Niederkorn vence Dudelange e passa a liderar a Liga BGL

Álvaro Cruz

A três dias do jogo da segunda mão do play-off da Liga Europa, a formação do técnico belga Emilio Ferrera sofreu a segunda derrota na prova em três jogos e ocupa o fundo da tabela com apenas três pontos.

Frente a um adversário bastante determinado e confiante, o campeão em título sofreu o primeiro golo aos 10 minutos do primeiro tempo. Emmanuel Francoise combinou com Almeida e inaugurou o marcador para gáudio dos sócios e simpatizantes da equipa da casa que acorreram em grande número ao 'clássico'.

Desfalcado de alguns titulares, poupados para o embate europeu de quinta-feira contra o Ararat, o F91 Dudelange não conseguiu inverter o marcador e acabou mesmo por sofrer o segundo golo ao minuto 55, já na etapa complementar, que complicou ainda mais a vida aos forasteiros.

A vencer por dois golos de vantagem, o Niederkorn acabou por gerir bem a vantagem perante um F91 que deixou uma pálida imagem em Niederkorn, tendo terminado a partida com dez elementos, por expulsão de Omar Natami que foi expulso ao ser admoestado com dois cartões amarelos.

Com esta vitória, o Niederkorn passa a somar 10 pontos e reparte a liderança da classificação com o vizinho FC Differdange, enquanto o Dudelange soma apenas três pontos, ocupando o 11° lugar entre as 14 equipas da prova.

