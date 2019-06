O ex-internacional português vem acompanhado por Nuno Valente, também ele ex-jogador da equipa das 'quinas', para participarem, este sábado, no jogo de gala do Centenário do Progrès Niederkorn, no Luxemburgo.

Nuno Gomes em jogo de gala amanhã no Luxemburgo

O ex-internacional português vem acompanhado por Nuno Valente, também ele ex-jogador da equipa das 'quinas', para participarem, este sábado, no jogo de gala do Centenário do Progrès Niederkorn, no Luxemburgo.

O jogo entre as equipas de velhas glórias do Progrès e o All Stars by ELA está marcado para amanhã, sábado, às 18h, no Stade Jos Haupert, em Niederkorn, assinalando o ponto alto de um dia repleto de futebol, teqball, entre muitas outras animações.

Para além de Nuno Gomes e Nuno Valente, jogadores como Louis Saha, William Gallas, Jeff Strasser, Philipp Degen, entre outros, vão também marcar presença no evento.

Nuno Gomes foi internacional A pela seleção portuguesa por 79 vezes, tendo apontado 29 golos. Passou por clubes como o Boavista, Benfica, Fiorentina, Blackburn Rovers, entre outros. O defesa Nuno Valente foi internacional luso por 16 vezes e apontou um golo. Representou o Sporting, FC Porto, Marítimo e os ingleses do Everton.

O evento é organizado no âmbito do centenário do popular clube luxemburguês em colaboração com a ELA, uma associação que luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, doença genética que destrói o sistema nervoso central.

As verbas angariadas revertem a favor dos projetos da referida associação.



Programa:

10h – 16h: Travel Pro Teqball Cup by ELA Association

12h – 16h: Oldies Cup 2019



16h – 17h: Teqball – Final 4



17h – 17h30: Final Oldies Cup 2019



17h30 – 18h: Sub 10 a sub 13 do FC Progrès Niederkorn vs seleção de jovens da ELA



18h – 20h: Jogo de Gala – FC Progrès Niederkorn Legends vs ELA Legends



A partir das 20h: After Party @ Clubouse

