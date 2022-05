O jogador luso-luxemburguês foi estrela da noite em que o Monza, de Silvio Berlusconi, subiu à Serie A italiana, feito inédito em 110 anos de história. A imprensa italiana vaticina-lhe um “futuro de campeão”.

Noite histórica. Dany Mota foi um dos heróis do 'playoff' da liga italiana

Paula SANTOS FERREIRA

O internacional sub-21 Dany Mota, de 24 anos, português nascido no Luxemburgo, é um dos heróis do momento do futebol italiano. Graças às suas duas assistências para golo, o clube centenário Monza, de Silvio Berlusconi, venceu o Pisa por 4-3 e subiu ao primeiro escalão italiano, a Serie A.



Um feito inédito neste clube com 110 anos, que finalmente, domingo à noite, concretizou o sonho de pertencer à liga principal do “calcio”. No final da partida da segunda mão da final do playoff, o luso-luxemburguês confessava a sua felicidade.

"Ainda não me apercebi, estou a viver um sonho. Agora estou a celebrar. Estou preparado para a Serie A. Vim para o Monza com um objetivo: fazer história. Faço o meu trabalho e tento sempre elevar a fasquia. Estou tão feliz, que só quero celebrar. A noite vai ser de festa”, declarava ontem Dany Mota, no final do jogo, ao microfone de DAZN, o canal streaming de Itália que emitiu a partida.

Na primeira mão do playoff o jogador já tinha sido o autor de um dos dois golos contra o Pisa. Ontem à noite não marcou, mas assistiu para dois dos golos, numa prestação muito elogiada pela imprensa italiana que lhe adivinha voos mais altos e uma carreira de “campeão”.

O caminho do português Dany Mota Carvalho é o do “grande futebol”, tendo todas as credenciais “para se tornar rapidamente num campeão”, escreve a Gazetta Dello Sport, lembrando que o jogador está no clube desde 2020, vindo dos sub-23 da Juventus. “Dany é o antídoto para o tédio dos adeptos: os piques, as suas qualidades polivalentes e as suas jogadas de alto nível foram decisivas nos jogos”, adianta o jornal.

Desde o pontapé de bicicleta que assinou frente à Itália no Europeu de sub-21, jogando com a camisola das quinas, o qual foi eleito o melhor golo da prova, que o internacional de 24 anos é seguido de perto por grandes clubes italianos e europeus, lembra este desportivo italiano. Outra publicação, a Stop&Goal, fala no interesse que o português despertou na Atalanta, de Bérgamo, e na Fiorentina, de Florença, o que pode significar a saída do Monza para um dos grandes italianos.

“O português está há muito tempo sob a lupa dos grandes clubes que agora podem tentar o ataque decisivo”, escreve o site, prevendo a sua transferência.

Em junho do ano passado, quando o seu golo de bicicleta foi eleito o melhor do Europeu sub-21, Dany Mota reconheceu numa entrevista ao Contacto que tem como sonho jogar na seleção principal portuguesa. “É o sonho de qualquer jogador português e, claro, o meu também. Não ficaria indiferente, sempre sonhei em fazer parte da Seleção de Portugal e vou trabalhar para isso acontecer”, prometeu na altura.

Com os 12 golos marcados nesta época envergando a camisola 47 do Monza e a prestação elogiada na Serie B Italiana, Dany Mota continua a cumprir as suas promessas e a perseguir o seu sonho.

O Monza, clube fundado em 1912, foi comprado em 2018 por Silvio Berlusconi, ex-primeiro ministro italiano e empresário, juntamente com Adriano Galliani, quando a equipa ainda disputava ainda a Serie C (III Divisão).

"É uma grande alegria e para toda a Brianza, uma das regiões mais trabalhadoras de Itália, uma alegria que não esperavam ter. Claramente, estando na Serie A, agora temos que marcar como objetivo ganhar o campeonato e depois a Liga dos Campeões", declarou ontem Berlusconi, citado pela agência EFE.

