro, a emoção foi comparável à das grandes vitórias da seleção nacional. “Antes do jogo tive a oportunidade de enviar uma mensagem de incentivo ao Gilles, como faço sempre, e quando o jogo terminou senti uma emoção igual à que senti quando Portugal se sagrou campeão europeu de futebol. Esta performance do Gilles Muller foi merecida e mexeu muito comigo. A vitória sobre Nadal, que não perdia há quase trinta jogos, foi a demonstração real das qualidades que fazem dele um dos melhores do mundo”, sublinha.

A amizade entre o cabeleiro português e o fenómeno do ténis luxemburguês tem quase vinte anos. “Lembro-me como se fosse hoje: o Gilles entrou no meu salão, como cliente, e saiu como amigo. Continua meu cliente e a mesma pessoa de sempre. Simpático, humilde, amigo dos seus amigos e muito ligado à família. Por isso, fiquei muito satisfeito com os seus últimos resultados. Estou muito feliz por ele”, reforça Paulo Machado, que vai receber esta semana a visita do jogador no seu salão de cabeleireiro, em Kayl.

“Vou ter a oportunidade de o felicitar pessoalmente, embora após o jogo lhe tenha enviado os parabéns por SMS. Acho que esta visita lhe vai fazer bem, porque no dia em que partiu para Londres esteve aqui a cortar o cabelo”, lembra.

Mas Paulo Machado tem mais alguns nomes sonantes do desporto nacional e internacional como clientes e até diz que lhes dá sorte. “Jempy Drucker esteve aqui no dia dos nacionais de ciclismo e sagrou-se campeão, tal como o piloto Dylan Pereira, que obteve dois pódios no automobilismo esta semana. Como o Gilles [Muller] se prepara para participar no US Open, pode ser que lhe volte a dar sorte”, diz, com um sorriso.

Gilles Muller vive o momento mais alto da sua carreira, mas nem tudo foram rosas. Depois de conquistar o campeonato do mundo de juniores, em 2001, abraçou o mundo profissional, mas as lesões impediram-no de confirmar as expetativas criadas em torno das suas qualidades. Em 2013, lesionado num cotovelo, deixou de lado a raquete sem ter a certeza se conseguiria voltar a pegar nela. Regressou ao ténis no início de 2014, mas recomeçou do zero. Conquistou vários títulos do circuito ’Challenger’ e em pouco mais de um ano protagonizou a inédita subida do 368° lugar para o 47° da hierarquia mundial. A partir daí foi sempre a subir, com 2017 a ser o seu ano de consagração. Hoje, ocupa o 22° lugar da hierarquia mundial, depois de ter eliminado Rafael Nadal, n° 2 do mundo.



Á. Cruz

