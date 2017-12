O treinador Sérgio Conceição considerou hoje que "não há favoritos" para o clássico desta sexta-feira entre o FC Porto e o Benfica, da 13ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico dos ‘dragões, que fez a antevisão da partida, lembrou que a sua preocupação está focada naquilo que a sua equipa tem de fazer para "ganhar o jogo".

"Nos clássicos, é muito difícil dizer quem é o favorito. Talvez caia um pouco para quem joga em casa, perante o seu público, mas acho que não há favoritismo, porque cada jogo tem a sua história, e não gosto de olhar muito para os dados históricos e estatísticas", disse o Sérgio Conceição.

O técnico reiterou a ideia de que o FC Porto "tem de estar concentrado no seu jogo e prepará-lo da melhor forma", lembrando que não pode controlar "o que vai ser o jogo do Benfica".

"Temos é de nos lembrar do historial do nosso clube, que é ganhar muita coisa, quer a nível interno quer no plano internacional, e é isso que tem de estar presentes na nossa cabeça", completou.

Questionado se o empate da última jornada, no reduto do Desportivo das Aves (1-1), causou alguma mossa no seu grupo de trabalho, Sérgio Conceição garantiu que esse desafio já foi analisado e retificado.

"Estamos conscientes do que não fizemos nas Aves, e que resultou num resultado diferente do que queríamos, pois perdemos dois pontos. E para nós, empatar é como perder. Temos o sentimento que podíamos ter feito mais, embora houvesse uma ou outra situação que foi decisiva para o desfecho do jogo", vincou o treinador.

Apesar da ambição em vencer esta partida, Sérgio Conceição não acredita que o desfecho do clássico seja decisivo para o rumo do campeonato, que, lembra, será longo.

"É prematuro falar dessa forma, o jogo é importante, mas na 13.ª jornada está longe de se decidir alguma coisa em função do resultado que acontecer", analisou.

Ainda assim, o treinador dos ‘azuis e brancos' reconheceu a importância de um triunfo, para cavar uma distancia maior na tabela classificativa para um dos rivais.

"É muito importantes ganhar três pontos a um adversário direto. Costuma-se dizer que estes confrontos valem seis pontos e eu concordo. O que não acredito é que seja decisivo para o desfecho do campeonato", apontou.

Sérgio Conceição mostrou satisfação por ter o plantel praticamente na máxima força, à exceção do castigado Corona que não pode ser opção, partilhando que FC Porto quer ver no relvado do Dragão na sexta-feira.

"Espero um FC Porto igual ao que fomos nos últimos quatro meses, à exceção do jogo com o Aves. Uma equipa com intensidade, com bola, vontade de chegar à baliza e, sabendo que o adversário tem qualidades, permitindo-lhe fazer pouco", antecipou.

O treinador dos ‘dragões' garantiu estar preparado para encontrar um Benfica a jogar em 4x3x3 ou 4x4x2, mas disse julgar saber "a 99 por cento" a forma como os ‘encarnados' vão atuar.

Desafiado a eleger uma exibição da sua equipa que gostaria de ver replicada neste ‘clássico’ frente ao Benfica, Sérgio Conceição apontou o jogo com o Leipzig, em casa, para a Liga dos Campeões, na vitória por 3-1.

"Acho que, sem bola, fizemos um grande jogo em termos táticos, porque jogar com essa equipa alemã é muito difícil. Depois, com bola, tivemos vários jogos empolgantes, sobretudo aqui no Dragão, com situações de golos e boa construção”, recuperou.

O FC Porto, líder do campeonato, com 32 pontos, recebe na sexta-feira o tetracampeão em título Benfica, terceiro classificado, com 29, numa partida agendada para as 20:30.

