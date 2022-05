“É um grande clube, um dos melhores clubes do Mundo. Adoro futebol e, quando se adora futebol, adora-se o Benfica”, disse o técnico de 55 anos.

Novo treinador do Benfica promete “bom futebol” com resultados

Lusa

O novo treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, prometeu hoje “dar o máximo” para que a equipa pratique “bom futebol” e com sucesso desportivo, à chegada ao Aeroporto de Lisboa.

“É um grande clube, um dos melhores clubes do Mundo. Adoro futebol e, quando se adora futebol, adora-se o Benfica”, disse o técnico de 55 anos.

Schmidt, que chegou a acordo com os ‘encarnados’ para as próximas duas temporadas, esteve nas duas últimas épocas ao serviço dos neerlandeses do PSV Eindhoven, conquistando uma Taça dos Países Baixos e uma Supertaça.

Antes do PSV, Schmidt conquistou uma Taça da China pelo Beijing Guoan, já depois de ter orientado os alemães do Bayer Leverkusen, mas os maiores sucessos foram alcançados no emblema austríaco Salzburgo, com um título de campeão nacional e a taça local.



