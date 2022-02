Quem diria, o Gil? Ainda há duas épocas a jogar por desporto no terceiro escalão e hoje a dar cartas na 1.ª divisão como gente grande.

O Benfica vai nu

Rui Miguel Tovar Gil Vicente ganha na Luz pela segunda época seguida e agora o campeonato é mesmo a dois, com Sporting a seis pontos do invicto Porto.

Mais uma jornada, mais uma pedrada no charco. Pela quinta jornada seguida, um grande espalha-se ao comprido. Zero novidade, portanto. Só o espanto. E, pela terceira vez, o contemplado é o Benfica. Mais um zero de novidade. A culpa é do Gil Vicente, com um registo incrível de mais vitórias vs Benfica em Lisboa (quatro) do que em Barcelos (só uma). É recorde mundial, só pode.

Quem diria, o Gil? Ainda há duas épocas a jogar por desporto no terceiro escalão e hoje a dar cartas na 1.ª divisão como gente grande. É o quinto classificado destacado, com cinco pontos de avanço sobre Vitória SC, e não perde fora de casa há oito jornadas seguidas, desde o 1:0 vs Santa Clara nos Açores, em Agosto. É dose, o Gil. Para cúmulo, ganha na Luz pela segunda época seguida (duplo 2:1) e atira o Benfica para fora da corrida do título em definitivo. Os 12 pontos de atraso em relação ao FC Porto já são uma desvantagem inalcançável. Nem que o Benfica tivesse contratado Luis Díaz no mercado de inverno.

A realidade é nua e crua: o Benfica é uma equipa sem ideias nem criatividade para mudar o rumo dos acontecimentos. Se antes da final da Taça da Liga a coisa já está tremida, o mundo desaba por completo na ressaca daquele 2:1 vs Sporting em Leiria. A perda do único título à disposição faz mossa e o Gil aproveita a desorientação para cavar uma distância ainda maior entre adeptos e equipa mais presidente. Já não há desculpa para tanta displicência.

Falara-se de Jesus, dos seus métodos, da sua postura, de tudo e mais alguma coisa para justificar a aposta em Nélson Veríssimo. Feitas as contas aos dois meses do substituto e o Benfica continua sem sair da cepa torta. Há jogadores sem qualidade, como Lázaro, há jogadores sem faísca, como João Mário, há jogadores de cabeça no ar, como Vertonghen, há jogadores sem toque de magia, como Yaremchuk, e há jogadores ostracizados, como Pizzi.

Tomemos o exemplo do Sporting em 2022 e as duas derrotas em três jornadas, vs Santa Clara nos Açores e vs Braga no José Alvalade. Accionam-se os alarmes, especula-se com crise. Sim, crise. De resultados. Porque a ideia de Rúben Amorim está lá e o jogo flui – até melhor do que há um ano, só que sem os resultados proveitosos de há um ano. Crise, sim, só de resultados, nada mais. Já o Benfica é uma crise a todos os títulos. Uma senhora crise, aliás. Porque o Gil ganha, e bem – tal e qual o 2:1 do Sporting no sábado. Com ordem e progresso. Sem aflições, sem defesas impossíveis do seu guarda-redes, sem bolas ao poste.

Verídico e, ao mesmo tempo, aterrador. O Benfica dos 125 milhões de euros gastos em reforços nos dois últimos anos é uma peça obsoleta, completamente descartável. E está tão perto do segundo lugar como do quarto. A diferença é de seis pontos e, pelo andar da carruagem, a tendência é para se aproximar do Braga. A ver vamos as cenas dos próximos capítulos, como a visita a Tondela na segunda-feira. Até lá, é preciso mudar algo para se jogar de forma mais corajosa e determinada.

Sem Benfica na discussão pelo título, o campeão decide-se entre Porto e Sporting. Ponto prévio, e inovador: nunca o campeonato em 88 anos vê uma sequência de três campeões seguidos entre Porto, Sporting e Porto/Sporting. Outro ponto histórico: só por duas vezes, em 1959 e 2003, o Porto sucede ao Sporting na lista de honra da 1.ª divisão. E só mais um ponto: o Sporting já não é bicampeão desde 1952.

Dê por onde der, seja Porto ou Sporting o campeão, assistimos a um momento sui generis do futebol português. O Porto continua invicto e nem a ausência de Pepe, Uribe e Luis Díaz, negociado para o Liverpool antes do fim-de-semana, retira poder de fogo ao dragão. Porque o Porto funciona por camisolas, e não por nomes. Os jogadores vestem o manto e valem o dobro. O Marítimo, que até ganhara no Dragão há um ano por 3:2, aguenta 18 minutos até ao 1:0 de Evanilson, um brasileiro com golo nas botas a partir de Dezembro, altura em que ganha ânimo com a titularidade vs Benfica para a Taça de Portugal – daí para cá, sete batatas em seis golos. O 2:0 é de Pepê, precisamente o jogador a fazer de Luis Díaz, ali colado à ala esquerda. Mais para quê? Está tudo dito, vitória, três pontos, próóóóóximos.

Passa-se um dia. Dois. Três. Na quarta-feira à noite, no Jamor, o Sporting destroça o último classificado Belenenses SAD por 4:1 com bis de Paulinho, tantas vezes acusado de goleador-em-noite-não. Na sequência das notícias do regresso de Slimani, o 21 enche-se de brio e toma lá disto. É dele o primeiro e o último da noite. Pelo meio, a dupla espanhola Porro e Sarabia aumentam a vantagem. Zero dúvidas, a crise (de resultados) já lá vai. O Sporting respira saúde, agora ainda mais com o inglês Edwards (ex-Vitória SC), e promete esgrimir argumentos. Até este fim-de-semana, pelo menos. Depois, no dia 11, há clássico no Dragão. Se o Porto faz jus ao factor casa, abre uma vantagem de nove pontos e acabou-se a papa doce. Se, porventura, o Sporting faz uma surpresa, o campeonato arrebita.

Resultados da 20.ª jornada:

Vizela 3:2 Vitória SC

Portimonense 1:2 Tondela

Braga 2:0 Moreirense

FC Porto 2:1 Marítimo

Estoril 0:0 Paços

Famalicão 0:0 Arouca

Santa Clara 2:1 Boavista

Benfica 1:2 Gil Vicente

Belenenses SAD 1:4 Sporting

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

