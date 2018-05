O queniano Mark Kangogo bateu o recorde da "ING Night Marathon" ao terminar a prova (42,195 quilómetros) em 2h12'12.

Novo recorde na "ING Night Marathon"

O queniano Mark Kangogo bateu o recorde da "ING Night Marathon" ao terminar a prova (42,195 quilómetros) em 2h12'12.

No segundo lugar ficou John Kipkorir Kome, vencedor das edições de 2015 e 2016. Já o vencedor do ano passado, Kyan Edwin Kibet Kiptoo, não conseguiu terminar a prova.

Na competição feminina, boas notícias para o Luxemburgo com a atleta luxemburguesa Miz Nepper a conquistar o segundo lugar, atrás da alemã Anna Herzber.



A "ING Night Marathon" mais que uma prova desportiva, é um dos acontecimentos com mais prestígio do país, enchendo de animação e entusiastas todas as ruas da cidade do Luxemburgo.





