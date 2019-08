O Progrès foi ao terreno do Hostert ganhar por 5-3, enquanto o Rosport venceu por esclarecedor 3-0 na deslocação a Mühlenbach.

Niederkorn e Rosport comandam a Liga BGL só com vitórias

Álvaro Cruz

A segunda ronda do principal campeonato de futebol grão-ducal confirmou o excelente momento de forma do Progrès Niederkorn e do Rosport, únicas equipas que somam por vitórias os dois encontros jogados.

Na deslocação a Hostert, a formação de Niederkorn entrou a mandar no jogo e aos 30 minutos já vencia por 3-0. A equipa da casa ainda reduziu para 2-3, mas os forasteiros aceleraram e conseguiram mais dois golos, vencendo com grande tranquilidade e justiça.

No primeiro jogo em casa, o Mühlenbach não resistiu ao maior pendor ofensivo do Rosport que marcou três golos nos últimos dez minutos do encontro, exibindo um futebol de grande eficácia ofensiva. Com a segunda vitória consecutiva, o Victoria lidera o campeonato juntamente com o Niederkorn.

A Jeunesse venceu o Racing por 3-2. Foto: Christian Kemp

Goleada na primeira jornada pelo Niederkorn, a Jeunesse d'Esch recebeu e bateu o Racing Luxembourg por 3-2, num jogo bastante disputado. A equipa da casa esteve sempre na frente do marcador, mas a formação da capital tentou chegar ao empate, num 'forcing' final, mas não conseguiu evitar os primeiros três pontos dos 'alvinegros e a sua segunda derrota consecutiva.

O Etzella também conquistou três importantes pontos, após a derrota em Rosport na primeira jornada. Em casa, os nortistas golearam o Rodange de Vítor Pereira, por 5-2, com os jogadores portugueses Bruno Correia (com dois golos e Paulo Melo com um) a assumirem papel determinante no triunfo da sua equipa.



Differdange e Mondorf dividiram os pontos com um empate a uma bola, e o Fola foi a Strassen vencer por 2-1, recuperando os três pontos que perdera na ronda inaugural contra o Differdange.

O jogo Pétange - F91 Dudelange não se realizou devido aos compromissos europeus do F91 que joga na próxima quinta-feira o encontro da segunda mão da Liga Europa, na Estónia, comtra o Kalju.

Na frente da tabela, Rosport e Niederkorn, ambos com seis pontos, seguidos de Differdange e Mondorf, com quatro. Na cauda da tabela, Racing Luxembourg, Hostert, Rodange e Mühlenbach ainda não conseguiram qualquer ponto.



