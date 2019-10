Nuno Gomes apadrinhou abertura oficial da Escola do Benfica no Luxemburgo

Nuno Gomes apadrinhou este sábado a abertura oficial da Escola de Futebol do Benfica no Luxemburgo. O antigo internacional português e ex-jogador dos encarnados esteve em Cents, juntamente com outros dirigentes do clube da Luz e do RM Hamm Benfica, na cerimónia que contou ainda com a presença de Paul Philipp, Presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol.

Álvaro CRUZ Nuno Gomes apadrinhou este sábado a abertura oficial da Escola de Futebol do Benfica no Luxemburgo. O antigo internacional português e ex-jogador dos encarnados esteve em Cents, juntamente com outros dirigentes do clube da Luz e do RM Hamm Benfica, na cerimónia que contou ainda com a presença de Paul Philipp, Presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol.

"Todos sabem que neste momento o Benfica é um dos clubes que melhor forma jogadores a nível mundial. Por isso, era importante para o Benfica dar seguimento a este projeto no Luxemburgo. No aspeto comercial, estratégico e desportivo, num país como o Luxemburgo onde existe uma significativa comunidade de portugueses, era importante o clube implantar-se de forma priviligeada", congratulou-se o antigo internacional luso. E acrescentou.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A foto de família em Cents. Foto: Á. Cruz Os mais pequenos mostraram os seus dotes futebolísticos no relvado sob o olhar de Nuno Gomes e dos dirigentes encarnados. Foto: Á. Cruz Os mais pequenos mostraram os seus dotes futebolísticos no relvado sob o olhar de Nuno Gomes e dos dirigentes encarnados Foto: Á. Cruz A pequena Iris numa fase de pausa no treino. Foto: Á. Cruz O cansaço apoderou-se de alguns jovens 'artistas'... Foto: Á. Cruz Os mais pequenos mostraram os seus dotes futebolísticos no relvado sob o olhar de Nuno Gomes e dos dirigentes encarnados Foto: Á. Cruz Nuno Gomes juntamente com os dirigentes do Benfica e do Hamm e ex-jogadores que acompanharam o ex-internacional ao Luxemburgo. Foto: Á. Cruz Uma de muitas fotos de Nuno Gomes com os jovens jogadores da recém inaugurada Escola do Benfica. Foto: Á. Cruz A conferência de imprensa. Foto: Á. Cruz Nuno Gomes rodeado de jovens craques, e de Paulo Farrajota, dirigente do Hamm Benfica, à esq. e Igor Santos, à dta., coordenador da Escola do Benfica no Luxemburgo. Foto: Á. Cruz

"Além disso, a marca Benfica é muito forte em todos os aspetos. É importante que todos neste ponto da Europa conheçam melhor o clube e a sua prestigiada metodologia de treino. Existem aqui muitos benfiquistas e muitos deles vão a Portugal ver jogar o seu clube de coração. A partir de agora, os mais jovens vão poder conhecer ainda melhor a grandeza do Benfica. Como muitos deles sonham um dia ser profissionais de futebol, nada melhor que trabalhar com os melhores treinadores e educadores para poderem um dia, quem sabe poder representar o Benfica", vincou.

Muitas dezenas de jovens dos 4 aos 16 anos treinaram em vários ateliês no relvado principal do Cents para gáudio de pais, familiares e simpatizantes do clube que não perderam a oportunidade de tirar a selfie da prache e várias fotos com Nuno Gomes e outras glórias do clube da Luz que acompanharam o antigo avançado do Benfica nesta visita ao Grão-Ducado.

O Benfica contabiliza, atualmente, 64 escolas de futebol em Portugal e no estrangeiro



Do total, 50 em território português e 14 espalhadas por vários países, incluindo agora, também o Grão-Ducado.

Não perca a reportagem completa da inauguração da escola do Benfica na próxima edição do Contacto.





