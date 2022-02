Equipa lidera agora o campeonato de futebol luxemburguês com 35 pontos.

Niederkorn vence Dudelange e é novo líder da liga BGL

A jornada do fim de semana passado ditou uma troca na liderança da liga BGL de futebol. O Niederkorn foi vencer fora o F91 Dudelange por 2-1 e assumiu agora a liderança do campeonato, com 35 pontos.

Já a equipa treinada por Carlos Fangueiro passa para o segundo lugar, com os mesmos 33 pontos.

Nos outros jogos, destaque para a goleada por 4-0 do Differdange sobre o Rosport e para o empate entre o Mondorf e o Strassen, a uma bola.

O Etzella recebeu e perdeu por 3-2, contra o Fola d'Esch, o Racing Luxemburgo ganhou o rodange por 2-1 e o Hostert derrotou o Hamm Benfica por 1-0.

O jogo Titus Pétange - Hesperange foi adiado.



