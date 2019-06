Informação é avançada pela agência de notícias Bloomberg.

Desporto 2 min.

Norte-americana retira queixa de violação contra Cristiano Ronaldo

(Notícia atualizada às 10:31.)

A agência de notícias Bloomberga avança esta quarta-feira que Kathryn Mayorga, a norte-americana que acusou Cristiano Ronaldo de violação em setembro de 2018 retirou a queixa. O pedido da retirada da acusação foi apresentado no mês passado no tribunal estadual do Nevada, em Las Vegas. Segundo a agência noticiosa, não se sabe, no entanto, se ambas as partes terão ou não chegado a um acordo.

Na altura, a abertura da investigação pela polícia norte-americana teve um grande impacto nas ações da Juventus, clube onde o jogador alinha atualmente, tendo chegado a quedas de 15%, de acordo com a agência. Em março passado, o The New York Times noticiava que os organizadores da Internacional Champions Cup, que se realiza nos EUA, optaram por não considerar a Juventus como um dos participantes da prova que se realiza na pré-época, devido ao risco Ronaldo ser detido em solo norte-americano, a propósito da investigação ao caso de Kathryn Mayorga.

Em setembro do ano passado, a norte-americana Kathryn Mayorga, de 34 anos, tinha apresentado uma queixa de violação sexual contra Cristiano Ronaldo por um crime que teria sido cometido em 2009, num quarto de hotel em Las Vegas. O caso da alegada violação remonta a 2009 e foi relatado por Kathryn Mayorga à revista alemã Der Spiegel em setembro de 2018. Mayorga explicou que recebeu 375 mil dólares para ficar em silêncio, mas tinha resolvido romper o acordo e apresentar queixa, o que levou à reabertura do processo pelas autoridades norte-americanas.

O jogador desmentiu sempre as acusações, com os seus advogados a afirmar que a relação tinha sido consentida e que o jogador iria pedir uma indemnização.

Um outro jogador internacional viu-se envolvido num caso semelhante: Neymar. O brasileiro está a ser acusado de violação por uma mulher de 26 anos. O caso terá alegadamente acontecido em Paris. Neymar já veio a público negar as acusações, diz que tudo não passa de uma "armadilha", e que "está a ser vítima de extorsão".

Ao mesmo tempo, o jogador tentou provar a sua inocência, mas acabou envolvido numa investigação judicial paralela ao caso. Está, assim, a ser investigado por ter divulgado na internet imagens íntimas da mulher que o acusa do crime.