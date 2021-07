O COI cometeu erros que resultariam em violência nas ruas. Com a Europa a ferver, os JO refugiaram-se no México, mais de dois mil metros acima da linha de água. Com o mundo em convulsão, pacificariam as Olimpíadas?

Novo México 1968

Altitude e atitude

Luís Pedro Cabral O COI cometeu erros que resultariam em violência nas ruas. Com a Europa a ferver, os JO refugiaram-se no México, mais de dois mil metros acima da linha de água. Com o mundo em convulsão, pacificariam as Olimpíadas?

Algo vai mal no mundo quando o Prémio Nobel da Paz é um defensor da igualdade de direitos entre homens. Martin Luther King, foi assassinado em Memphis, a 4 de Abril de 1968. Tinha 39 anos e um aliado de peso na sua luta: Robert Kennedy, irmão de John Fitzgerald Kennedy, assassinado em 1963. Com os EUA numa guerra distante desde 1964, onde uma geração tombava por uma causa que não compreendia, a revolta andava à solta na América do norte, numa escalada imparável de violência. Robert Kennedy, na corrida para a presidência dos EUA, teria o mesmo destino do malogrado irmão, que para a história ficou como JFK. O mundo estava de novo em convulsão.



Che Guevara fora morto na Bolívia, em 1967. No Médio Oriente a violência passava todos os limites da razão. Na Checoslováquia, um movimento de intelectuais procurava sair do jugo soviético, tentando impor valores reformistas. A Primavera de Praga, tão profundamente descrita n´A Insustentável Leveza do Ser - de Milan Kundera, decorria numa Europa impávida,mas longe de serena. Pelas ruas de Paris, um poderoso movimento estudantil saia da clandestinidade, rumo a uma das mais importantes revoluções do século XX, que de início não tirou o sono ao presidente francês, general De Gaulle. A História provaria o contrário.

Esta força imparável, que depressa se tornou transversal, obrigaria o próprio chefe de Estado francês a tomar refúgio numa base aérea em solo alemão. De Gaulle retirar-se-ia de cena poucos meses depois.

A beira-mar plantado, Portugal fazia os possíveis para manter doméstica a sua ditadura e domesticado o seu povo. A guerra colonial só para a ditadura não estava perdida. Humberto Delgado pagaria com a vida o epíteto de "general sem-medo". Foi assassinado pela PIDE em Olivença, a 13 de Fevereiro de 1965. A 3 de Agosto de 1968, no Forte de Stº António da Barra, Estoril, uma cadeira tipo realizador de cinema, fez o ninguém tinha ainda conseguido. Oliveira Salazar caiu, deixando, por ironia da História, o regime na clandestinidade. A partir desse dia, decorreria uma imensa peça de teatro para manter secreto o estado vegetal do ditador.

Foram as convulsões na Europa que levaram o COI a decidir realizar os Olímpicos de 1968 longe, na Cidade do México, na fronteira com a maior potência do mundo, que era também uma potência olímpica, pese embora a URSS tivesse nisso uma palavra a dizer, na longa vigência da Guerra Fria. O COI quis afastar os JO do perigo, conduzindo-os para outro. As Olimpíadas da Cidade do México já estavam envoltas em polémica muito antes de começar, cortesia do próprio COI, que regou o fogo com gasolina. Quando o mundo vivia intensamente a luta dos direitos civis contra o racismo, o COI, ao contrário do que acontecera quatro anos em Tóquio, resolveu admitir a África do Sul nestes JO, gerando revolta em muitos países do continente africano, que ameaçaram mesmo um boicote em massa. Apesar do COI ter dado o dito por não dito, das consequência não havia retorno. A luta foi para a rua, com fortíssimo apoio dos mexicanos, que protestavam por vida melhor. A poucos dias da cerimónia de abertura, a violência grassava. E o governo mexicano ordenou que a polícia marchasse sobre os manifestantes, fazendo mortos e feridos, em directo na TV, competindo com as imagens da superfície lunar, captadas pelo Programa Apollo, na NASA. Os JO do Novo México, disputados em altitude (2134 metros acima da linha de água), não chegariam tão alto.

Apesar de tudo, houve a estreia mundial das pistas de tartan e alguns recordes de outra galáxia. No triplo salto, por exemplo, bateram-se dez recordes mundiais. Habituados a condições climatérias extremas, os fundistas da Etiópia e do Quénia brilharam. Ao contrário dos 20 atletas portugueses, que nas seis modalidades, registaram os piores resultados de sempre. Os EUA (45 medalhas de ouro, 28 de prata, 34 de bronze), mesmo com dois atletas activistas "black-power" expulsos, atropelaram o seu eterno rival. A URSS (29 medalhas de ouro, 32 de prata e 30 de bronze) não se deu bem com a altitude. Houve quem dissesse que a questão esteve mais na atitude.

