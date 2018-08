O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho vai receber uma nova nota de culpa enviada pela Comissão de Fiscalização do clube, que também avança com uma suspensão preventiva e condicional independente do outro processo, que continua em curso.

Nova nota de culpa e nova suspensão preventiva para Bruno de Carvalho

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho vai receber uma nova nota de culpa enviada pela Comissão de Fiscalização do clube, que também avança com uma suspensão preventiva e condicional independente do outro processo, que continua em curso.

O presidente demitido do Sporting já estava suspenso, mas com esta iniciativa da Comissão de Fiscalização abre-se um novo processo, independente do anterior, e em que tem a partir de agora dez dias úteis para responder à nota de culpa.

O comunicado esclarece que esta suspensão afeta não só Bruno de Carvalho como também Luís Gestas e Alexandre Godinho, que estavam no Conselho Diretivo do Sporting. Além deles, também recebem nota de culpa Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela e Luís Roque.

Segundo o comunicado, a nota de culpa abrange, "as ações a propósito da Assembleia Geral de 23 de junho, com tentativa de obstaculizá-la, a divulgação, contra o decidido na própria AG, do que se passava na mesma, a entrada sem autorização na mesma (AG), por porta destinada apenas à segurança e pessoas autorizadas, a constante desobediência da medida de suspensão preventiva e o incentivo às pressões sobre a mesa".

Abrange também factos mais recentes, como "a entrada em Alvalade com o anúncio de uma decisão judicial que, pura e simplesmente, não existia ou a tentativa gorada de bloqueio das contas do Sporting (...) no que se pode considerar usurpação de funções, uma vez que Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho se apresentaram como presidente e vogal do CD do Sporting, o que é manifestamente falso".

A nota de culpa enumera um total de 56 artigos com factos classificados pela Comissão de Fiscalização de "bizarros", como o escritório de advocacia de Alexandre Godinho ser nas instalações do Sporting.

