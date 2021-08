O futebolista aterrou com a família no aeroporto de Bourget onde centenas de adeptos do PSG o esperavam em festa. O argentino vai assinar hoje por três épocas pelo clube parisiense. A apresentação será quarta-feira.

Desporto 17

Nova vida

PSG. Messi recebido com euforia em Paris. Veja as imagens

O futebolista aterrou com a família no aeroporto de Bourget onde centenas de adeptos do PSG o esperavam em festa. O argentino vai assinar hoje por três épocas pelo clube parisiense. A apresentação será quarta-feira.

Leonel Messi com uma t-shirt branca com a inscrição "Ici c'est Paris", o habitual slogan do Paris Saint-Germain surgiu ao início da tarde, numa pequena janela do Aeroporto de Bourget, onde centenas de adeptos do clube parisiense o aguardavam em grande euforia. Foi a loucura, escreve a imprensa.

O antigo futebolista do FC Barcelona vai assinar por três épocas pelo clube francês, onde também joga o seu amigo Neymar que já lhe deu as boas vinda nas redes sociais, numa publicação onde escreveu: "De novo juntos".

Messi no adeus ao FC Barcelona. "Não estava preparado para isto" O argentino Lionel Messi despediu-se hoje do FC Barcelona, 21 anos depois, numa cerimónia em Nou Camp em que não conseguiu evitar chorar, várias vezes, confessando estar a viver um momento "muito difícil".

Esta tarde o argentino, de 34 anos, deixou Barcelona e rumou à capital francesa, com a sua mulher, os seus filhos e o seu pai, o seu conselheiro. Leonel Messi e a família chegaram a bordo de um avião privado Bombardier Global 7500, escreve o Le figaro, realçando que um dos melhores jogadores do mundo deve assinar pelo PSG nas próximas horas.

17 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP Sameer Al-Doumy/AFP/dpa AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Após os sorrisos e acenos de Messi aos adeptos no aeroporto, o futebolista rumou diretamente ao Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine, para a realização de exames médicos.

Ainda hoje, Leonel Messi irá assinar o seu contrato com o Paris Saint-Germain. Amanhã, quarta-feira, pelas 11h00 deverá falar aos adeptos do clube numa conferência de imprensa que decorre no Parc des Princes.

Messi vai mesmo para o Paris Saint-Germain, confirma o pai O pai e representante do futebolista internacional argentino Lionel Messi confirmou hoje que o filho, que recentemente deixou o FC Barcelona, vai assinar contrato com os franceses do Paris Saint-Germain.

Outras centenas de adeptos reuniram-se igualmente junto ao Estádio do Paris Saint-Germain, Parc des Princes na esperança de ver a mais aguardada estrela do clube.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.