O 5 de Fevereiro, um caso de estudo

Rui Miguel Tovar Tantos artistas da bola com o mesmo dia de aniversário, entre Maldini, Eriksson, Hagi, Tevez, Ronaldo e Neymar.

Cinco de Fevereiro. Este ano, calha a um domingo. É já o próximo. E é capaz de ser o dia mais talentoso para o futebol. Em matéria de nascimentos, queremos dizer. Os astros alinham-se e, pufff, magia.

O primeiro exemplo é Francisco Varallo, melhor marcador da história do Boca Juniors do século XX – o recorde só é superado em 2010 pelo inimitável Martín Palermo. O homem, Varallo, claro, chega aos 100 anos de (boa) vida precisamente em 2010 e é o último sobrevivente da final do Mundial-30. Coisa boa. ‘Essa final perdida para o Uruguai em Montevideo foi a pior notícia da minha carreira.’

O segundo master de 5 Fevereiro é um tal Cesare Maldini. Como jogador, top. Como treinador, top. Como jogador, levanta a Taça dos Campeões 1963 na qualidade de capitão do Milan, numa final vs. Benfica em Wembley (2:1 de virada, bis de Altafini em resposta ao golo de Eusébio). Como treinador, é bicampeão europeu sub23 pela selecção italiana – ganha em 1992 vs. Suécia e em 1994 vs. Portugal, com aquele 1:0 do suplente Orlandini, o primeiro golo de ouro da história.

Avançamos no tempo e apanhamos Sven-Göran Eriksson. Há muitos Eriksson. O do Benfica em 1982-83, com métodos revolucionários de treino, sem corridas pelo mato e muita bola, mais o fim dos estágios chatos em troca de responsabilidade de quem joga. O do Benfica da final europeia em 1990. O da Inglaterra do Mundial-2002, Euro-2004 e Mundial-2006, sempre eliminado por Luiz Felipe Scolari, ora pelo Brasil, ora por Portugal.

Gheorghe Hagi, como esquecê-lo? Certo dia, ainda no tempo do ditador Ceaucescu, a Juventus quer levar este génio romeno para Turim e oferece a instalação de uma fábrica da Fiat em Bucareste. Nada feito, Hagi joga no Steaua e só joga em Itália pelo Brescia. Antes, Real Madrid. Depois, Barcelona. Pelo meio, o maravilhoso Mundial-94 nos EUA, onde Hagi e a sua Roménia espantam a multidão com o futebol de ataque. Hagi marca golos memoráveis, como aquele a 35 metros vs. Colômbia.

Aos 31 anos, Hagi assina pelo Galatasaray e é o capitão na final da Taça UEFA 2000, ganha vs. Arsenal nos penáltis. Na ocasião, Hagi é expulso. Daí a um mês, em pleno Euro-2000, vs. Itália nos ¼ final, a cena repete-se: cartão vermelho para Hagi, por ordem do português Vítor Pereira. Curiosidade: é o seu último jogo de sempre pela selecção.

Giovanni van Brockhorst, outro de 5 Fevereiro. O rapaz ganha sempre a dobrar, duas Taças da Holanda (Feyenoord), duas Taças da Escócia (Rangers) e duas Taças de Inglaterra (Arsenal). Só falta a Taça de Espanha (Barcelona) – menos mal, tem a Liga dos Campeõers. Além, Gio é o único dessa equipa campeã europeia em 2005-06 a fazer todos os jogos de uma ponta à outra. É obra.

Se a isso acrescentarmos a presença na final do Mundial-2010 como capitão da Holanda, é um caso de estudo. Como se fosse pouco, prolonga a carreira no futebol como treinador e é vê-lo dar espectáculo em clubes da sua vida como Feyenoord em 2017 (campeão holandês pela primeira vez em 18 anos) e Rangers em 2022 (Taça da Escócia pela primeira vez desde 2009).

Sempre a andar, sem parar. Carlos Tevez, o primeiro argentino eleito melhor jogador do Brasileirão. Estamos em 2005, Tevez já é um nome badalado do futebol, com história no Boca Juniors. O seu aparecimento no Corinthians é surpreendente. Chegado a São Paulo, é nomeado capitão e o Corinthians é campeão nacional. O que se sucede é um currículo vertiginoso como títulos de campeão em Inglaterra, tanto pelo United como pelo City, e Itália, ao serviço da Juventus. A saga é completada na selecção argentina, com Tevez a sagrar-se campeão olímpico em 2004, ao lado de Messi e Di María.

No ano seguinte ao de nascimento de Tevez na Argentina, há um outro ainda mais sensacional. Estamos em 1985, na Madeira. Já chegou lá? Pois é, Cristiano Ronaldo. Curiosamente, Ronaldo e Tevez jogam juntos no United. Formado no Sporting pelos pais desportivos Leonel Pontes e Aurélio Pereira, o extremo vira avançado e dá água pela barba à concorrência. Fintas, primeiro, golos, depois, a história com agá maiúsculo é dele. Seja a nível de clubes, seja a nível de selecção. Ronaldo é sempre notícia, até na Arábia Saudita, onde o futebol é pobre e cheio de jogadores, treinadores e presidentes da banha da cobra.

Aproximamo-nos do fim, só falta um outro ET do futebol. Chama-se Neymar, o ex-futuro Bola de Ouro. O seu futebol é de qualidade, o currículo idem idem, só lhe falta as aspas aspas. Sei lá, um Mundial, uma Copa América ou então o recorde de golos de Pelé. Qualquer uma dessas conquistas daria para dizer ‘é um pequeno passo para o futebol, um grande salto para o Neymar’.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)



